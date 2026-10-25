ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki Kongre ara seçimleri öncesi Georgia eyaletinde yaptığı mitingde İran ile savaşa ilişkin konuştu. İran'ın uçaklarının, gemilerinin ya da liderlerinin kalmadığını öne süren Trump, "(İran'ın) Birinci ve ikinci düzeydeki liderleri öldü. Artık durmalıyım çünkü kiminle müzakere ettiğimizi çözmem gerekiyor." dedi.

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HABERİN ÖZETİ ABD lideri Trump İran için 'Artık durmalıyım' diyerek sebebini açıkladı ABD Başkanı Donald Trump, Georgia'daki mitinginde İran ile savaşa değinerek nükleer anlaşmayı sona erdirme kararını savundu ve Audi'nin eyalette fabrika kuracağını duyurdu. Trump, İran'ın uçaklarının, gemilerinin kalmadığını, birinci ve ikinci düzey liderlerinin öldüğünü öne sürdü. Obama döneminde yapılan Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) nükleer anlaşmasını sona erdirme kararını savunan Trump, İran'ın nükleer zenginleştirme kapasitelerini yok ettiklerini belirtti. Trump, Audi'nin Georgia eyaletinde 4,2 milyar dolarlık yatırımla fabrika kurma sözü verdiğini açıkladı. Gelecek ay inşasına başlanacak fabrikada yılda 200 bin araç üretileceği ifade edildi.

TRUMP'TAN OBAMA ELEŞTİRİSİ

Trump, eski Başkan Barack Obama döneminde yapılan ve Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) olarak adlandırılan nükleer anlaşmayı sona erdirme kararını savunarak, bunun İran'ın nükleer silah elde etmesinin önüne geçtiğini belirtti.

İran'a yönelik saldırılarla nükleer zenginleştirme kapasitelerini yok ettiklerini savunan Trump, "Onları askeri, mali ve diğer konularda yendik. Hiçbir zaman nükleer silahlarının olmamasını sağlamalıyız." diye konuştu.

AUDI, GEORGIA'DA FABRİKA KURACAK

Trump, Volkswagen Grubu'nun markası Audi'nin 4,2 milyar dolarlık yatırım yapma ve Georgia eyaletinde fabrika kurma sözü verdiğini duyurdu.

Fabrikanın inşaatına gelecek ay başlanacağını söyleyen Trump, yılda 200 bin araç üretileceğini ifade etti.