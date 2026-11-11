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Akaryakıta yeni indirim! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

KAYNAK:
Haber Merkezi
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GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 09:22
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GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 09:27
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Akaryakıta yeni indirim! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Brent petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü hareket iç piyasada akaryakıt fiyatlarını aşağı yönlü etkilemeye devam ediyor.

Geçen hafta cuma ve cumartesi günleri benzin ve motorine sırasıyla 6,08 TL  ve 5,47 TL'lik indirimlerin ardından bu hafta da benzine yeni bir indirim yapılacak.

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Akaryakıta yeni indirim! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu ge yarısından itibaren benzin grubunda 3,54 liralık bir indirim gerçekleşecek.

Motorin ve LPG grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

11 Kasım Çarşamba itibarıyla benzin motorin ve LPG'de şehirlere göre güncel fiyatlar şöyle şekillendi:

 

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Akaryakıta yeni indirim! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

  • İstanbul (Avrupa)
    • Benzin (V/Max 95): 74,60 TL/LT
    • Motorin (V/Max Diesel): 95,20 TL/LT
    • LPG (Otogaz): 50,70 TL/LT

  • İstanbul (Anadolu)

    • Benzin (V/Max 95): 74,40 TL/LT
    • Motorin (V/Max Diesel): 95,00 TL/LT
    • LPG (Otogaz): 50,10 TL/LT

     

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Akaryakıta yeni indirim! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

  • Ankara
    • Benzin (V/Max 95): 75,60 TL/LT
    • Motorin (V/Max Diesel): 96,30 TL/LT
    • LPG (Otogaz): 50,79 TL/LT

  • İzmir

    • Benzin (V/Max 95): 75,80 TL/LT
    • Motorin (V/Max Diesel): 96,60 TL/LT
    • LPG (Otogaz): 50,70 TL/LT

     

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Akaryakıta yeni indirim! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

  • Adana
    • Benzin (V/Max 95): 76,40 TL/LT
    • Motorin (V/Max Diesel): 97,10 TL/LT
    • LPG (Otogaz): 51,11 TL/LT

  • Antalya

    • Benzin (V/Max 95): 76,80 TL/LT
    • Motorin (V/Max Diesel): 97,60 TL/LT
    • LPG (Otogaz): 50,90 TL/LT

     

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Akaryakıta yeni indirim! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

  • Bursa
    • Benzin (V/Max 95): 75,70 TL/LT
    • Motorin (V/Max Diesel): 96,20 TL/LT
    • LPG (Otogaz): 50,10 TL/LT

  • Çanakkale

    • Benzin (V/Max 95): 76,20 TL/LT
    • Motorin (V/Max Diesel): 97,00 TL/LT
    • LPG (Otogaz): 50,30 TL/LT

     

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Akaryakıta yeni indirim! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

  • Denizli
    • Benzin (V/Max 95): 76,40 TL/LT
    • Motorin (V/Max Diesel): 97,10 TL/LT
    • LPG (Otogaz): 50,60 TL/LT

  • Diyarbakır

    • Benzin (V/Max 95): 77,00 TL/LT
    • Motorin (V/Max Diesel): 97,80 TL/LT
    • LPG (Otogaz): 51,76 TL/LT

     

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Akaryakıta yeni indirim! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

  • Balıkesir
    • Benzin (V/Max 95): 76,20 TL/LT
    • Motorin (V/Max Diesel): 97,00 TL/LT
    • LPG (Otogaz): 50,20 TL/LT
  • Ağrı
    • Benzin (V/Max 95): 77,20 TL/LT
    • Motorin (V/Max Diesel): 97,90 TL/LT
    • LPG (Otogaz): 52,69 TL/LT

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