Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 12:12
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 12:12

Fransa'daki yağma ve şiddet olaylarının ardından 'Kıran öder' yasası gündemde

Fransa'da protestoların şiddet ve yağma olaylarına dönüşmesinin ardından zararın yüz milyonlarca euro olduğu belirtildi. Kamuoyunda 'Kıran öder' olarak bilinen yasa tasarısı yeniden gündeme geldi.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 12:12
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 12:12

'da hayat pahalılığı, eğitim sistemindeki sorunlar nedeniyle sokaklara dökülen öğrencilerin barışçıl eylemleri şiddet ve yağma olaylarına dönüştü. Protestolara yüz binlerce kişi katıldı ve Fransa'nın sokakları savaş alanına döndü. 

Fransa'daki yağma ve şiddet olaylarının ardından 'Kıran öder' yasası gündemde

17 Ekim Cumartesi günü ülke genelinde düzenlenen gösterilere İçişleri Bakanlığına göre 550 bin, organizatörlere göre 800 bin kişi katıldı. , , , ve diğer kentlerde mağazalar yağmalandı, araçlar kundaklandı, kamu binaları tahrip edildi ve güvenlik güçleriyle şiddet olaylarına karışan gruplar arasında çatışmalar yaşandı.

Fransa'daki yağma ve şiddet olaylarının ardından 'Kıran öder' yasası gündemde

PARİS'TE BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Adalet Bakanı Gérald Darmanin'in 19 Ekim'de açıkladığı bilançoya göre, hafta sonu yaşanan olaylarda 2 bin 513 kişi gözaltına alındı, 67 kişi cezaevine konuldu. Olaylarda yaklaşık bin polis ve jandarmanın yaralandığı bildirildi. Göstericiler arasında da yaralananlar bulunurken, Paris'te bir kişinin hayatını kaybettiği ve ölüm nedenine ilişkin soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Ülke genelinde ölenlerin ve yaralanan göstericilerin kesin toplamına ilişkin güncel, doğrulanmış bir bilanço ise henüz bulunmuyor.

Fransa'daki yağma ve şiddet olaylarının ardından 'Kıran öder' yasası gündemde

BİNLERCE İŞLETME YAĞMALANDI

Fransız hükümetinin 19 Ekim'de açıkladığı verilere göre en az 3 bin ticari işletme yağma ve tahribattan etkilendi. Saldırılarda Louis Vuitton, Rolex gibi dünyaca ünlü lüks markaların mağazalarının yanı sıra giyim, elektronik ve gıda mağazaları da hedef alındı. Carrefour, 50 mağazasının zarar gördüğünü, bunlardan 20'sinin yağmalandığını açıkladı. Çok sayıda işletmede vitrinler kırılırken ürünler çalındı, bazı mağazalar faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldı.

Fransa'daki yağma ve şiddet olaylarının ardından 'Kıran öder' yasası gündemde

ARAÇLAR ATEŞE VERİLDİ

Şiddet olaylarında çok sayıda otomobil, motosiklet ve elektrikli bisiklet ateşe verildi veya tahrip edildi. Ülke genelinde yakılan araçların sayısı henüz açıklanmadı. Ticaret sektöründeki maddi zararın yüz milyonlarca euroya ulaşabileceği değerlendirilirken, sigorta şirketleri toplam hasara ilişkin kesin bir bilanço açıklamadı. Hükümet, zarar gören işletmelere ekonomik destek sağlanacağını, kısa çalışma desteğinin devreye alınacağını ve özel destek fonu oluşturulacağını duyurdu.

Fransa'daki yağma ve şiddet olaylarının ardından 'Kıran öder' yasası gündemde

'KIRAN ÖDER' YASASI GÜNDEMDE

Fransa'da kamuoyunda "Kıran öder" (casseurs-payeurs) olarak bilinen yasa tasarısı da yeniden gündeme geldi. 16 Eylül'de Senatoya sunulan düzenleme, yağma ve tahribat nedeniyle meydana gelen zararların sorumlulardan tahsil edilmesini kolaylaştırmayı amaçlıyor. 

Fransa'daki yağma ve şiddet olaylarının ardından 'Kıran öder' yasası gündemde

Tasarı, belirli şartlarda şiddet olaylarına katılan kişilerin zararlardan ortak sorumlu tutulmasını ve kişi başına 10 bin euroya kadar tazminat yükümlülüğü getirilmesini öngörüyor. Ancak düzenleme henüz yasalaşmadı ve yürürlüğe girmedi. Senatoda 27-28 Ekim tarihlerinde görüşülmesi planlanıyor.

Fransa'daki yağma ve şiddet olaylarının ardından 'Kıran öder' yasası gündemde

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Lyon'da Bellecour Meydanı'nı da kapsayan Presqu'île bölgesinde 21.00-06.00 saatleri arasında benzer kısıtlamalar getirildi. Kuzeydeki Lille, Douai, Wattignies ve Denain kentlerinin belirli bölgelerinde bugün 20.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasakları uygulanırken, Lille'deki yasak yalnızca 18 yaşından küçükleri kapsadı. 

Fransa'daki yağma ve şiddet olaylarının ardından 'Kıran öder' yasası gündemde

Nice kent merkezinde 25 Ekim'e kadar 21.00-06.00 saatleri arasında, Bordeaux'nun belirli bölgelerinde ise 26 Ekim'e kadar 22.00-07.00 saatleri arasında refakatsiz çocuklara yönelik yasaklar getirildi. Marsilya'da ise genel sokağa çıkma yasağı yerine gösteri ve toplanma kısıtlamaları uygulandı.

Fransa'daki yağma ve şiddet olaylarının ardından 'Kıran öder' yasası gündemde

LÜKS MARKALARIN MAĞAZALARI HEDEF OLDU

Marsilya'nın lüks alışveriş bölgesinde bulunan Rolex, Hermes ve Louis Vuitton mağazaları saldırıların hedefi olmuştu. Vitrinleri kırılan mağazalardan yüksek değerli ürünler çalınmıştı. Rolex mağazasındaki yağmada saatler ve saat kutuları götürülürken, dağıtılan teşhir alanları ve boşaltılan saat kutularına ait görüntüler büyük yankı uyandırmıştı. Çalınan saatlerin sayısı ve toplam değerine ilişkin henüz net bir açıklama yapılmamıştı.

Fransa'daki yağma ve şiddet olaylarının ardından 'Kıran öder' yasası gündemde

Louis Vuitton mağazalarından da çok sayıda lüks çanta, aksesuar ve seyahat ürünü çalınmıştı. Yağmacıların, yaklaşık 100 bin euro değerindeki büyük bir seyahat bavulunu da götürdüğü belirtildi. Lüks ürünlerin satıldığı mağazalarda meydana gelen tahribat, olayların ekonomik boyutunu gözler önüne serdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fransa'da yayılan 'Bismillah' pankartının sırrı çözüldü, slogan haline geldi
Şiddet olayları İtalya Milano'ya sıçradı! Bir adam yağmacıları tek başına bertaraf etti
ETİKETLER
#paris
#fransa
#marsilya
#lyon
#Bordeaux
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.