ABD’nin Florida eyaletinde yer alan Tallahassee kentindeki Florida Tarım ve Mekanik Üniversitesi (FAMU) yakınında silahlı saldırı düzenlendi. Tallahassee polisi, saldırıda 6’sı çocuk olmak üzere toplam 12 kişinin yaralandığını belirterek, bunların 11’inin silahla, 1’inin ise arbede sırasında yaralandığını bildirdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kavgayla başladı, kurşunlar havada uçuştu! ABD'deki olayda 12 kişi yaralandı ABD'nin Florida eyaletindeki Tallahassee kentinde Florida Tarım ve Mekanik Üniversitesi (FAMU) yakınında bir silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 6'sı çocuk olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı; 11'i silahla, 1'i ise arbede sırasında yaralandı. Yaralananlardan en az üçünün durumu ağır, diğer dokuzunun ise stabil olduğu bildirildi. İlk belirlemelere göre, silahlı saldırı öncesinde taraflar arasında fiziki bir arbede yaşandı. Yaralılar arasında çocukların da bulunmasıyla ilgili üzüntü dile getirildi. Saldırıda yaralananların en küçüğünün 11 yaşında olduğu aktarıldı. Saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.

SALDIRIDAN ÖNCE FİZİKİ ARBEDE

Tallahassee polisi, "Saldırıda yaralananlardan en az üçünün durumunun ağır olduğu, diğer dokuz kişinin ise durumunun stabil olduğu bildirildi" ifadelerini kullanarak, ilk belirlemelere göre, silahlı saldırı öncesinde taraflar arasında fiziki bir arbede yaşandığını aktardı.

Tallahassee Emniyet Müdürü Lawrence Revell, "Yaralılar arasında çocukların da bulunduğunu bilmek son derece üzücü" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

FAMU saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizin, öğretim üyelerimizin ve personelimizin emniyeti ve güvenliği en yüksek önceliğimiz olmaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

ABD basınında yer alan haberlerde, saldırıda yaralananlarının en küçüğünün 11 yaşında olduğu aktarıldı.

Saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.