Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 04:00
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 04:34

Kerem Aktürkoğlu'ndan ayrılık kararı: Geri dönmek istiyor!

Fenerbahçe'de gösterdiği etkisiz performansla eleştirilerin hedefi olan ve taraftarlarla sık sık tartışma yaşayan Kerem Aktürkoğlu gemileri yaktı. Son olarak A Milli Takım'a da çağrılmayan 28 yaşındaki oyuncu, Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesiyle radikal bir karar aldı. Sezon sonunda ayrılmak isteyen Aktürkoğlu'nun yeni rotası belli oldu.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Kerem Aktürkoğlu'ndan ayrılık kararı: Geri dönmek istiyor!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 04:00
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 04:34

'ye büyük umutlarla transfer edilen ancak bir türlü bekleneni veremeyen Kerem Aktürkoğlu, özellikle bu sezon gösterdiği kötü performansla eleştirilerin hedefi oldu. Sarı lacivertli taraftarların protestolarına maruz kalan 28 yaşındaki oyuncu, son darbeyi de A kadrosuna alınmayarak yedi.

HABERİN ÖZETİ

Kerem Aktürkoğlu'ndan ayrılık kararı: Geri dönmek istiyor!

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Fenerbahçe'de eleştirilerin odağında yer alan ve geleceği belirsizleşen Kerem Aktürkoğlu'nun sezon sonunda sarı-lacivertli kulübe veda ederek kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği öğrenildi.
Kerem Aktürkoğlu, sezon başından bu yana sergilediği performansla eleştirilerin odağı haline geldi.
Son olarak A Milli Takım aday kadrosuna dahil edilmemesiyle bir şok daha yaşadı.
Teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirilmesi de planlarını değiştirmesine neden olmadı.
Deneyimli kanat oyuncusu, yaşadığı moral bozukluğu ve üzerindeki baskı nedeniyle zor günler geçiriyor.
Kerem Aktürkoğlu'nun sezon sonu itibarıyla Fenerbahçe'ye veda ederek kariyerine yeniden Avrupa'da devam etmek istediği belirtildi.
Daha önce Galatasaray'dan transfer olduğu Benfica'da 58 maçta 17 gol ve 13 asist kaydetmişti.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Kerem Aktürkoğlu'ndan ayrılık kararı: Geri dönmek istiyor!

HOCA DEĞİŞİKLİĞİ İŞE YARAMADI

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine 'nun getirilmesi takımdaki birçok oyuncu için yeni bir sayfa anlamına gelse de gemileri yaktı. Yaşadığı moral bozukluğu ve üzerindeki baskı nedeniyle zor günler geçiren kanat oyuncusu ayrılık kararı aldı.

Kerem Aktürkoğlu'ndan ayrılık kararı: Geri dönmek istiyor!

AVRUPA'YA GERİ DÖNMEK İSTİYOR

Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre; Kerem Aktürkoğlu’nun sezon sonu Fenerbahçe’ye veda ederek kariyerine yeniden Avrupa'da devam etmek istediği öğrenildi.

Kerem Aktürkoğlu'ndan ayrılık kararı: Geri dönmek istiyor!

BENFICA'DA YILDIZLAŞMIŞTI

Galatasaray'dan transfer olduğu 'da toplam 58 maça çıkan Kerem, 17 gol ve 13 asistlik performans sergilemeyi başarmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına tepki! Maç sırasında gerginlik çıktı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe geliyor: Emre Belözoğlu hepsini takımdan gönderiyor!
ETİKETLER
#kerem aktürkoğlu
#Emre Belözoğlu
#fenerbahçe
#Milli Takım
#Benfica
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.