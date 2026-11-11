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 | Şenay Yurtalan
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GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 14:14

Adana merkezli 4 ilde 'Şirinler' suç örgütüne dev operasyon: 61 şüpheli yakalandı

Adana merkezli 4 ilde 'Şirinler' adıyla bilinen suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. 61 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 15 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda polis yeleğinin ele geçirilmesi dikkat çekti.

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Editor
 Şenay Yurtalan
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Adana merkezli 4 ilde 'Şirinler' suç örgütüne dev operasyon: 61 şüpheli yakalandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 14:14
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 14:14

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, elebaşılığını Mehmet Şirin Aksoy'un yaptığı 'Şirinler' adıyla bilinen silahlı suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

HABERİN ÖZETİ

Adana merkezli 4 ilde 'Şirinler' suç örgütüne dev operasyon: 61 şüpheli yakalandı

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Adana merkezli 4 ilde elebaşılığını Mehmet Şirin Aksoy'un yaptığı 'Şirinler' silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 61 şüpheli gözaltına alındı.
Suç örgütünün kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahlı tehdit ve iş yeri kurşunlama gibi suçlara karıştığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında 45'i örgüt üyesi, 44'ü bağlantılı olmak üzere toplam 89 şüphelinin kimliği deşifre edildi.
Şüphelilerden 6'sı hakkında derdest yakalama kararı bulunduğu, 2'sinin yurt dışında olduğu ve 16'sının cezaevinde tutuklu olduğu belirlendi.
Şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 45 şüpheli yakalandı, cezaevindeki 16 kişiyle birlikte gözaltı sayısı 61 oldu.
Aramalarda 15 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, çok sayıda fişek, dijital materyal ve çok sayıda polis yeleği ele geçirildi.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Adana merkezli 4 ilde 'Şirinler' suç örgütüne dev operasyon: 61 şüpheli yakalandı

KABARIK SUÇ DOSYASI

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu suç örgütünün, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahlı tehdit, iş yeri kurşunlama gibi çok sayıda suça karıştığı tespit edildi.

Adana merkezli 4 ilde 'Şirinler' suç örgütüne dev operasyon: 61 şüpheli yakalandı

89 ÖRGÜT ÜYESİNİN KİMLİĞİ DEŞİFRE EDİLDİ

45'i silahlı suç örgütü üyesi, 44'ü ise soruşturma sürecinde örgüt mensuplarıyla bağlantılı olduğu tespit edilen 89 şüphelinin kimliği deşifre edildi. Şüphelilerden 6'sı hakkında halen derdest yakalama kararlarının bulunduğu, 2'sinin yurt dışında olduğu, 16'sının ise soruşturma konusu eylemler ve farklı suçlar nedeniyle halihazırda ceza infaz kurumlarında tutuklu bulunduğu belirlendi.

Adana merkezli 4 ilde 'Şirinler' suç örgütüne dev operasyon: 61 şüpheli yakalandı

61 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Tespitler doğrultusunda operasyonun düğmesine basıldı. Şafak vakti Adana merkezli 4 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda 45 şüpheli yakalanırken halihazırda cezaevinde tutuklu bulunan 16 kişiyle birlikte 61 şüpheli gözaltına alındı.

Adana merkezli 4 ilde 'Şirinler' suç örgütüne dev operasyon: 61 şüpheli yakalandı

ÇOK SAYIDA SİLAH VE POLİS YELEKLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Söz konusu şüphelilerin evlerinde yapılan arama çalışmalarında ise 15 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, çok sayıda fişek, dijital materyal ve çok sayıda polis yeleği ele geçirildi.

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