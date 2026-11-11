Gram altında 2000 liralık sürpriz! İslam Memiş'ten yatırımcıları şaşırtacak 3 yıllık tahmin

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İstanbul
Finans Analisti İslam Memiş, katıldığı canlı yayında altın, gümüş ve döviz piyasalarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. 2026 yılını “manipülasyon yılı” olarak nitelendiren Memiş, 2027 ve 2028 yıllarına ilişkin öngörülerini de paylaştı. Küresel finans sisteminde köklü bir değişim yaşanacağını savunan Memiş, dijital paralara geçiş sürecine işaret ederek yatırımcıları bekleyen yeni döneme ilişkin çarpıcı uyarılarda bulundu. Altın ve gümüş yatırımcılarına da seslenen Memiş, fiyat yerine miktara odaklanılması gerektiğini vurguladı.
Memiş, "Ons altının özellikle 2025 yılının Kasım ayı itibarıyla 2026 yılına ilişkin öngörülerim şu yöndeydi: Ons altın tarafında 3.880-5.880 dolar aralığında bir oyalanma göreceğimizi, özellikle bu bant aralığında bir manipülasyon piyasasıyla birlikte yatırımcıların birikimlerini korumasının kazanmaktan daha önemli olacağını 11 ay boyunca sık sık dile getirdim."
"Daha ocak ayında, yılın ilk ayında 5.600 dolar seviyesine kadar yükselen bir ons altın gördük. Yine iki hafta önce 3.875 dolar seviyesine kadar gerileyen bir ons altın gördük. Yani burada yıllık bazda benim beklentimin yüzde 90'ı gerçekleşti."
"Gram altın tarafında ise yılın ilk ayında 8.157 lira seviyesine kadar yükselen bir fiyat gördük. Yıla 6.157 lira seviyesinden başlamıştı. Bir ayda gram altında 2.000 liralık bir değer artışı gördük. Orada da manipülatif bir yükseliş vardı. Teknik ve mantık olarak okunamayan bir hareketti. Ortada herhangi bir savaş yoktu. Petrol fiyatları bu kadar yüksek değildi." ifadelerini kullandı.
Uzman isim bu manipülasyon fiyatlamasıyla birlikte yıllık getirisini aslında ocak ayında vermiş olduğunu ancak yılın kalan sürecine baktığımız zaman 28 Şubat itibarıyla ons altın ve gram altın tarafında bir baskılanma süreci gördüğümüzü söyledi.
"Özellikle başta Körfez ülkeleri altın satmak zorunda kaldı. ETF'lerde bankalar ilk önce bir çağrıda bulundu. Teminat tamamlama çağrısıyla birlikte herkes altın ve gümüş satmak zorunda kaldı. Körfez ülkelerinin nakit ihtiyacı doğdu. Hürmüz Boğazı kapalıydı. Dolayısıyla köşeye sıkıştıkları için bütün Körfez ülkelerindeki bankalar altın satmak zorunda bırakıldı.
"Bir noktada bu, köşeye sıkıştırma modeli. Yani herkesi köşeye sıkıştırıp bir noktada elindeki varlıklara el koyma gibi bir model vardı.
Merkez bankaları ise, başta Çin Merkez Bankası olmak üzere, altın rezervlerini artırmaya devam ediyordu. Çin Merkez Bankası'nın 11 aylık süreç içerisinde yaklaşık 1.030 ton altın alımı yaparak rezervlerini güçlendirmeye devam ettiğini gözlemliyoruz."
"Yine Amerika petrol tarafında çoğunluğu, yani şu anda dünyadaki yüzde 51'lik payı elde etti. Burada söz sahibi Amerika oldu. Venezuela'da yapılan hamleyle birlikte petrol tarafında güçlü bir hamle gerçekleştirildi."
"Altın tarafında 5.600-3.875 dolar aralığında bir piyasa gördük. Şu anda ons altın 4.057 dolar seviyesinde. Bu aya ilişkin öngörüm şu yönde: Ons altın tarafında 3.880-4.000 dolar aralığından çıktık. Ay sonuna kadar 4.000-4.200 dolar aralığında bir oyalanma olabilir. 4.200 dolar seviyesinin üzerinde ise 4.200-4.400 dolar aralığında bir oyalanma gerçekleşebilir. Aynı öngörüm geçerlidir. İlk önce 4.000-4.200 dolar aralığı, ikinci planda da 4.200-4.400 dolar aralığı geçerliliğini koruyor."
"Gram altın tarafında 6.000-6.500 lira aralığından çıktık. Şimdi 6.500-7.000 lira aralığındayız. Bu ay bu bant aralığını teknik olarak takip edeceğim. Daha sonra ons altının alacağı destekle birlikte 7.000-7.500 lira aralığını teknik olarak takip edeceğim."
"Benim düşüncem şu yönde: 2026 yılının adını manipülasyon yılı olarak koymuştum. 2027 yılının adını ise değişim yılı olarak koydum.
