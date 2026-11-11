Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu! Yıldız ismin bileti kesildi: Yerine Serie A'dan sürpriz aday

Galatasaray’da ara transfer dönemi yaklaşırken kadro yapılanması hız kazandı. Büyük umutlarla ve yüksek maliyetle kadroya katılan ancak bir türlü istenen form grafiğini yakalayamayan Fransız futbolcuyla yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Yönetim, bu ayrılığın hemen ardından yine 23 yaş altı statüsüne uygun yeni bir orta saha hamlesi için düğmeye bastı.

UGOCHUKWU DÖNEMİ KAPANIYOR

Devre arasında orta saha hattını güçlendirmek amacıyla İngiltere Championship ekiplerinden Burnley’den kiralanan Lesley Ugochukwu, sarı-kırmızılı formayla beklentileri karşılayamadı. 3 milyon pound kiralama bedeli ve yıllık 2 milyon 650 bin euro maaşıyla dikkat çeken 20 yaşındaki futbolcu, Galatasaray kariyerinde henüz ilk 11’de şans bulamadı.

Süper Lig’de 5 ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2 olmak üzere toplamda sadece 7 resmi karşılaşmada sahaya çıkan genç oyuncu, toplam 123 dakika süre alabildi. Teknik heyet ve yönetimin raporu doğrultusunda, devre arasında bu isimle yolların ayrılması ve yabancı kontenjanında yer açılması planlanıyor.

GÖZLER OULAİ'YE ÇEVRİLDİ

Lesley Ugochukwu ile vedalaşmaya hazırlanan Aslan, orta saha rotasyonu için yine genç ve potansiyelli bir ismi hedef belirledi. Yaz transfer döneminde Trabzonspor’dan 26 milyon euro gibi rekor bir rakamla İtalya Serie A ekibi Fiorentina’ya transfer olan Oulai, sarı-kırmızılıların transfer listesinin ilk sırasında yer alıyor.

Çizme’de ardı ardına yaşadığı uyum sorunları ve aradığı forma şansını bulamaması nedeniyle genç Fildişi Sahilli futbolcunun da takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. 20 yaşındaki yetenekli oyuncuyu kadrosuna katmak için şartları zorlayacak olan Galatasaray yönetimi, ilk etapta satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde duruyor. Transfer için resmi girişimlerin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.