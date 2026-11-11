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 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
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GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 14:42
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GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 15:08

CHP’nin kurultay davasında yeni gelişme

Son dakika haberi: CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla görülen davada yeni bir gelişme yaşandı. Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve Rıza Akpolat’ın da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava ertelendi.

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Editor
 Baran Aksoy
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CHP’nin kurultay davasında yeni gelişme
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 14:42
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 15:08

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla görülen davada yeni bir gelişme yaşandı. 

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma 18 Kasım 2026 tarihine ertelendi.

CHP’nin kurultay davasında yeni gelişme

12 SANIK YARGILANIYOR

Davada, Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanık yargılanıyor. Sanıkların “oylamaya hile karıştırma” suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapsi isteniyor. İddianamede CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu mağdur, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise müşteki olarak yer alıyor.

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