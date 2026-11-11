Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen ancak bir türlü bekleneni veremeyen Kerem Aktürkoğlu, özellikle bu sezon gösterdiği kötü performansla eleştirilerin hedefi oldu. Sarı lacivertli taraftarların protestolarına maruz kalan 28 yaşındaki oyuncu, son darbeyi de A Milli Takım kadrosuna alınmayarak yedi.

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HABERİN ÖZETİ Kerem Aktürkoğlu'ndan ayrılık kararı: Geri dönmek istiyor! Fenerbahçe'de eleştirilerin odağında yer alan ve geleceği belirsizleşen Kerem Aktürkoğlu'nun sezon sonunda sarı-lacivertli kulübe veda ederek kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği öğrenildi. Kerem Aktürkoğlu, sezon başından bu yana sergilediği performansla eleştirilerin odağı haline geldi. Son olarak A Milli Takım aday kadrosuna dahil edilmemesiyle bir şok daha yaşadı. Teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirilmesi de planlarını değiştirmesine neden olmadı. Deneyimli kanat oyuncusu, yaşadığı moral bozukluğu ve üzerindeki baskı nedeniyle zor günler geçiriyor. Kerem Aktürkoğlu'nun sezon sonu itibarıyla Fenerbahçe'ye veda ederek kariyerine yeniden Avrupa'da devam etmek istediği belirtildi. Daha önce Galatasaray'dan transfer olduğu Benfica'da 58 maçta 17 gol ve 13 asist kaydetmişti.

HOCA DEĞİŞİKLİĞİ İŞE YARAMADI

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirilmesi takımdaki birçok oyuncu için yeni bir sayfa anlamına gelse de Kerem Aktürkoğlu gemileri yaktı. Yaşadığı moral bozukluğu ve üzerindeki baskı nedeniyle zor günler geçiren kanat oyuncusu ayrılık kararı aldı.

AVRUPA'YA GERİ DÖNMEK İSTİYOR

Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre; Kerem Aktürkoğlu’nun sezon sonu Fenerbahçe’ye veda ederek kariyerine yeniden Avrupa'da devam etmek istediği öğrenildi.

BENFICA'DA YILDIZLAŞMIŞTI

Galatasaray'dan transfer olduğu Benfica'da toplam 58 maça çıkan Kerem, 17 gol ve 13 asistlik performans sergilemeyi başarmıştı.