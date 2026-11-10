Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı, iklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı’na (COP31) katılmak üzere Antalya Havalimanı’na geldi. Aliyev'i havalimanında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu karşıladı.

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HABERİN ÖZETİ Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi COP31 için Antalya'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) katılmak üzere Antalya'ya geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, COP31 için Antalya'ya geldi. COP31, iklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olarak tanımlanıyor. Türkiye, COP31'e ilk kez ev sahipliği yapıyor. Aliyev'i havalimanında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu karşıladı.

LİDERLER ZİRVESİ DÜZENLENECEK

102 ülkeden lider ve 300'den fazla bakanın katılım bildirdiği konferans kapsamında 11-12 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Liderler Zirvesi düzenlenecek.