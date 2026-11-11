Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün kara para aklama soruşturmasında tutuklandıktan sonra ev hapsi kararıyla tahliye edilen oğlu Emir Sarıgül'ü mahkemeye verdi.

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HABERİN ÖZETİ Özgür Özel'den Emir Sarıgül'e 1 milyon liralık dava YENİ Genel Başkanı Özgür Özel, savcılık ek ifadelerinde kayıt dışı para alışverişi iddialarında bulunan Emir Sarıgül hakkında suç duyurusunda bulunarak 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtı. Özgür Özel'in avukatı Sedat Aslantaş tarafından Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve kişilik haklarına ağır bir saldırı teşkil ettiği belirtildi. Emir Sarıgül 30 Ekim tarihli beyanında, babası Mustafa Sarıgül'ün parti genel merkezinin tefrişatı ve parti otobüsü için 250'şer bin dolar veya euro verdiğini iddia etti. Sarıgül, paraların Ankara ve İstanbul Büyükçekmece'deki restoran çıkışlarında elden verildiğini, son bir yıl içinde de Ankara'da 100 bin dolar teslim edildiğini öne sürdü. 4 Kasım tarihli ek ifadesinde ise Sarıgül, İstinye Park Vakko mağazasından alınan iki atkıyla birlikte paketlenen 100 bin doların Özel'e ulaştırıldığını ve Londra'dan lüks içkiler getirildiğini iddia etti.

ÖZEL'DEN SARIGÜL'E DAVA VE SUÇ DUYURUSU

Emir Sarıgül’ün savcılıkta verdiği ek ifadelerde ortaya attığı "kayıt dışı para alışverişi" iddialarını mahkemeye taşıyan Özgür Özel, Sarıgül hakkında tazminat davası açıp suç duyurusunda bulundu.

1 MİLYONLUK TAZMİNAT TALEBİ

Özgür Özel’in avukatı Sedat Aslantaş tarafından Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde; Emir Sarıgül’ün 30 Ekim ve 4 Kasım 2026 tarihlerindeki ek ifadelerinde yer alan suçlamaların gerçeği yansıtmadığı ve kişilik haklarına ağır bir saldırı teşkil ettiği vurgulanarak 1 milyon TL manevi tazminat istendi.

ÖZGÜR ÖZEL'E PARA VERDİĞİNİ İDDİA ETMİŞTİ

Dava dilekçesine yansıyan bilgilere göre Emir Sarıgül, savcılığa verdiği 30 Ekim tarihli beyanında babası Mustafa Sarıgül’ün Özgür Özel’e farklı zamanlarda para verdiğini öne sürdü. Sarıgül; Yeni Parti genel merkezinin iç tefrişatı için 250 bin dolar, parti otobüsünün ses sistemi ve tasarımı için 250 bin dolar veya euro verildiğini iddia etti. Paraların Ankara ve İstanbul Büyükçekmece’deki restoran çıkışlarında elden verildiğini öne süren Sarıgül, son bir yıl içinde de Ankara’da 100 bin dolar teslim edildiğini ileri sürdü.

"VAKKO ATKISI İÇİNDE 100 BİN DOLAR"

Sarıgül'ün 4 Kasım tarihli diğer ek ifadesinde ise İstinye Park’taki Vakko mağazasından iki atkı alındığını, 100 bin doların bu atkılarla birlikte paketlenerek Özel’e ulaştırıldığını iddia ettiği aktarıldı. Sarıgül ayrıca Özel’in isteği üzerine Londra’dan lüks içkiler getirilip Mustafa Sarıgül’ün makam şoförüne teslim edildiğini iddia etti.