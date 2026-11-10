İlham Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı

İzmir'deki Aliağa HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda dün meydana gelen patlamada 17 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 12 kişi yaralandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, patlamada hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir taziye mektubu gönderdi.

AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Aliyev mektubunda, patlamada gerçekleşen can kaybı ve yaralanma haberlerinin kendilerini derinden üzdüğünü ifade etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Bu trajedi karşısında duyduğunuz acıyı paylaşıyor, şahsım ve Azerbaycan halkı adına size ve hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, ayrıca kardeş Türk halkına en derin taziyelerimi sunuyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilerim" ifadelerini kullandı.