Avrupa'da hava sahası alarmı! İki ülkeden 'acil sığınak' çağrısı: NATO savaş uçakları havalandı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Avrupa'nın kuzeyin yer alan Baltık ülkeleri Litvanya ve Letonya'da alarm durumuna geçildi. Her iki ülkede de yetkili kurumlar, belirli bölgelerde yaşayan vatandaşlara sığınaklara gitmeleri çağrısında bulundu.
Merkez, Baltık hava savunama görevi yürüten NATO savaş uçaklarının, Belarus'tan Baltık ülkelerine doğru ilerleyen bir cisme karşılık vermek üzere havalandığını duyurdu.
Litvanya kriz yönetim merkezinden yapılan açıklamada, hava sahasında tanımlanmamış bir İHA'nın tespit edildiği belirtildi. Açıklamada cismin Polonya tarafına geçtiği de kaydedildi.