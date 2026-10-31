Trendyol Süper Lig'de 10. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Ligde haftanın önemli maçlarından birinde Fenerbahçe ile Göztepe, İstanbul'da, Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

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HABERİN ÖZETİ Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına tepki! Maç sırasında gerginlik çıktı Trendyol Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Göztepe maçında Fenerbahçe, ilk yarıyı önde kapattığı mücadeleyi 2-1 kaybetti ve Kerem Aktürkoğlu ile taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Fenerbahçe, Göztepe'ye 2-1 mağlup olarak ligdeki 4. yenilgisini aldı ve 16 puanda kaldı. Maçın 52. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun etkisiz şutu sonrası taraftar tepki gösterdi ve Kerem de karşılık verdi. Kerem Aktürkoğlu'nun 71. dakikada direkten dönen şutu sonrası taraftardan destek geldi. Kerem, 83. dakikada oyundan alınırken tribünlerden ıslık sesleri yükseldi.

Fenerbahçe, ilk yarısını Guendouzi'nin golüyle 1-0 önde tamamladığı mücadeleyi ikinci yarıda kalesinde gördüğü gollerle 2-1 kaybetti ve ligdeki 4. yenilgisini yaşayarak 16 puanda kaldı.

KEREM İLE TARAFTAR ARASINDA GERGİNLİK

Öte yandan maç içinde Fenerbahçe'de milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

Müsabakanın 52. dakikasında yaşanan bir pozisyonda şutu etkisiz kalan Kerem'e taraftar tepki gösterdi. Bu tepkinin ardından Kerem de taraftara karşılığında hareket yaptı. Lukaku ise tribünlerden takım arkadaşı için destek istedi. Ancak taraftarların tepkisi daha sonra da birkaç pozisyonda devam etti.

Kerem'in 71. dakikasında direkten dışarı giden şutunun ardından ise taraftardan tecrübeli oyuncuya destek geldi.

Kerem, 83. dakikada oyundan alınırken tribünlerden yeniden ıslık sesi yükseldi.