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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 11:57
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 12:04

Real Madrid'e Arda Güler şoku! 2 gün antrenmana çıkmadı, sebebi belli oldu

LaLiga'da liderliği zorlayan Real Madrid'de gözler Racing Santander deplasmanına çevrildi. Hafta içi antrenmanları kaçıran milli futbolcu Arda Güler'in son durumu belli oldu. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Real Madrid'e Arda Güler şoku! 2 gün antrenmana çıkmadı, sebebi belli oldu
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 11:57
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 12:04

İspanya 'da şampiyonluğa kilitlenen , sezonun 11. haftasında deplasmanda Racing Santander ile kozlarını paylaşacak. El Clasico'da elde ettiği kritik galibiyetle zirve yarışına ağırlığını koyan Jose Mourinho'nun öğrencileri, bu zorlu deplasmanda kayıp yaşamak istemiyor. 

HABERİN ÖZETİ

Real Madrid'e Arda Güler şoku! 2 gün antrenmana çıkmadı, sebebi belli oldu

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Real Madrid'in milli yıldızı Arda Güler, antrenmanlara tam katılım sağlayarak Racing Santander maçı kadrosunda yer alabilecek duruma geldi.
Arda Güler'in hafta içindeki iki antrenmanda yer almaması taraftarları endişelendirmişti.
Genç yıldızın kas gerilmesi yaşadığı ve dinlendirildiği belirtilmişti.
Arda Güler, dünkü idmanda takımla birlikte çalışmalara tam olarak katıldı.
Fiziksel durumunun iyi olduğu ve Racing Santander maçında forma giyebileceği netleşti.
Bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 12 maça çıktı ve 3 gol 5 asistlik katkı sağladı.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Real Madrid'e Arda Güler şoku! 2 gün antrenmana çıkmadı, sebebi belli oldu

Maç öncesi teknik heyeti ve taraftarları sevindiren en önemli gelişme ise milli gururumuz 'den geldi.

HAFTA İÇİNDEKİ KORKU GERİDE KALDI

Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren başkent ekibinde, hafta içinde yapılan iki idmanda Arda Güler'in yer almaması taraftarları endişelendirmişti. İspanyol basını AS'ta yer alan habere göre, genç yıldızın kas gerilmesi yaşadığı için bir süre dinlendirildiği ve bu sebeple antrenmanlara çıkamadığı belirtilmişti.

Real Madrid'e Arda Güler şoku! 2 gün antrenmana çıkmadı, sebebi belli oldu

Ancak dünkü idmanda takımla birlikte çalışmalara tam olarak katılan milli futbolcunun fiziksel durumunun iyi olduğu ve Racing Santander maçının kadrosunda yer alarak forma giyebileceği netleşti. Son oynanan Barcelona derbisindeki göz dolduran ve etkili futboluyla alkış toplayan Arda, bu sezon Real Madrid'in en çok dikkat çeken ve istikrarlı isimlerinin başında geliyor.

Real Madrid'e Arda Güler şoku! 2 gün antrenmana çıkmadı, sebebi belli oldu

BU SEZONKİ PARLAK İSTATİSTİĞİ

Eflatun-beyazlı formayla bu sezon tüm kulvarlarda 12 maça çıkan 21 yaşındaki yetenekli oyuncu, takımına 3 gol ve 5 asistlik muazzam bir katkı sağladı. Arda'nın kaydettiği 3 golün ikisi LaLiga sahnesinde gelirken, biri ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakip ağlarla buluştu.

Real Madrid'e Arda Güler şoku! 2 gün antrenmana çıkmadı, sebebi belli oldu
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ETİKETLER
#arda güler
#real madrid
#Futbol
#laliga
#Aş
#Racing Santander
#Spor
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