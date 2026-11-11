Beşiktaş'ta transferler peş peşe gelecek! Real Madrid ve Napoli'nin yıldızlarına kanca

Süper Lig ve Avrupa’da iddialı bir konumda yer almak isteyen Beşiktaş, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmekte kararlı. Orta sahaya Joe Willock hamlesiyle başlayan siyah-beyazlılar, transfer rotasını Çizme’ye kırdı.

Teknik direktör Vincenzo Italiano, orta alana hem fiziksel direnç hem de tecrübe kazandıracak bir isim için yönetime raporunu sundu. İtalyan çalıştırıcının listesinin ilk sırasında ise Napoli forması giyen 30 yaşındaki Kamerunlu yıldız Frank Anguissa yer alıyor. Italiano’nun bu transfer için yönetime baskı yaptığı ve oyuncunun takıma katılması konusunda son derece ısrarcı olduğu öğrenildi.

NAPOLİ İLE İPLERİ KOPARDI

Transferde Beşiktaş’ın elini güçlendiren en büyük etken ise Anguissa’nın kulübüyle yaşadığı anlaşmazlık. Sezon sonunda Napoli ile sözleşmesi bitecek olan tecrübeli futbolcunun, İtalyan ekibiyle yürüttüğü kontrat yenileme görüşmeleri çıkmaza girdi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Napoli ile arası açılan Anguissa ile Beşiktaş geçen sezon da temasa geçmiş ancak İtalyan kulübünün son anda bonservis bedelini artırması nedeniyle imzalar atılamamıştı. Kamerunlu orta sahaya Suudi Arabistan kulüplerinin yanı sıra Serie A ve Avrupa'nın önde gelen liglerinden de ciddi teklifler bulunuyor. Ancak Beşiktaş yönetimi, bu kez transferi bitirmek için tüm imkanları seferber etmeyi planlıyor.

ORTA SAHADA TAM BİR İSTİKRAR ABİDESİ

Napoli formasıyla son beş sezonda sergilediği performansla dikkat çeken Anguissa, istikrarıyla fark oluşturuyor. İtalyan ekibinde çıktığı 159 maçın 142’sine ilk 11’de başlayan 30 yaşındaki oyuncu, 6 ve 8 numara pozisyonlarındaki başarısıyla tanınıyor. Sadece savunma yönüyle değil, hücum katkısıyla da ön plana çıkan deneyimli isim, son 5 sezonda takımı adına 16 gol atıp 16 da asist yapma başarısı gösterdi.

SAĞ KANADA REAL MADRİD’DEN DÜNYA YILDIZI

Orta saha takviyesinin yanı sıra hücum hattını da güçlendirmek isteyen Beşiktaş yönetimi, sağ kanat transferinde gözünü İspanya'ya dikti. Siyah-beyazlılar, Real Madrid’de yeterince süre alamayan ve takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan 27 yaşındaki Brahim Diaz’ı gündemine aldı.

Faslı yıldızın kulübündeki durumunu yakından takip eden Beşiktaş kurmayları, şartların oluşması halinde İspanyol deviyle resmi temaslara geçerek transferi kiralık ya da bonservisiyle bitirmek için fırsat kolluyor.