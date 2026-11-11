Çöp deyip geçmedi, 12 ayda 7 milyon TL gelir elde etti!

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İstanbul
ABD’nin Tennessee eyaletinde yaşayan Carter Stevens, bulduğu para kazanma yöntemiyle dikkatleri topladı. Çöpten bulduğu eşyaları dönüştüren Stevens, bunları eBay ile Facebook Marketplace gibi çevrim içi platformlarda satışa sunarak yüzbinlerce dolar gelir elde etti.
Stevens, bir girişimcilik hamlesi olarak başladığı bu işte, el yapımı İran halıları, yüksek fiyatlı ofis koltukları ve samuray kılıcı ve elektronik cihazlar gibi ürünleri bulmak için lüks konutların çöp konteynerlerine yöneliyor.
Koltukların büyük bölümünü Facebook Marketplace üzerinden toplu olarak 17 bin dolara satan Stevens, kalan ürünleri tek tek listeleyerek 10 bin 600 dolar daha gelir elde etti. Böylece yalnızca bu buluşundan toplam 27 bin 600 dolar kazandı.
Öte yandan, masrafını daha da azaltmak isteyen adam, kargo sırasında paketleme ürünlerine para vermemek için bu tür malzemelerini de çöpten temin ediyor.
Özellikle şirketlerin küçülmeye gittiği dönemlerde ofis mobilyalarının çöpe atılmasının kendisi için önemli bir fırsat olduğunu belirten adam, bir keresinde bir binanın dışında 120 adet ayakta çalışma masası bulduğunu söyledi.