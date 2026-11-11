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Altında sert düşüş sonrası hamle arayışı! Uzman isimden altın için 7.000 TL uyarısı geldi

KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
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GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 10:23
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GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 10:29
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Altında sert düşüş sonrası hamle arayışı! Uzman isimden altın için 7.000 TL uyarısı geldi

ABD’de açıklanan ekim ayı enflasyon verilerinin beklentileri aşması ve Fed yetkililerinden gelen faiz artırımı sinyalleri altın fiyatlarını baskıladı. Düşüşün ardından piyasada alım fırsatı tartışmaları başlarken, Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen yükseliş trendinin teyidi için kritik 4.200 dolar eşiğine işaret ediyor.

 

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Altında sert düşüş sonrası hamle arayışı! Uzman isimden altın için 7.000 TL uyarısı geldi

MANŞET ENFLASYON VE FED SIKILAŞMASININ PİYASA YANSIMASI

  • Ons Altın Kaybı: Günlük %2,61 düşüşle 4.032 dolar kapanışı; saat 10.12 itibarıyla ons altın 4.062 dolar seviyesinden işlem görüyor.
  • Makro Veri Baskısı: Aylık TÜFE artışı %0,4 (beklenti %0,3), çekirdek TÜFE artışı %0,3 (beklenti %0,2).
  • Gösterge Fiyatlamaları: ABD 10 yıllık Hazine tahvil getirisi %5'in üzerine çıktı, Dolar Endeksi 102 seviyesini aştı.
  • Fed Üye Mesajları: Dallas Fed Başkanı Logan'dan en az iki defa 25 baz puanlık faiz artışı uyarısı; Waller'dan aralık için 50 baz puan olasılığı.
  • Piyasa Oranları: Fed'in aralık ayı faiz artırım ihtimali %90'ın üzerinde, ocak beklentisi %58.
  • Kritik Eşikler: 4.000 dolar psikolojik destek, 3.975 dolar teknik destek; Ole Hansen'e göre yükseliş için 4.200 dolar direnci.

 

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Altında sert düşüş sonrası hamle arayışı! Uzman isimden altın için 7.000 TL uyarısı geldi

ABD ENFLASYONU VE FED SIKILAŞMASI ALTINI NASIL BASKILADI?

Altın fiyatlarındaki geri çekilmenin arkasında ABD kaynaklı makroekonomik gelişmeler yer alıyor:

  • Beklentiyi Aşan TÜFE: Ekim ayı tüketici enflasyonu aylık %0,4 artarak %0,3'lük beklentiyi aştı. Çekirdek TÜFE de beklentilerin üzerinde (%0,3) gerçekleşti.

  • Tahvil ve Dolar Hamlesi: Verilerin ardından ABD 10 yıllık Hazine tahvil getirisi %5 sınırını aşarken, Dolar Endeksi 102 seviyesinin üzerine çıktı. Getirisi bulunmayan altın bu tablo nedeniyle baskı altında kaldı.

     

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Altında sert düşüş sonrası hamle arayışı! Uzman isimden altın için 7.000 TL uyarısı geldi

  • Fed Yetkililerinin Açıklamaları: Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, hedefin üzerinde kalan enflasyon karşısında en az iki defa 25 baz puanlık faiz artışının gerekebileceğini ve kışın daha hızlı adımlar atılabileceğini bildirdi. Christopher Waller ise enflasyon baskısı sürerse aralık ayında 50 baz puanlık artışın değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
  • Piyasa Fiyatlaması: Piyasada Fed’in aralık ayında faiz artırma ihtimali %90'ın üzerine çıkarken, ocak ayı için de %58 seviyesinde fiyatlanıyor.

 

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Altında sert düşüş sonrası hamle arayışı! Uzman isimden altın için 7.000 TL uyarısı geldi

ANALİSTLERİN TAKİP ETTİĞİ KRİTİK DESTEK VE DİRENÇLER

Analistler ons altında tepki alımlarının gücünü koruyabilmesi için belirli seviyelere işaret ediyor:

  • Psikolojik Destek: 4.000 Dolar
  • Teknik Destek: 3.975 Dolar
  • Kritik Direnç (Ole Hansen): Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, altında yükseliş trendinin yeniden güç kazanması ve güven tazelemesi için 4.200 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı hareket gerektiğini vurguladı.

 

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Altında sert düşüş sonrası hamle arayışı! Uzman isimden altın için 7.000 TL uyarısı geldi

PİYASADAKİ 7.000 TL’LİK (138 DOLAR) MAKAS NE ANLAMA GELİYOR?

Saxo Bank Stratejisti Ole Hansen'in işaret ettiği 4.200 dolar güvenli bölgesi ile saat 10.12 itibarıyla görülen 4.062 dolar seviyesi arasında 138 dolarlık bir fark bulunuyor.

 

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Altında sert düşüş sonrası hamle arayışı! Uzman isimden altın için 7.000 TL uyarısı geldi

Dolar/TL kurunun 50 TL seviyesindeki seyri göz önüne alındığında, ons altındaki bu 138 dolarlık direnç marjı, yurt içi piyasada gram altın başına yaklaşık 6.900 - 7.000 TL'lik bir potansiyel harekete/farka karşılık geliyor.

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