Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi COP31 için Antalya'da

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İstanbul
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı, iklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı’na (COP31) katılmak üzere Antalya Havalimanı’na geldi. Aliyev'i havalimanında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu karşıladı.
102 ülkeden lider ve 300'den fazla bakanın katılım bildirdiği konferans kapsamında 11-12 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Liderler Zirvesi düzenlenecek.