Beşiktaş'ta Talisca iddialarına başkan Serdal Adalı son noktayı koydu!

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İstanbul
Fenerbahçe forması giyerken eylül ayı başında sürpriz bir kararla Al-Jazira'ya transfer olan Anderson Talisca'nın isminin yeniden siyah-beyazlı kulüple anılması taraftarları heyecanlandırmıştı.
2016-2018 yılları arasında Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansla unutulmazlar arasına giren Brezilyalı futbolcunun Türkiye'ye olası dönüşü spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
Konuyla ilgili olarak özel açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, çıkan transfer iddialarını kesin bir dille yalanladı. Tecrübeli futbolcunun siyah-beyazlı kulübün transfer planlamasında yer almadığını belirten Adalı, "Hayır, Talisca bizim gündemimizde yok" ifadelerini kullandı. Bu açıklamayla birlikte, ara transfer dönemi öncesinde Beşiktaş cephesinden Talisca iddiaları resmen kapatılmış oldu.
Beşiktaş taraftarının her fırsatta takıma dönmesini istediği Anderson Talisca, siyah-beyazlı formayla geçirdiği iki sezonda unutulmaz izler bırakmıştı. 2016-2018 yılları arasında Beşiktaş'ın kazandığı başarılarda kilit rol oynamış olan Brezilyalı 10 numara, toplam 80 resmi maça çıkarak 37 gol ve 14 asistle skora büyük katkı sağlamıştı.