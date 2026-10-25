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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 09:37
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 09:37

ABD lideri Trump İran için 'Artık durmalıyım' diyerek sebebini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesindeki ara seçimler öncesinde gerçekleştirdiği mitingde İran savaşı hakkında dikkat çeken bir açıklamaya imza attı. Trump, ''Artık durmalıyım'' diyerek sebebini açıkladı.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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ABD lideri Trump İran için 'Artık durmalıyım' diyerek sebebini açıkladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 09:37
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 09:37

Başkanı , 3 Kasım'daki Kongre ara seçimleri öncesi eyaletinde yaptığı mitingde ile savaşa ilişkin konuştu. İran'ın uçaklarının, gemilerinin ya da liderlerinin kalmadığını öne süren Trump, "(İran'ın) Birinci ve ikinci düzeydeki liderleri öldü. Artık durmalıyım çünkü kiminle müzakere ettiğimizi çözmem gerekiyor." dedi.

HABERİN ÖZETİ

ABD lideri Trump İran için 'Artık durmalıyım' diyerek sebebini açıkladı

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
ABD Başkanı Donald Trump, Georgia'daki mitinginde İran ile savaşa değinerek nükleer anlaşmayı sona erdirme kararını savundu ve Audi'nin eyalette fabrika kuracağını duyurdu.
Trump, İran'ın uçaklarının, gemilerinin kalmadığını, birinci ve ikinci düzey liderlerinin öldüğünü öne sürdü.
Obama döneminde yapılan Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) nükleer anlaşmasını sona erdirme kararını savunan Trump, İran'ın nükleer zenginleştirme kapasitelerini yok ettiklerini belirtti.
Trump, Audi'nin Georgia eyaletinde 4,2 milyar dolarlık yatırımla fabrika kurma sözü verdiğini açıkladı.
Gelecek ay inşasına başlanacak fabrikada yılda 200 bin araç üretileceği ifade edildi.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
ABD lideri Trump İran için 'Artık durmalıyım' diyerek sebebini açıkladı

TRUMP'TAN OBAMA ELEŞTİRİSİ

Trump, eski Başkan Barack Obama döneminde yapılan ve Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) olarak adlandırılan nükleer anlaşmayı sona erdirme kararını savunarak, bunun İran'ın nükleer silah elde etmesinin önüne geçtiğini belirtti.

ABD lideri Trump İran için 'Artık durmalıyım' diyerek sebebini açıkladı

İran'a yönelik saldırılarla nükleer zenginleştirme kapasitelerini yok ettiklerini savunan Trump, "Onları askeri, mali ve diğer konularda yendik. Hiçbir zaman nükleer silahlarının olmamasını sağlamalıyız." diye konuştu.

ABD lideri Trump İran için 'Artık durmalıyım' diyerek sebebini açıkladı

AUDI, GEORGIA'DA FABRİKA KURACAK

Trump, Volkswagen Grubu'nun markası 'nin 4,2 milyar dolarlık yatırım yapma ve Georgia eyaletinde fabrika kurma sözü verdiğini duyurdu.

Fabrikanın inşaatına gelecek ay başlanacağını söyleyen Trump, yılda 200 bin araç üretileceğini ifade etti.

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#donald trump
#ABD
#iran
#audi
#georgia
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