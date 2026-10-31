Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına tepki! Maç sırasında gerginlik çıktı

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İstanbul
Trendyol Süper Lig'de 10. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Ligde haftanın önemli maçlarından birinde Fenerbahçe ile Göztepe, İstanbul'da, Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe, ilk yarısını Guendouzi'nin golüyle 1-0 önde tamamladığı mücadeleyi ikinci yarıda kalesinde gördüğü gollerle 2-1 kaybetti ve ligdeki 4. yenilgisini yaşayarak 16 puanda kaldı.
Öte yandan maç içinde Fenerbahçe'de milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.
Müsabakanın 52. dakikasında yaşanan bir pozisyonda şutu etkisiz kalan Kerem'e taraftar tepki gösterdi. Bu tepkinin ardından Kerem de taraftara karşılığında hareket yaptı. Lukaku ise tribünlerden takım arkadaşı için destek istedi. Ancak taraftarların tepkisi daha sonra da birkaç pozisyonda devam etti.
Kerem'in 71. dakikasında direkten dışarı giden şutunun ardından ise taraftardan tecrübeli oyuncuya destek geldi.
Kerem, 83. dakikada oyundan alınırken tribünlerden yeniden ıslık sesi yükseldi.