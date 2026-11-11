Sergen Yalçın'dan A Milli Takım'da ilk sözler! Beşiktaş taktiği Riva'da

UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde kalma mücadelesi veren A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi resmen başladı. Gruptaki ilk 4 maçında istediği sonuçları alamayarak puanla tanışamayan Ay-Yıldızlı ekipte teknik direktörlük görevine getiren deneyimli çalıştırıcı, millileri kritik Belçika ve Fransa sınavlarına hazırlıyor. Riva'da takımla ilk yüz yüze tanışmasını gerçekleştiren Yalçın, oyuncularına yaptığı kısa ve net konuşmayla geçmişin unutulmasını istedi.

Geride kalan maçların kafalardan silinmesi gerektiğini vurgulayan 54 yaşındaki teknik adam, "Hepimiz için yeni bir başlangıç. Burası Milli Takım ve bu forma her şeyin üzerinde. Gelişmeye ve iyi oyuna odaklanacağız. İlk sınavımız bizim ve milletimiz için çok önemli. İzmir'de güzel bir sonuç alıp iddiamızı sürdürelim. Geçmişi geride bırakıp önümüzdeki hedeflere bakalım. Hem benim hem hocalarımızın kapısı her zaman sizin için açık olacak" ifadelerini kullandı.

TAKIM İÇİ İLETİŞİME ODAKLANDI

Yardımcılarıyla birlikte kamp süresince oyuncularla sürekli bir arada olan Sergen Yalçın, sık sık mini toplantılar düzenliyor. Bu görüşmelerle takım içi iletişimi en üst seviyeye çıkarmayı ve sağlıklı bir grup atmosferi oluşturmayı hedefleyen deneyimli çalıştırıcı, milli takımdaki ilk sınavını yarın İzmir'de Belçika karşısında verecek. Ay-yıldızlılar, taraftarının da desteğiyle sahadan zaferle ayrılarak hem kötü gidişata "dur" demek hem de A Ligi'ndeki umutlarını play-off hattına taşımak istiyor.

BEŞİKTAŞ'TAN SONRA A MİLLİ TAKIM'DA DA UYGULAYACAK: SAHA KENARINA LED EKRAN

Riva'daki hazırlık antrenmanlarında taktik ve saha içi pratikleri hızlandırmak için futbol teknolojisinden faydalanan Sergen Yalçın, dikkat çeken bir ilke imza attı. Daha önce Beşiktaş'ı çalıştırırken hayata geçirdiği uygulamayı A Milli Takım'a da taşıyan tecrübeli hoca, saha kenarına özel bir LED ekran kurdurdu.

Bu yeni sistem sayesinde, taktik ve duran top çalışmaları öncesinde analiz toplantısında verilen direktifler, antrenman anında futbolculara sahada tekrar gösteriliyor. Teorik bilgilerin pratiğe dökülme hızını maksimum seviyeye çıkarmayı amaçlayan bu yenilikçi dokunuş, milli takım kampında şimdiden büyük ses getirdi.

Yarın İzmir'de Belçika'yı konuk edecek olan Milliler, 15 Kasım'da ise deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelerek grup mücadelesini tamamlayacak.