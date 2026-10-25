İtalya'da tarihi yapı Kolezyum'a baskın! Protestocular işgal etti

Fransa'da öğrencilerin hayat pahalılığına karşı isyanıyla sokağa inmesine çiftçiler, iklim aktivistleri ve 2018'de başlayan ve her yıl hayat pahalılığına karşı sokağa inen sarı yelekliler de katıldı. Fransa'daki barışçıl eylemler şiddet ve yağma olaylarına dönüştü.

KOLEZYUM İŞGAL EDİLDİ

Ardından da Avrupa'ya yayıldı. İtalya'da da hükümet karşıtları sokağa indi. Milano'da başlayan protestolar birçok şehre yayıldı. Son olarak başkent Roma'da bir grup tarihi Kolezyum’a baskın düzenledi.

Dünyaca ünlü tarihi Kolezyum protestocular tarafından kısa süreliğine işgal edildi.

KOLEZYUM'A ZARAR VERİLDİ Mİ?

İtalyan basınına göre, göstericiler güvenlikli girişleri aşarak turistlerin normalde dolaştığı bir alana ulaştı, ardından güvenlik personeli protestocuları dışarı çıkardı. Baskın sırasında Kolezyum’a zarar verilip verilmediği bilinmiyor.

İTALYA'NIN BİRÇOK ŞEHRİNDE TANSİYON YÜKSEK

Başkent Roma’nın yanı sıra Milano, Torino, Bologna ve Floransa’da tansiyonun yükseldiği gösteriler yaşandı. Roma’da akşam saatlerinde düzenlenen yürüyüş sırasında çatışmalar çıktı. Tarihi kent merkezindeki Largo di Santa Susanna yakınlarında polis barikatıyla karşı karşıya gelen göstericiler, polise şişe ve havai fişek attı. Olaylar, polisin göstericilerin hükümet binalarına doğru yürüyüşlerini sürdürmek istemesini engellemesiyle başladı. Polis, göstericileri geri püskürtmek amacıyla tazyikli su kullandı.

500 İLAVE EK ASKER

Milano’da öğrenciler ve Filistin yanlısı göstericilerin katıldığı iki ayrı yürüyüş birleşti. Özellikle 17 ve 18 Ekim’de polisle yaşanan çatışmaların ardından güvenlik önlemlerinin artırıldığı kentte, 500 ilave asker görev yaptı. Çevredeki bazı mağazalar, olay çıkabileceği endişesiyle kepenk kapattı. İtalyan basını, kentteki hükümet karşıtı gösterilere yaklaşık 10 bin kişinin katıldığını polisle yaşanan kısa süreli gerginliklere rağmen geçen hafta sonundaki geniş çaplı şiddet olayları tekrarlanmadığını bildirdi.

POLİSE TAŞ, ŞİŞE VE HAVAİ FİŞEK ATILDI

Torino’da silahlanma karşıtı gösterilere binlerce kişi katıldı. Gösterilerde polis ve göstericiler arasında çıkan çatışmaların ardından güvenlik güçleri, göz yaşartıcı gaz kullandı. Çoğunluğu yüzleri maskeli gençlerden oluşan bazı gruplar, polise taş, şişe ve havai fişek attı. Çatışmalar, akşam saatlerinde de sürerken bazı grupların şantiyelerden aldıkları malzemelerle barikat kurdukları görüldü.

Bologna’da yaklaşık bin kişinin katıldığı yürüyüş, göstericilerin kent merkezinde polisle karşılaşmalarının ardından şiddet olaylarına dönüştü. Yaşanan çatışmaların ardından yaralanan göstericilere, sağlık görevlileri müdahale etti.

LÜKS MAĞAZA BÖLGESİNE GİTMELERİ ENGELLENDİ

Floransa’da kent merkezinde düzenlenen yürüyüş sırasında gerilimin yükselmesiyle göstericiler, polise havai fişek ve cam şişeler attı. Gerginlik, polisin göstericilerin kentin lüks mağazaların bulunduğu bölgeye yönelmesini engellemesi sonrasında yaşandı. Bazı göstericiler, polise çeşitli nesneler fırlatırken, polis ekiplerinin göstericilere karşı cop kullandığı görüldü.