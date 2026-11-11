Altında sert düşüş sonrası hamle arayışı! Uzman isimden altın için 7.000 TL uyarısı geldi

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, hedefin üzerinde kalan enflasyon karşısında en az iki defa 25 baz puanlık faiz artışının gerekebileceğini ve kışın daha hızlı adımlar atılabileceğini bildirdi. Christopher Waller ise enflasyon baskısı sürerse aralık ayında 50 baz puanlık artışın değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.