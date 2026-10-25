ABD lideri Trump İran için 'Artık durmalıyım' diyerek sebebini açıkladı

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İstanbul
ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki Kongre ara seçimleri öncesi Georgia eyaletinde yaptığı mitingde İran ile savaşa ilişkin konuştu. İran'ın uçaklarının, gemilerinin ya da liderlerinin kalmadığını öne süren Trump, "(İran'ın) Birinci ve ikinci düzeydeki liderleri öldü. Artık durmalıyım çünkü kiminle müzakere ettiğimizi çözmem gerekiyor." dedi.
Trump, eski Başkan Barack Obama döneminde yapılan ve Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) olarak adlandırılan nükleer anlaşmayı sona erdirme kararını savunarak, bunun İran'ın nükleer silah elde etmesinin önüne geçtiğini belirtti.
İran'a yönelik saldırılarla nükleer zenginleştirme kapasitelerini yok ettiklerini savunan Trump, "Onları askeri, mali ve diğer konularda yendik. Hiçbir zaman nükleer silahlarının olmamasını sağlamalıyız." diye konuştu.
Trump, Volkswagen Grubu'nun markası Audi'nin 4,2 milyar dolarlık yatırım yapma ve Georgia eyaletinde fabrika kurma sözü verdiğini duyurdu.
Fabrikanın inşaatına gelecek ay başlanacağını söyleyen Trump, yılda 200 bin araç üretileceğini ifade etti.