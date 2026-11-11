Beşiktaş'ta Talisca iddialarına başkan Serdal Adalı son noktayı koydu!

Fenerbahçe forması giyerken eylül ayı başında sürpriz bir kararla Al-Jazira'ya transfer olan Anderson Talisca'nın isminin yeniden siyah-beyazlı kulüple anılması taraftarları heyecanlandırmıştı.

2016-2018 yılları arasında Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansla unutulmazlar arasına giren Brezilyalı futbolcunun Türkiye'ye olası dönüşü spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

SERDAL ADALI'DAN NET YALANLAMA: "GÜNDEMİMİZDE YOK"

Konuyla ilgili olarak özel açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, çıkan transfer iddialarını kesin bir dille yalanladı. Tecrübeli futbolcunun siyah-beyazlı kulübün transfer planlamasında yer almadığını belirten Adalı, "Hayır, Talisca bizim gündemimizde yok" ifadelerini kullandı. Bu açıklamayla birlikte, ara transfer dönemi öncesinde Beşiktaş cephesinden Talisca iddiaları resmen kapatılmış oldu.

SİYAH-BEYAZLI KARİYERİ UNUTULMUYOR

Beşiktaş taraftarının her fırsatta takıma dönmesini istediği Anderson Talisca, siyah-beyazlı formayla geçirdiği iki sezonda unutulmaz izler bırakmıştı. 2016-2018 yılları arasında Beşiktaş'ın kazandığı başarılarda kilit rol oynamış olan Brezilyalı 10 numara, toplam 80 resmi maça çıkarak 37 gol ve 14 asistle skora büyük katkı sağlamıştı.