2027 yılında savaşı bilerek ve isteyerek sürdürenler, enflasyonu bilerek ve isteyerek körükleyenler, yüksek kalmasını sağlayanlar aslında büyük fotoğrafta dijital paralara geçiş döneminin hazırlığını yapıyorlar."
"2027 yılı içerisinde bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde finansal piyasalara, para piyasalarına, bankalara ve şirketlere ilişkin yasal düzenlemeleri çok konuşacağımız bir dönem bekliyorum. Bu yasal düzenlemelerle birlikte dijital paralara geçiş döneminin altyapısı ve hazırlığı yapılacak.
Buradaki asıl hikâye sadece bir ekonomik krizin hazırlığı değil, sadece bir savaşın hazırlığı da değil. Çin'in dijital paralara geçiş döneminde kendi para birimini yerli ve millî olarak çıkarması, altına dayalı bir para modeli oluşturmasıyla ilgili çalışmalarının olduğunu şahsen düşünüyorum."
Dünyadaki dolar bağımlılığına baktığımız zaman, dolaşımdaki rezerv paranın şu anda yaklaşık yüzde 80'i dolar. Biden döneminde bu oran yüzde 52'lere, hatta yüzde 46'lara kadar gerilemişti. Dolar bağımlılığını azaltan ülkeler ciddi anlamda hamle yapmıştı.
Trump'ın uyguladığı ticaret savaşları ve yeni vergi uygulamaları da bu sürecin bir parçası. Göreve gelmeden önce, dolardan uzaklaşılması ve dolara alternatif bir para birimi aranması durumunda yüzde 100 vergilere hazır olunması gerektiği yönünde bir açıklaması vardı.
O yüzden şimdilik dolar güçlü. Ancak Çin başta olmak üzere birçok ülke doları kullanmak istemiyor. Altına dayalı bir dijital para sistemi kurmak istiyor. Ben bu konudaki yasal düzenlemelerin hukuki çerçevede 2027 yılı içerisinde hayata geçirileceğini, Çin'in de bununla ilgili bir hazırlık içerisinde olduğunu düşünüyorum.
11 ay boyunca bugüne geldiğimiz zaman insanlar ister borsa olsun, ister döviz olsun, ister fon olsun, ister altın ve gümüş gibi yatırım araçları olsun, hiç kimsenin kazanmadığı bir piyasayı geride bırakıyoruz. Ben de ısrarla şu görüşü savunuyorum:
Bu yeni dünya sistemine alışırken bunu yavaş yavaş mutlaka hissedeceksiniz. Ancak bu yıl bütün yatırım araçlarında, finansal piyasalarda kazanmayan yatırımcılar bunu sancılı bir şekilde hissetti. Sadece Türkiye'yi kastetmiyorum; dünyadaki bütün yatırımcıların kazanmadığı bir 11 ayı geride bırakıyoruz.
Paradan para kazanılamayacağını, finansal piyasalarda artık para kazanmanın kolay olmayacağını bu yıl sancılı bir şekilde gördünüz. Ama üzgünüm, yine 2027 yılı da benim nazarımda paradan para kazanma yılı değildir. Herkesin buna göre planlarını şimdiden yapması gerekiyor.
Az önce de ifade ettiğim gibi 2027 yılı, yasal ve hukuki düzenlemelerle birlikte bütün dünya ülkelerinde bir değişim yılı olacak. Yeni yasal düzenlemeler karşımızda olacak.
2027 yılında yatırımcılar kendi kendilerine şöyle diyecek: "Geçen yıl bütün yatırım araçlarında kazandırmayan bir piyasa vardı. Peki, bu yıl? Bu yıl da yasal düzenlemelerle bir değişim süreci başlıyor ve yine yatırım araçlarında kazanamayan bir piyasa karşımızda."
2028 yılının adı ise kabullenme yılı. 2027 yılında insanlar bu duruma biraz daha alışacaklar. En azından şunu söyleyebilecekler: "Bu yıl da finansal piyasalarda, birikimlerde ve yatırımlarda kazanamıyoruz."
2028 yılında ise "Evet, öyleymiş. Biz birikimler ve yatırımlar üzerinden hayal kurmayı bırakalım, işimize bakalım, üretelim, kendi işimizi yapalım" diyecekler. Artık finansal piyasalardaki birikim tarafını bir kenara bırakıp herkesin kendi işine bakacağı bir dönem başlayacak. 2030 yılının şekillenmesinin bu şekilde olacağını düşünüyorum. Ona göre tedbir almakta fayda var.
Altın yatırımcısının ise bir şey yapmasına gerek yok. Bana göre en rahat, en konforlu yatırımcı altın yatırımcısı.
Dediğim gibi, bu yıl altın yatırımı yapmadınız. Borsa yatırımı yaptınız, kazandınız mı? Döviz yatırımı yaptınız, kazandınız mı? Kripto paralara girdiniz, kazandınız mı? Hiçbirinden kazanmadınız. O yüzden bu durum sadece altına özgü değil.
