Özgür Özel'den Emir Sarıgül'e 1 milyon liralık dava

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İstanbul
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün kara para aklama soruşturmasında tutuklandıktan sonra ev hapsi kararıyla tahliye edilen oğlu Emir Sarıgül'ü mahkemeye verdi.
Emir Sarıgül’ün savcılıkta verdiği ek ifadelerde ortaya attığı "kayıt dışı para alışverişi" iddialarını mahkemeye taşıyan Özgür Özel, Sarıgül hakkında tazminat davası açıp suç duyurusunda bulundu.
Özgür Özel’in avukatı Sedat Aslantaş tarafından Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde; Emir Sarıgül’ün 30 Ekim ve 4 Kasım 2026 tarihlerindeki ek ifadelerinde yer alan suçlamaların gerçeği yansıtmadığı ve kişilik haklarına ağır bir saldırı teşkil ettiği vurgulanarak 1 milyon TL manevi tazminat istendi.
Dava dilekçesine yansıyan bilgilere göre Emir Sarıgül, savcılığa verdiği 30 Ekim tarihli beyanında babası Mustafa Sarıgül’ün Özgür Özel’e farklı zamanlarda para verdiğini öne sürdü. Sarıgül; Yeni Parti genel merkezinin iç tefrişatı için 250 bin dolar, parti otobüsünün ses sistemi ve tasarımı için 250 bin dolar veya euro verildiğini iddia etti. Paraların Ankara ve İstanbul Büyükçekmece’deki restoran çıkışlarında elden verildiğini öne süren Sarıgül, son bir yıl içinde de Ankara’da 100 bin dolar teslim edildiğini ileri sürdü.
Sarıgül'ün 4 Kasım tarihli diğer ek ifadesinde ise İstinye Park’taki Vakko mağazasından iki atkı alındığını, 100 bin doların bu atkılarla birlikte paketlenerek Özel’e ulaştırıldığını iddia ettiği aktarıldı. Sarıgül ayrıca Özel’in isteği üzerine Londra’dan lüks içkiler getirilip Mustafa Sarıgül’ün makam şoförüne teslim edildiğini iddia etti.