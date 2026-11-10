İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden, fabrikada 3 aydır çalışan makine mühendisi Kadir Kaan Özçelik'in (25) yakınları, otopsi işlemlerinin tamamlanmasını beklerken fabrika yetkililerine tepki gösterdi. İzmir Adli Tıp Kurumu önünde toplanan aile üyeleri, patlamanın sorumlularının hesap vermesi gerektiğini belirtti.

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HABERİN ÖZETİ Aliağa'daki patlamada ölen mühendisin kardeşinden çarpıcı iddia: "Elleri yandı, seni işten atarlar" diye korkuttular İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 25 yaşındaki makine mühendisi Kadir Kaan Özçelik'in yakınları, fabrika yetkililerine tepki göstererek sorumluların hesap vermesini istedi. Fabrikada 3 aydır çalışan makine mühendisi Kadir Kaan Özçelik (25) patlamada hayatını kaybetti. İzmir Adli Tıp Kurumu önünde toplanan aile üyeleri, otopsi işlemlerinin tamamlanmasını beklerken fabrika yetkililerine tepki gösterdi. Özçelik'in kardeşi, ağabeyinin 16 Kasım'daki doğum günü için hediye alacağını ve kendisini akşam göstereceği tıraşını paylaştığını belirtti. Kardeşi, ağabeyinin sabah öldüğünü ancak ailesine söylenmediğini iddia etti. Ağabeyinin daha önce iş kazasında ellerinin yandığını ve işten atılma korkusuyla şikayetçi olamadığını öne sürdü.

3 AYDIR MAKİNE MÜHENDİSİ OLARAK ÇALIŞIYORDU

İzmir'in Aliağa ilçesinde, Yeni Foça yolu üzerindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda dün öğle saatlerinde meydana gelen patlamada 17 işçi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında, fabrikada 3 aydır makine mühendisi olarak çalışan 25 yaşındaki Kadir Kaan Özçelik de yer aldı. İzmir Adli Tıp Kurumu önünde otopsi işlemlerinin tamamlanmasını bekleyen Özçelik'in yakınları, fabrika yetkililerine tepki göstererek patlamada sorumluluğu bulunanların hesap vermesini istedi.

"TEKER TEKER HESAP VERECEKSİNİZ"

Ağabeyinin ölümünün ardından büyük üzüntü yaşayan Şeval Özçelik (20), "16 Kasım'da doğum günümdü. Bana hediyeler alacaktı. Yeni tıraşını yapmıştı, onu gösterecekti akşam. 'Saçımı sabah nasıl keseyim' diye sordu. Siz benim elimden aldınız bunu. Teker teker hesap vereceksiniz. En az suçlusundan en çok suçlusuna kadar ben gerekirse kendimi öldüreceğim ama o hesabı soracağım. Teker teker hesap vereceksiniz" dedi.

ABİMİN ÖLDÜĞÜNÜ BİZE SÖYLEMEDİLER

Kardeşinin işe başlayalı henüz 3 ay olduğunu ifade eden Özçelik, "Annem ve babam, kardeşimin daha yasını tutamıyorlar. Çünkü benim kardeşim dün saat 12.00 sıralarında öldürüldü. Yöneticiler ve diğer sorumlular tarafından öldürüldü ama ben daha kimlerin sorumlu olduğunu bilemiyorum. Sabahında öldü benim abim. Ama benim abimin öldüğünü bize söylemediler" diye konuştu.

"DAHA ÖNCE DE ELLERİ YANMIŞ, İŞTEN ATARLAR DİYE KORKUTMUŞLAR"

Ağabeyinin daha önceki bir olayda ellerinin yandığını dile getiren Özçelik, "Çevresindeki insanlar 'eğer iş kazası dersen seni işten atarlar, seninle uğraşırlar' diye korkutmuşlar. Çocuk şikayetçi bile olamadı. Menemen Devlet Hastanesine kontrole gitti ama şikayetçi olamadı. Aradan 1 hafta geçtikten sonra tekrar iş yerine gitti çalışmak için. Tehdit edileceğini söylediler. Abimin canına katlettiler. Ben bunun peşini bırakmayacağım. Rahat uyumayın. Elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

Kadir Kaan Özçelik'in halası da tepkilerini dile getirerek olayla ilgili hesap soracaklarını belirtti.