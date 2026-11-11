Akaryakıta yeni indirim! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu ge yarısından itibaren benzin grubunda 3,54 liralık bir indirim gerçekleşecek.

Motorin ve LPG grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

11 Kasım Çarşamba itibarıyla benzin motorin ve LPG'de şehirlere göre güncel fiyatlar şöyle şekillendi: