Akaryakıta yeni indirim! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

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İstanbul
Brent petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü hareket iç piyasada akaryakıt fiyatlarını aşağı yönlü etkilemeye devam ediyor.
Geçen hafta cuma ve cumartesi günleri benzin ve motorine sırasıyla 6,08 TL ve 5,47 TL'lik indirimlerin ardından bu hafta da benzine yeni bir indirim yapılacak.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu ge yarısından itibaren benzin grubunda 3,54 liralık bir indirim gerçekleşecek.
Motorin ve LPG grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
11 Kasım Çarşamba itibarıyla benzin motorin ve LPG'de şehirlere göre güncel fiyatlar şöyle şekillendi:
İstanbul (Anadolu)
İzmir
Antalya
Çanakkale
Diyarbakır