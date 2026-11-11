Avrupa'da hava sahası alarmı! İki ülkeden 'acil sığınak' çağrısı: NATO savaş uçakları havalandı

Avrupa'nın kuzeyin yer alan Baltık ülkeleri Litvanya ve Letonya'da alarm durumuna geçildi. Her iki ülkede de yetkili kurumlar, belirli bölgelerde yaşayan vatandaşlara sığınaklara gitmeleri çağrısında bulundu.

NATO SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI

Merkez, Baltık hava savunama görevi yürüten NATO savaş uçaklarının, Belarus'tan Baltık ülkelerine doğru ilerleyen bir cisme karşılık vermek üzere havalandığını duyurdu.

CİSİM POLONYA'YA GEÇTİ

Litvanya kriz yönetim merkezinden yapılan açıklamada, hava sahasında tanımlanmamış bir İHA'nın tespit edildiği belirtildi. Açıklamada cismin Polonya tarafına geçtiği de kaydedildi.