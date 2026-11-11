Kerem Aktürkoğlu'ndan ayrılık kararı: Geri dönmek istiyor!

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İstanbul
Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen ancak bir türlü bekleneni veremeyen Kerem Aktürkoğlu, özellikle bu sezon gösterdiği kötü performansla eleştirilerin hedefi oldu. Sarı lacivertli taraftarların protestolarına maruz kalan 28 yaşındaki oyuncu, son darbeyi de A Milli Takım kadrosuna alınmayarak yedi.
Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirilmesi takımdaki birçok oyuncu için yeni bir sayfa anlamına gelse de Kerem Aktürkoğlu gemileri yaktı. Yaşadığı moral bozukluğu ve üzerindeki baskı nedeniyle zor günler geçiren kanat oyuncusu ayrılık kararı aldı.
Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre; Kerem Aktürkoğlu’nun sezon sonu Fenerbahçe’ye veda ederek kariyerine yeniden Avrupa'da devam etmek istediği öğrenildi.
Galatasaray'dan transfer olduğu Benfica'da toplam 58 maça çıkan Kerem, 17 gol ve 13 asistlik performans sergilemeyi başarmıştı.