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 | Banu İriç
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AA
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GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 19:22
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GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 19:30

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi COP31 için Antalya'da

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı’na (COP31) katılmak üzere Antalya Havalimanı’na geldi.

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Editor
 Banu İriç
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi COP31 için Antalya'da
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 19:22
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 19:30

Cumhurbaşkanı , Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı, iklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı’na () katılmak üzere Havalimanı’na geldi. Aliyev'i havalimanında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı karşıladı.

HABERİN ÖZETİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi COP31 için Antalya'da

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) katılmak üzere Antalya'ya geldi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, COP31 için Antalya'ya geldi.
COP31, iklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olarak tanımlanıyor.
Türkiye, COP31'e ilk kez ev sahipliği yapıyor.
Aliyev'i havalimanında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu karşıladı.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi COP31 için Antalya'da

LİDERLER ZİRVESİ DÜZENLENECEK

102 ülkeden lider ve 300'den fazla bakanın katılım bildirdiği konferans kapsamında 11-12 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Liderler Zirvesi düzenlenecek.

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#Antalya
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#ilham aliyev
#kürşad zorlu
#Cop31
#Bm İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi
#Gündem
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