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 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
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GİRİŞ:
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GÜNCELLEME:
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Sivas'ta dev altın keşfi: Bulunan miktar açıklandı! Rakam dudak uçuklattı

Sivas'ın Kangal ilçesinde yürütülen altın arama çalışmalarında sevindiren keşif duyuruldu. Altın projesinde maden kaynak tahminine göre 893 bin ons altın tespit edildi.

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Editor
 Murat Makas
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Sivas'ta dev altın keşfi: Bulunan miktar açıklandı! Rakam dudak uçuklattı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 11:00
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 11:00

’ın Kangal ilçesinde yürütülen yeraltı maden araştırmalarına ilişkin altın projesi kapsamında devasa bir keşif ortaya çıktı. Maden kaynak tahminine göre, yapılan çalışmalar sonucu toplam 41,73 milyon ton kaynak içerisinde 893 bin ons altın bulunduğu açıklandı.

Sivas'ta dev altın keşfi: Bulunan miktar açıklandı! Rakam dudak uçuklattı

KAP’A ÖZEL AÇIKLAMA YAPILDI

ERMADEN tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na () yapılan özel durum açıklamasında, Sivas'ın Kangal ilçesinde bulunan Alacahan Altın Projesi'ne ilişkin güncellenmiş maden kaynak tahmininin tamamlandığı bildirildi. DAMA Mühendislik Proje ve Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, Şubat 2023 tarihli UMREK Kodu'nun ikinci versiyonu esas alınarak hazırlanan raporda, projeye ilişkin maden kaynaklarının miktarı, tenörü ve güvenilirlik sınıflandırması yeniden değerlendirildi.

Sivas'ta dev altın keşfi: Bulunan miktar açıklandı! Rakam dudak uçuklattı

SONDAJ VE DERİN ANALİZ

Açıklamada, 4 Kasım 2025 tarihinde kamuoyuyla paylaşılan mümkün maden kaynakları beyanının ardından gerçekleştirilen ilave sondaj, analiz ve kapsamlı teknik değerlendirmeler sonucunda, mineralizasyonun geometrisi ve jeolojik sürekliliğine ilişkin bilgilerin geliştirildiği belirtildi. Yeni veriler doğrultusunda üç boyutlu jeolojik model ve jeoistatistiksel tahmin yaklaşımının güncellendiği kaydedildi.

Sivas'ta dev altın keşfi: Bulunan miktar açıklandı! Rakam dudak uçuklattı

785 BİN ONS OLARAK AÇIKLANDI

Güncellenmiş maden kaynak tahmini kapsamında, 33,84 milyon ton kütleye, 0,72 gram/ton ortalama altın tenörüne ve 785 bin ons içerilen altına sahip belirlenmiş maden kaynakları tespit edildi. Ayrıca 7,89 milyon ton kütleye, 0,43 gram/ton ortalama altın tenörüne ve 108 bin ons içerilen altına sahip mümkün maden kaynakları belirlendiği duyuruldu. Buna göre Alacahan Altın Projesi'nde toplam 41,73 milyon ton maden kaynağı içerisinde yaklaşık 893 bin ons içerilen altın bulunduğu bildirildi.

Sivas'ta dev altın keşfi: Bulunan miktar açıklandı! Rakam dudak uçuklattı

Güncel Kur ve Hesaplama Detayları

893 bin ons altın, güncel serbest piyasa satış kurlarıyla yaklaşık 182 milyar 310 milyon 415 bin TL yapmaktadır. Amerikan doları cinsinden karşılığı ise yaklaşık 3,63 milyar dolardır.

ÖlçütBirim Fiyat / Miktar893.000 Ons Karşılığı
Ons Altın (TL Satış)204.155,00 TL182.310.415.000 TL
Ons Altın (USD Satış)4.063,43 $3.628.642.990 $
Fiziki Ağırlık (Ton / Kg)31,1035 gram27.775,40 kg (27,78 ton)
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#Sivas
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#Alacahan Altın Projesi
#Ekonomi
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