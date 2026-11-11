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Dünya
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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 08:12
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 08:17

Avrupa'da hava sahası alarmı! İki ülkeden 'acil sığınak' çağrısı: NATO savaş uçakları havalandı

Letonya ve Litvanya'da hava sahasına yönelik tehdit nedeniyle alarm verildi. Halk sığınıklara gönderilirken, NATO savaş uçaklarının Belarus'tan Baltık ülkelerine doğru ilerleyen bir cisme karşılık vermek üzere havalandığını duyurdu.

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Editor
 Özge Sönmez
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Avrupa'da hava sahası alarmı! İki ülkeden 'acil sığınak' çağrısı: NATO savaş uçakları havalandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 08:12
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 08:17

Avrupa'nın kuzeyin yer alan Baltık ülkeleri ve 'da alarm durumuna geçildi. Her iki ülkede de yetkili kurumlar, belirli bölgelerde yaşayan vatandaşlara sığınaklara gitmeleri çağrısında bulundu.

NATO SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI

Merkez, Baltık hava savunama görevi yürüten savaş uçaklarının, 'tan Baltık ülkelerine doğru ilerleyen bir cisme karşılık vermek üzere havalandığını duyurdu.

CİSİM POLONYA'YA GEÇTİ

Litvanya kriz yönetim merkezinden yapılan açıklamada, hava sahasında tanımlanmamış bir İHA'nın tespit edildiği belirtildi. Açıklamada cismin tarafına geçtiği de kaydedildi.

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#Dünya
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