ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri kapsamında erken oy kullanma işlemlerinin başladığı Florida'da oyunu kullandı. Eşi Melania Trump ile gittiği Palm Beach'teki bir seçim merkezinde oy veren Trump, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı.

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HABERİN ÖZETİ Donald Trump'tan İran'a saldırı sinyali: Yeniden bombalama ihtimalim var ABD Başkanı Donald Trump, Florida'da erken oyunu kullandıktan sonra İran, Rusya ve Ukrayna ile ilgili önemli dış politika açıklamalarında bulundu. İran'ı askeri ve ekonomik açıdan neredeyse yok ettiklerini savunan Trump, Tahran ile bir anlaşmaya varılabileceğini ya da İran'ı tekrar bombalama ihtimali olduğunu söyledi. İran'ın anlaşma yapmak istediğini belirten Trump, rahat bırakılsalardı İran'ın nükleer bomba yapmanın bir yolunu bulacağını ifade etti. Trump, savaş sona erdiğinde hem Rusya hem de Ukrayna ile iş yapmaya hazır olduklarını bildirdi. Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkesin 27 Ekim'de başlayacağını belirten Trump, bu süreçte eşi Melania Trump'ın önemli rol oynadığını ifade etti.

İran'ı askeri ve ekonomik açıdan "neredeyse yok ettiklerini" savunan Trump, Tahran'ın elinde hiçbir şeyin kalmadığını ileri sürdü.

"İRAN'I YENİDEN BOMBALAMA İHTİMALİM VAR"

ABD'nin yeniden İran'a saldırıp saldırmayacağı ile ilgili bir soruyu cevaplayan Trump, "Bu işi sonuna kadar götürmek zorunda kalabilirim ya da belki bir anlaşmaya varırlar. Emin değilim. Her halükarda biz kazanırız. Ancak İran'ı tekrar bombalama ihtimalim var." diye konuştu.

ANLAŞMAYA AÇIK KAPI

İran'ın kendileriyle anlaşma yapmak istediğini ve bunun mümkün olduğunu ifade eden ABD Başkanı, Tahran'ın olası bir anlaşmaya sadık kalıp kalmayacağından emin olamadıklarını belirtti.

Trump ayrıca, "Onları rahat bıraksaydım, İran bir şekilde nükleer bomba yapmanın bir yolunu bulurdu." değerlendirmesini yaptı.

RUSYA VE UKRAYNA İLE İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Öte yandan Trump, hem Rusya hem de Ukrayna ile "savaş sona erdikten sonra" iş yapmaya hazır oldukları mesajını verdi.

Trump, Rusya’nın Alaska’da doğalgaz yatırımı yapmak istediği haberlerine ilişkin bir soruya, "Rusya ile Ukrayna’nın bir anlaşmaya vardığı günleri görmek istiyoruz; o zaman her ikisiyle de iş yapabiliriz. Bu savaş sona erdiğinde elbette hem Ukrayna hem de Rusya ile iş yapacağız." diye yanıt verdi.

Trump ayrıca Rusya ile Ukrayna arasında bölgesel bir ateşkesin 27 Ekim'de başlayacağını ve bu süreçte eşi Melania Trump'ın önemli rol oynadığını söyledi.

"Bu durum, Papa’nın desteğini almak harika bir şey; 27 Ekim’de bu bölgesel ateşkes başlıyor ve umarım her şey planlandığı gibi gider." diyen Trump, Melania Trump'ın Ukrayna'ya gidip gitmeyeceği sorulduğunda, "Olabilir." diye karşılık verdi.