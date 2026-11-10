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Politika
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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 22:30
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 22:30

Cafer Mahiroğlu hakkında suç duyurusu

CHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Atakan Sönmez, firari iş insanı Cafer Mahiroğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki iddiaları üzerine harekete geçildiğini duyurdu. Sönmez, Mahiroğlu hakkında "iftira" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından yargı önünde hukuki süreç başlatılacağını açıkladı.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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Cafer Mahiroğlu hakkında suç duyurusu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 22:30
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 22:30

Genel Başkanı Basın Danışmanı Sönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakkında ', ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlamaları kapsamında soruşturma yürütülen ve yurt dışında firari olduğu bilinen Cafer Mahiroğlu isimli şahsın, Genel Başkanımız hakkında ortaya attığı mesnetsiz iddialar karşısında hukuki süreç başlatılacaktır. 

Cafer Mahiroğlu hakkında suç duyurusu

Söz konusu açıklamalar nedeniyle Cafer Mahiroğlu hakkında, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve '' suçları kapsamında suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve kişilik haklarının korunması amacıyla hukuki haklarımızın sonuna kadar kullanılacağını bildiririz. CHP Genel Başkanının tehdit, şantaj ve iftiralarla teslim alınamayacağını idrak edemeyen bu şahsı, ortaya attığı mesnetsiz iftiraları ispatlamak üzere yargı önünde hesaplaşmaya davet ediyoruz. Ülkesine ve Türkiye Cumhuriyeti devletine güvendiğini söyleyen Cafer Mahiroğlu’nun, vatan hasretinin sona ermesi için bu fırsatı değerlendireceğini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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