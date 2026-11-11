Altında sert düşüş sonrası hamle arayışı! Uzman isimden altın için 7.000 TL uyarısı geldi

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İstanbul
ABD’de açıklanan ekim ayı enflasyon verilerinin beklentileri aşması ve Fed yetkililerinden gelen faiz artırımı sinyalleri altın fiyatlarını baskıladı. Düşüşün ardından piyasada alım fırsatı tartışmaları başlarken, Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen yükseliş trendinin teyidi için kritik 4.200 dolar eşiğine işaret ediyor.
MANŞET ENFLASYON VE FED SIKILAŞMASININ PİYASA YANSIMASI
ABD ENFLASYONU VE FED SIKILAŞMASI ALTINI NASIL BASKILADI?
Altın fiyatlarındaki geri çekilmenin arkasında ABD kaynaklı makroekonomik gelişmeler yer alıyor:
Tahvil ve Dolar Hamlesi: Verilerin ardından ABD 10 yıllık Hazine tahvil getirisi %5 sınırını aşarken, Dolar Endeksi 102 seviyesinin üzerine çıktı. Getirisi bulunmayan altın bu tablo nedeniyle baskı altında kaldı.
ANALİSTLERİN TAKİP ETTİĞİ KRİTİK DESTEK VE DİRENÇLER
Analistler ons altında tepki alımlarının gücünü koruyabilmesi için belirli seviyelere işaret ediyor:
PİYASADAKİ 7.000 TL’LİK (138 DOLAR) MAKAS NE ANLAMA GELİYOR?
Saxo Bank Stratejisti Ole Hansen'in işaret ettiği 4.200 dolar güvenli bölgesi ile saat 10.12 itibarıyla görülen 4.062 dolar seviyesi arasında 138 dolarlık bir fark bulunuyor.
Dolar/TL kurunun 50 TL seviyesindeki seyri göz önüne alındığında, ons altındaki bu 138 dolarlık direnç marjı, yurt içi piyasada gram altın başına yaklaşık 6.900 - 7.000 TL'lik bir potansiyel harekete/farka karşılık geliyor.