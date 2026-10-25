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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 09:20
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 10:12

Kavgayla başladı, kurşunlar havada uçuştu! ABD'deki olayda 12 kişi yaralandı

ABD’de Florida Tarım ve Mekanik Üniversitesi (FAMU) yakınında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 6'sı çocuk olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 09:20
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 10:12

ABD’nin eyaletinde yer alan kentindeki Florida Tarım ve Mekanik Üniversitesi (FAMU) yakınında silahlı saldırı düzenlendi. Tallahassee polisi, saldırıda 6’sı çocuk olmak üzere toplam 12 kişinin yaralandığını belirterek, bunların 11’inin silahla, 1’inin ise arbede sırasında yaralandığını bildirdi.

HABERİN ÖZETİ

Kavgayla başladı, kurşunlar havada uçuştu! ABD'deki olayda 12 kişi yaralandı

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
ABD'nin Florida eyaletindeki Tallahassee kentinde Florida Tarım ve Mekanik Üniversitesi (FAMU) yakınında bir silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda 6'sı çocuk olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı; 11'i silahla, 1'i ise arbede sırasında yaralandı.
Yaralananlardan en az üçünün durumu ağır, diğer dokuzunun ise stabil olduğu bildirildi.
İlk belirlemelere göre, silahlı saldırı öncesinde taraflar arasında fiziki bir arbede yaşandı.
Yaralılar arasında çocukların da bulunmasıyla ilgili üzüntü dile getirildi.
Saldırıda yaralananların en küçüğünün 11 yaşında olduğu aktarıldı.
Saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Kavgayla başladı, kurşunlar havada uçuştu! ABD'deki olayda 12 kişi yaralandı

SALDIRIDAN ÖNCE FİZİKİ ARBEDE

Tallahassee polisi, "Saldırıda yaralananlardan en az üçünün durumunun ağır olduğu, diğer dokuz kişinin ise durumunun stabil olduğu bildirildi" ifadelerini kullanarak, ilk belirlemelere göre, silahlı saldırı öncesinde taraflar arasında fiziki bir arbede yaşandığını aktardı.

Tallahassee Emniyet Müdürü Lawrence Revell, "Yaralılar arasında çocukların da bulunduğunu bilmek son derece üzücü" dedi.

Kavgayla başladı, kurşunlar havada uçuştu! ABD'deki olayda 12 kişi yaralandı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

FAMU saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizin, öğretim üyelerimizin ve personelimizin emniyeti ve güvenliği en yüksek önceliğimiz olmaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

ABD basınında yer alan haberlerde, saldırıda yaralananlarının en küçüğünün 11 yaşında olduğu aktarıldı. 

Saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.

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ETİKETLER
#florida
#Tallahassee
#Florida Tarım Ve Mekanik Üniversitesi
#Lawrence Revell
#Famu
#Dünya
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