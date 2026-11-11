CHP’nin kurultay davasında yeni gelişme

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla görülen davada yeni bir gelişme yaşandı.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma 18 Kasım 2026 tarihine ertelendi.

12 SANIK YARGILANIYOR

Davada, Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanık yargılanıyor. Sanıkların “oylamaya hile karıştırma” suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapsi isteniyor. İddianamede CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu mağdur, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise müşteki olarak yer alıyor.