Real Madrid'e Arda Güler şoku! 2 gün antrenmana çıkmadı, sebebi belli oldu

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İstanbul
İspanya LaLiga'da şampiyonluğa kilitlenen Real Madrid, sezonun 11. haftasında deplasmanda Racing Santander ile kozlarını paylaşacak. El Clasico'da elde ettiği kritik galibiyetle zirve yarışına ağırlığını koyan Jose Mourinho'nun öğrencileri, bu zorlu deplasmanda kayıp yaşamak istemiyor.
Maç öncesi teknik heyeti ve taraftarları sevindiren en önemli gelişme ise milli gururumuz Arda Güler'den geldi.
Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren başkent ekibinde, hafta içinde yapılan iki idmanda Arda Güler'in yer almaması taraftarları endişelendirmişti. İspanyol basını AS'ta yer alan habere göre, genç yıldızın kas gerilmesi yaşadığı için bir süre dinlendirildiği ve bu sebeple antrenmanlara çıkamadığı belirtilmişti.
Ancak dünkü idmanda takımla birlikte çalışmalara tam olarak katılan milli futbolcunun fiziksel durumunun iyi olduğu ve Racing Santander maçının kadrosunda yer alarak forma giyebileceği netleşti. Son oynanan Barcelona derbisindeki göz dolduran ve etkili futboluyla alkış toplayan Arda, bu sezon Real Madrid'in en çok dikkat çeken ve istikrarlı isimlerinin başında geliyor.
Eflatun-beyazlı formayla bu sezon tüm kulvarlarda 12 maça çıkan 21 yaşındaki yetenekli oyuncu, takımına 3 gol ve 5 asistlik muazzam bir katkı sağladı. Arda'nın kaydettiği 3 golün ikisi LaLiga sahnesinde gelirken, biri ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakip ağlarla buluştu.