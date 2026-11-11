Gram altında 2000 liralık sürpriz! İslam Memiş'ten yatırımcıları şaşırtacak 3 yıllık tahmin

"Bir noktada bu, köşeye sıkıştırma modeli. Yani herkesi köşeye sıkıştırıp bir noktada elindeki varlıklara el koyma gibi bir model vardı.

Merkez bankaları ise, başta Çin Merkez Bankası olmak üzere, altın rezervlerini artırmaya devam ediyordu. Çin Merkez Bankası'nın 11 aylık süreç içerisinde yaklaşık 1.030 ton altın alımı yaparak rezervlerini güçlendirmeye devam ettiğini gözlemliyoruz."