Yine de bakın, bir aylık süreç içerisinde altın yatırımcısına gram başına yaklaşık 2.000 liralık bir kazanç sağlandı. Bu, manipülasyon fiyatlamasıyla gerçekleşmiş olsa da ciddi bir yükseliş. Geçen yıl ons tarafında yüzde 87, gram tarafında yüzde 115 civarında getiri gördük.
Altın, bir noktadan sonra kendisini ispatlamak zorunda olmayan bir yatırım aracıdır. Böyle bir özelliği vardır. Altının hiçbir zaman kendini ispatlama zorunluluğu yoktur.
O yüzden 2030 yılının hazırlığını yapan yatırımcı, yatırım yaptığı enstrümanın fiyatına değil miktarına odaklanır. Bir yatırımcı "Elimdeki 10 gram altını nasıl 20 gram yaparım?" diye düşünürken acemi yatırımcı bugün 5.000 lira olan altın yarın 6.000 lira olur mu, bugün 6.000 lira olan altın yarın 7.000 lira olur mu diye kendini meşgul etmeye devam ediyor.
Altın bütün dünyada gerçek rezerv paradır. Dolayısıyla kişilerin altının fiyatından ziyade gelecekte fiziki altına sahip olup olamayacağımızı sorgulaması gerekiyor. Bu, en doğru sorulardan biridir.
Yatırımcı, "Günün birinde ben dilediğim kadar alır, dilediğim kadar satarım" diyebilir. Ben ise o süreçlerin artık yavaş yavaş geride kalacağını düşünüyorum. Yeni değişim süreciyle birlikte bundan sonra fiziki altına sahip olanlar sadece sistem, yani merkez bankaları olacak.
Kişi her zaman şunu sorgulamalı: TL üzerinden örnek verelim. Bir yatırımcı 8.000 liradan altın sattı. Bugün fiyatın 6.500-6.670 lira seviyelerinde olduğunu düşünüyor. Bu kişi, "Ben zirvede sattım, şimdi düşükten yerine koyabiliyorum ve kazançlıyım" diyebilir.
2026 yılında gümüşün şampiyon olmayacağını ve özellikle ocak ayı itibarıyla gümüşten kaçınılması, aylarca beklenebileceği konusunda uyarım vardı.
Ben şahsen ocak ayında şöyle bir iddiayla ortaya çıktım. Birçok acemi yatırımcı, finansal okuryazarlığı olmayanlar da benimle alay ediyordu. "50 dolar seviyesinin üzerinde gümüş almam" demiştim. Gümüşün ons fiyatı o gün 122 dolardı. Gümüşün gram fiyatı 188 liraydı. Bugün 52 dolar seviyesinde ve 85 lira seviyesinde bir gümüş fiyatı var. Dolayısıyla 50 dolar seviyesinin üzerinde almam yönündeki iddiamla birlikte gümüş 61 dolar seviyesine kadar geriledi. Evet, artık buradan yavaş yavaş alım yapılabilir düşüncem vardı.
Ben 2025 yılında gümüşü şampiyon ilan etmiştim. Yani o yılın şampiyonunun gümüş olacağı yönünde öngörüm vardı ve nihayetinde öyle oldu. 2025 yılında ons tarafında yüzde 150, gram tarafında yüzde 200'lük bir artış gördük.
Ama bu yıl özelinde gümüş şampiyon olamayacak. Benim şampiyonum değil. Bu tarafta 75 dolar seviyesini önemsiyorum. Ancak bu yıl sonuna kadar gümüşün ons fiyatında üç haneli rakamlar göreceğimizi şahsen beklemiyorum.
2027 ve 2028 yılının hazırlığını yapan yatırımcılar gümüş tarafında güçlü bir psikolojiye sahipse, fiyata değil miktara odaklanacaksa gümüşün altına kıyasla bugün daha ucuz olduğunu söyleyebilirim.
Ancak gümüşün şöyle bir özelliği var: Altına kıyasla çok sabır isteyen bir yatırım aracıdır. Sabrı olmayan gümüşe bulaşmasın. Böyle bir yatırım aracı değildir. Altın gibi değildir. 11 ay bekletir, bir ayda getirisini sunar. Gümüşün böyle bir özelliği vardır.
Sabırsız olan yatırımcının gümüşe bulaşmaması lazım. Ancak son beş yılın rakamlarına baktığımız zaman bu yayını izleyen arkadaşlarımız sadece iki dakikalarını ayırsınlar. Son beş yılın şampiyonu altın mı, gümüş mü? Böyle bir hesaplama yaptıkları zaman son beş yılın şampiyonunun kim olduğunu, bundan sonra gümüşün altına kıyasla ne kadar ucuz kaldığını ve neden ucuz kaldığını daha iyi anlayacaklar.