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Dünya
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Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 11:20
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 11:58

Çöp deyip geçmedi, 12 ayda 7 milyon TL gelir elde etti!

ABD’de yaşayan Carter Stevens, yaptığı işle dikkat çekti. 31 yaşındaki adam başkalarının çöpe attığı eşyaları tek tek seçip topluyor ve onları tamir edip internet üzerinden satışa sunuyor. Stevens, topladığı halı, mobilya ve elektronik eşyalar gibi pek çok malzemeyi yenileyerek, yüksek paralar kazandı.

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Editor
 Asya Güney
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Çöp deyip geçmedi, 12 ayda 7 milyon TL gelir elde etti!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 11:20
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 11:58

ABD’nin eyaletinde yaşayan Carter Stevens, bulduğu para kazanma yöntemiyle dikkatleri topladı. Çöpten bulduğu eşyaları dönüştüren Stevens, bunları eBay ile Facebook Marketplace gibi çevrim içi platformlarda satışa sunarak yüzbinlerce dolar gelir elde etti. 
 

HABERİN ÖZETİ

Çöp deyip geçmedi, 12 ayda 7 milyon TL gelir elde etti!

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
ABD'nin Tennessee eyaletinde yaşayan Carter Stevens, lüks konutların çöp konteynerlerinden bulduğu eşyaları internet üzerinden satarak önemli gelir elde ediyor.
Stevens, el yapımı İran halıları, yüksek fiyatlı ofis koltukları, samuray kılıcı ve elektronik cihazlar gibi ürünleri bulmak için lüks konutların çöp konteynerlerini araştırıyor.
Bir partide bulduğu koltukları Facebook Marketplace üzerinden toplu olarak 17 bin dolara, kalanları ise tek tek listeleyerek 10 bin 600 dolara sattı ve bu buluştan toplam 27 bin 600 dolar kazandı.
Masraflarını azaltmak için kargo paketleme malzemelerini de çöpten temin ediyor.
Şirketlerin küçülmeye gittiği dönemlerde ofis mobilyalarının atılmasının önemli bir fırsat olduğunu belirtiyor.
Bir keresinde bir binanın dışında 120 adet ayakta çalışma masası bulduğunu ifade etti.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Çöp deyip geçmedi, 12 ayda 7 milyon TL gelir elde etti!

LÜKS KONUTLARIN ÇEVRESİNDE ARADI

Stevens, bir girişimcilik hamlesi olarak başladığı bu işte, el yapımı İran halıları, yüksek fiyatlı ofis koltukları ve samuray kılıcı ve elektronik cihazlar gibi  ürünleri bulmak için lüks konutların çöp konteynerlerine yöneliyor. 
 

Çöp deyip geçmedi, 12 ayda 7 milyon TL gelir elde etti!

İNTERNETTEN SATIŞA SUNDU

Koltukların büyük bölümünü Facebook Marketplace üzerinden toplu olarak 17 bin dolara satan Stevens, kalan ürünleri tek tek listeleyerek 10 bin 600 dolar daha gelir elde etti. Böylece yalnızca bu buluşundan toplam 27 bin 600 dolar kazandı.
 

Çöp deyip geçmedi, 12 ayda 7 milyon TL gelir elde etti!

KARGO İŞİNİ DE ÇÖZDÜ 

Öte yandan, masrafını daha da azaltmak isteyen adam, kargo sırasında paketleme ürünlerine para vermemek için bu tür malzemelerini de çöpten temin ediyor.
 

Çöp deyip geçmedi, 12 ayda 7 milyon TL gelir elde etti!

BİR ÇÖPTE 120 ADET SANDALYE BULDU 

Özellikle şirketlerin küçülmeye gittiği dönemlerde ofis mobilyalarının çöpe atılmasının kendisi için önemli bir fırsat olduğunu belirten adam, bir keresinde bir binanın dışında 120 adet ayakta çalışma masası bulduğunu söyledi.

 

ETİKETLER
#tennessee
#Ebay
#Facebook Marketplace
#Carter Stevens
#İran Halıları
#Dünya
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