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 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
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GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 11:25
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GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 11:27

Beşiktaş'ta Talisca iddialarına başkan Serdal Adalı son noktayı koydu!

Beşiktaş'ta transfer gündemi hareketlenmeye devam ederken, siyah-beyazlı camiada heyecana sebep olan Anderson Talisca iddialarına Başkan Serdal Adalı'dan net bir açıklama geldi. Yıldız futbolcunun adının yeniden Beşiktaş ile anılması üzerine Adalı, konuyla ilgili son noktayı koyarak tartışmalara netlik kazandırdı. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Beşiktaş'ta Talisca iddialarına başkan Serdal Adalı son noktayı koydu!
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 11:25
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 11:27

forması giyerken eylül ayı başında sürpriz bir kararla Al-Jazira'ya transfer olan 'nın isminin yeniden siyah-beyazlı kulüple anılması taraftarları heyecanlandırmıştı. 

Beşiktaş'ta Talisca iddialarına başkan Serdal Adalı son noktayı koydu!

2016-2018 yılları arasında formasıyla gösterdiği performansla unutulmazlar arasına giren Brezilyalı futbolcunun Türkiye'ye olası dönüşü spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

SERDAL ADALI'DAN NET YALANLAMA: "GÜNDEMİMİZDE YOK"

Konuyla ilgili olarak özel açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı , çıkan transfer iddialarını kesin bir dille yalanladı. Tecrübeli futbolcunun siyah-beyazlı kulübün transfer planlamasında yer almadığını belirten Adalı, "Hayır, Talisca bizim gündemimizde yok" ifadelerini kullandı. Bu açıklamayla birlikte, ara transfer dönemi öncesinde Beşiktaş cephesinden Talisca iddiaları resmen kapatılmış oldu.

Beşiktaş'ta Talisca iddialarına başkan Serdal Adalı son noktayı koydu!

SİYAH-BEYAZLI KARİYERİ UNUTULMUYOR

Beşiktaş taraftarının her fırsatta takıma dönmesini istediği Anderson Talisca, siyah-beyazlı formayla geçirdiği iki sezonda unutulmaz izler bırakmıştı. 2016-2018 yılları arasında Beşiktaş'ın kazandığı başarılarda kilit rol oynamış olan Brezilyalı 10 numara, toplam 80 resmi maça çıkarak 37 gol ve 14 asistle skora büyük katkı sağlamıştı.

Beşiktaş'ta Talisca iddialarına başkan Serdal Adalı son noktayı koydu!
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#fenerbahçe
#anderson talisca
#Beşiktaş
#Futbol
#Serdal Adalı
#Al Jazira
#Spor
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