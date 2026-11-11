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Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 14:54
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 14:58

İspanya'da genel grev! Çalışanlar sokağa döküldü, 'tam iş durma' noktasına gelindi

İspanya’da yaşayan çalışanlar artan kira fiyatları ve konut krizine tepki göstermek için sokakta protesto düzenlendi. 14 yıl aradan sonra sendikaların ortak desteğiyle genel greve giderken, ülkenin dört bir yanında limanlardan fabrikalara kadar birçok sektörde iş durdu.

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Editor
 Asya Güney
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İspanya'da genel grev! Çalışanlar sokağa döküldü, 'tam iş durma' noktasına gelindi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 14:54
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 14:58

’da 14 yıl aradan sonra sendikaların ortak desteğiyle genel greve gidildi. Artan kira fiyatları ve konut krizleri halkı sokağa çıkmak zorunda bırakınca ortalık adeta savaş alanına döndü. 

HABERİN ÖZETİ

İspanya'da genel grev! Çalışanlar sokağa döküldü, 'tam iş durma' noktasına gelindi

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İspanya'da 14 yıl aradan sonra kira fiyatları ve konut krizlerine karşı sendikaların ortak desteğiyle genel greve gidildi.
Grevde limanlarda ve otomotiv sektöründe katılım yüzde 90'a ulaşırken, bazı fabrikalarda 'tam iş durdurma' yaşandı.
Madrid Kiracılar Birliği Sözcüsü Alicia del Rio, evlerin yaşamak için kullanılması gerektiğini belirtti.
87 yaşındaki bir kadının evinden tahliye edildikten sonra yaşamını yitirmesi protestoları tetikledi.
Parlamento, hükümetin tahliyeleri engellemeyi ve kira artışlarını sınırlamayı hedefleyen kararnamelerini reddetti.
Başbakan Pedro Sanchez, gelişmeler üzerine 29 Kasım'da erken seçim kararı aldı ve konut krizinden sağ muhalefeti sorumlu tuttu.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
İspanya'da genel grev! Çalışanlar sokağa döküldü, 'tam iş durma' noktasına gelindi

FABRİKALARDA İŞÇİ KALMADI

UGT ve CCOO'ya göre grevin ilk saatlerinde limanlarda ve otomotiv sektöründe katılım yüzde 90'a ulaştı. Bazı fabrikalarda "tam iş durdurma" yaşandığı bildirildi. Sendikalar, grevin ilk aşamasında et sektöründe katılımın yüzde 85, atık toplama sektöründe yüzde 82 ve enerji sektöründe yüzde 75 olduğunu açıkladı. Sağlık ve sosyal hizmetlerde katılımın yüzde 38, posta hizmetlerinde ise yüzde 35 seviyesinde kaldığı belirtildi.

İspanya'da genel grev! Çalışanlar sokağa döküldü, 'tam iş durma' noktasına gelindi


 

‘’EVLERİN YAŞAMAK İÇİN KULLANILMASI GEREKLİ’’

Madrid Kiracılar Birliği Sözcüsü Alicia del Rio, grevin gece yarısı başlamasıyla birlikte "Konut modelini baştan aşağı dönüştürene kadar durmayacağız. Evlerin, rant elde eden azınlığın hizmetinde olmak yerine yaşamak için kullanılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İspanya'da genel grev! Çalışanlar sokağa döküldü, 'tam iş durma' noktasına gelindi


 

YAŞLI KADIN EVİNDEN TAHLİYE EDİLDİ

Madrid'de 87 yaşındaki bir kadının evinden tahliye edildikten sonra yaşamını yitirmesi, ülkede büyük yankı uyandırmıştı. Olayın ardından haftalar boyunca protestolar düzenlenmiş, göstericiler çadırlar kurarak eylemlerini sürdürmüştü. Parlamentonun geçen ay hükümetin tahliyeleri engellemeyi ve kira artışlarını sınırlamayı hedefleyen kararnamelerini reddetmesi ise konut krizine yönelik tepkileri daha da büyütmüştü.

İspanya'da genel grev! Çalışanlar sokağa döküldü, 'tam iş durma' noktasına gelindi


 

PEDRO SANCHEZ BELEDİYELERİ SORUMLU TUTTU

Gelişmeler üzerine Başbakan , 29 Kasım'da erken seçim kararı almıştı. Hükümet, yükselen kira bedelleri ve konut yetersizliğinden ağırlıklı olarak sağ muhalefetin yönetimindeki bölge ve belediyeleri sorumlu tutarken sendika temsilcileri ve protestocular, merkezi yönetimin de krizde payı olduğunu ileri sürmüştü.
 

İspanya'da genel grev! Çalışanlar sokağa döküldü, 'tam iş durma' noktasına gelindi

Göstericiler, İspanya'da yıl içerisinde yaşanan ikinci ölümcül tren kazası nedeniyle de hükümete yönelik eleştirilerini dile getirmişti.
Kamuoyu araştırmalarında rakiplerinin gerisinde kalan Sosyalist Parti lideri Sanchez'in, konut krizine ilişkin kamuoyu tepkisini siyasi avantajına dönüştürmeye çalıştığı değerlendirilmişti. Sanchez'in ayrıca yakın çevresini kapsayan yolsuzluk soruşturmaları ile geçen ay 69 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının gündemdeki etkisini azaltmayı amaçladığı öne sürülmüştü.
 

Öte yandan tren makinistleri, bakım çalışmalarının ve güvenlik yatırımlarının artırılması talebiyle salı günü greve çıkmıştı. Grev nedeniyle ülke genelinde tren seferlerinde ciddi aksamalar yaşanmıştı.

 

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#İspanya
#pedro sanchez
#Ugt
#Ccoo
#Madrid Kiracılar Birliği
#Dünya
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