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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 21:32
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 22:15

Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına tepki! Maç sırasında gerginlik çıktı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında ağırladığı Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Mücadelede Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğünün bulunduğu sırada milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile Fenerbahçe taraftarı arasında gerginlik yaşandı. Öte yandan 28 yaşındaki oyuncu, oyundan alınırken tribünler tarafından ıslıklandı.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına tepki! Maç sırasında gerginlik çıktı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 21:32
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 22:15

'de 10. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Ligde haftanın önemli maçlarından birinde ile , 'da, Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

HABERİN ÖZETİ

Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına tepki! Maç sırasında gerginlik çıktı

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Trendyol Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Göztepe maçında Fenerbahçe, ilk yarıyı önde kapattığı mücadeleyi 2-1 kaybetti ve Kerem Aktürkoğlu ile taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.
Fenerbahçe, Göztepe'ye 2-1 mağlup olarak ligdeki 4. yenilgisini aldı ve 16 puanda kaldı.
Maçın 52. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun etkisiz şutu sonrası taraftar tepki gösterdi ve Kerem de karşılık verdi.
Kerem Aktürkoğlu'nun 71. dakikada direkten dönen şutu sonrası taraftardan destek geldi.
Kerem, 83. dakikada oyundan alınırken tribünlerden ıslık sesleri yükseldi.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

Fenerbahçe, ilk yarısını Guendouzi'nin golüyle 1-0 önde tamamladığı mücadeleyi ikinci yarıda kalesinde gördüğü gollerle 2-1 kaybetti ve ligdeki 4. yenilgisini yaşayarak 16 puanda kaldı.

Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına tepki! Maç sırasında gerginlik çıktı

KEREM İLE TARAFTAR ARASINDA GERGİNLİK

Öte yandan maç içinde Fenerbahçe'de milli futbolcu ile taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına tepki! Maç sırasında gerginlik çıktı

Müsabakanın 52. dakikasında yaşanan bir pozisyonda şutu etkisiz kalan Kerem'e taraftar tepki gösterdi. Bu tepkinin ardından Kerem de taraftara karşılığında hareket yaptı. Lukaku ise tribünlerden takım arkadaşı için destek istedi. Ancak taraftarların tepkisi daha sonra da birkaç pozisyonda devam etti.

Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına tepki! Maç sırasında gerginlik çıktı

Kerem'in 71. dakikasında direkten dışarı giden şutunun ardından ise taraftardan tecrübeli oyuncuya destek geldi.

Kerem, 83. dakikada oyundan alınırken tribünlerden yeniden ıslık sesi yükseldi.

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#İstanbul
#kerem aktürkoğlu
#fenerbahçe
#göztepe
#Futbol
#trendyol süper lig
#Spor
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