Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 10:39
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 10:41

Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu! Yıldız ismin bileti kesildi: Yerine Serie A'dan sürpriz aday

Trendyol Süper Lig devi Galatasaray’da ara transfer dönemi operasyonu resmen başlıyor. Sarı-kırmızılılar, yüksek maliyetine rağmen beklentilerin uzağında kalan genç yıldızla yolları ayırma kararı alırken, İtalya'dan sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu! Yıldız ismin bileti kesildi: Yerine Serie A'dan sürpriz aday
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 10:39
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 10:41

’da ara transfer dönemi yaklaşırken kadro yapılanması hız kazandı. Büyük umutlarla ve yüksek maliyetle kadroya katılan ancak bir türlü istenen form grafiğini yakalayamayan Fransız futbolcuyla yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 

Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu! Yıldız ismin bileti kesildi: Yerine Serie A'dan sürpriz aday

Yönetim, bu ayrılığın hemen ardından yine 23 yaş altı statüsüne uygun yeni bir orta saha hamlesi için düğmeye bastı.

Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu! Yıldız ismin bileti kesildi: Yerine Serie A'dan sürpriz aday

UGOCHUKWU DÖNEMİ KAPANIYOR

Devre arasında orta saha hattını güçlendirmek amacıyla İngiltere Championship ekiplerinden ’den kiralanan , sarı-kırmızılı formayla beklentileri karşılayamadı. 3 milyon pound kiralama bedeli ve yıllık 2 milyon 650 bin euro maaşıyla dikkat çeken 20 yaşındaki futbolcu, Galatasaray kariyerinde henüz ilk 11’de şans bulamadı.

Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu! Yıldız ismin bileti kesildi: Yerine Serie A'dan sürpriz aday

Süper Lig’de 5 ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2 olmak üzere toplamda sadece 7 resmi karşılaşmada sahaya çıkan genç oyuncu, toplam 123 dakika süre alabildi. Teknik heyet ve yönetimin raporu doğrultusunda, devre arasında bu isimle yolların ayrılması ve yabancı kontenjanında yer açılması planlanıyor.

Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu! Yıldız ismin bileti kesildi: Yerine Serie A'dan sürpriz aday

GÖZLER OULAİ'YE ÇEVRİLDİ

Lesley Ugochukwu ile vedalaşmaya hazırlanan Aslan, orta saha rotasyonu için yine genç ve potansiyelli bir ismi hedef belirledi. Yaz transfer döneminde Trabzonspor’dan 26 milyon euro gibi rekor bir rakamla İtalya Serie A ekibi ’ya transfer olan Oulai, sarı-kırmızılıların transfer listesinin ilk sırasında yer alıyor.

Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu! Yıldız ismin bileti kesildi: Yerine Serie A'dan sürpriz aday

Çizme’de ardı ardına yaşadığı uyum sorunları ve aradığı forma şansını bulamaması nedeniyle genç Fildişi Sahilli futbolcunun da takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. 20 yaşındaki yetenekli oyuncuyu kadrosuna katmak için şartları zorlayacak olan Galatasaray yönetimi, ilk etapta satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde duruyor. Transfer için resmi girişimlerin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.

Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu! Yıldız ismin bileti kesildi: Yerine Serie A'dan sürpriz aday
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe'deki yeni görevi belli oldu! Aziz Yıldırım'dan sürpriz teklif
Okan Buruk'un istediği yıldıza teklif edilecek rakam belli oldu! Lemina'nın yerine geliyor
Vincenzo Italiano için Napoli iddiası! İtalyan hoca açıklamıştı: 'Platonik bir sevgi...'
ETİKETLER
#galatasaray
#Futbol
#burnley
#fiorentina
#Oulai
#Lesley Ugochukwu
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.