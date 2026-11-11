Okul yolunda dehşet: 12 yaşındaki kızın önünü kesti, silah zoruyla kaçırmaya çalıştı

Brezilya’da 12 yaşındaki bir kız çocuğu okula giderken 26 yaşındaki yaşındaki Vitor Gustavo Felix Antonio’nun tehdidiyle korku dolu bir olay yaşadı. Elindeki silahla tehditler savuran Antonio’nun dersini yoldan geçen Willian Ribeiro verdi.



ADAMIN KÜÇÜK KIZA YAKLAŞTIĞINI FARK ETTİ

Dört çocuk babası Ribeiro, o esnada aracıyla yoldan geçiyordu. Küçük kızın yanına yaklaşan adamı fark etmesiyle harekete geçti. Adamın kız çocuğuna sarılarak onu götürmeye çalıştığını gören Ribeiro, bir süre onları takip etti. Yaklaşık 100 metre ileride aracını durdurarak durumu gözlemleyen baba, ardından küçük kıza iyi olup olmadığını sordu.



AĞLAMAYA BAŞLADI

Küçük kız bir anda ağlayarak adamı tanımadığını söyleyince, Ribeiro aracından inip şüpheliye müdahale etti. O esnada küçük kız ise saldırganın elinden kurtularak arkadaşının yanına kaçmayı başardı.

12 YAŞINDAKİ KIZ İÇİN ‘SEVGİLİM’ DEDİ

Şüpheli Antonio, aracından inen Riberio’ya küçük kızın kendisinin sevgilisi olduğunu iddia ederek durumu geçiştirmeye çalıştı. Ancak kızın adını bile söyleyememesi yalananını ortaya çıkarttı.

KAVGAYA TUTUŞTULAR

Ribeiro ile şüpheli arasında arbede yaşandı. Şüpheli, kendisine müdahale eden babaya yumruk ve tekmelerle saldırdıktan sonra kaçmaya çalıştı. Ancak çevredeki çalışanlar ve motosikletli vatandaşlar peşine düşerek adamı yakaladı. Şüpheli, polis ekipleri gelene kadar olay yerinde tutuldu.



KENDİSİNE İLGİ DUYDUĞUNU DÜŞÜNDÜ

Gözaltına alınan Antonio’nun sorgusunda verdiği ifade pes dedirtti. Şüpheli, kız çocuğuyla göz göze geldiklerini ve kendisine ilgi duyduğunu düşündüğünü öne sürdü. Ancak polis soruşturmasında şüphelinin çocuğu silahlı olduğunu söyleyerek tehdit ettiği ve boş bir araziye götürmeye çalıştığı belirlendi.

Şüpheli, 12 yaşındaki çocuğa yönelik cinsel istismar girişimi suçlamasıyla gözaltına alındı. Ertesi gün hakim karşısına çıkarılan adamın gözaltı kararı tutukluluğa çevrildi.

BREZİLYA’DA KAHRAMAN İLAN EDİLDİ

Olayın ardından Willian Ribeiro, sergilediği cesaretle ülke genelinde büyük takdir kazandı. Eşiyle birlikte küçük bir yemek işletmesi işleten Ribeiro’ya, yaşananların ardından müşterilerinden ve çevresinden yoğun destek geldi. İşletmesinin satışlarının iki katına çıktığı belirtilirken, bazı kişilerin teşekkür amacıyla kendisine para ve otomobil teklif ettiği öğrenildi.

Ancak Ribeiro, yapılan teklifleri geri çevirdi. Dört çocuk babası olduğunu belirten Ribeiro, küçük kızın hayatını kurtarmak için hiç düşünmeden harekete geçtiğini ve o sırada kendi can güvenliğini aklından bile geçirmediğini ifade etti.