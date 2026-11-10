Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 14:07
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 14:41

İzmir'deki fabrika patlamasına ilişkin gözaltı sayısı 11'e yükseldi

İzmir Aliağa’da 17 kişinin hayatını kaybettiği demir-çelik fabrikasındaki patlamaya ilişkin gözaltı sayısı 11'e yükseldi

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 14:07
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 14:41

Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay İzmir Aliağa'da gerçekleşen ve 17 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan patlamaya ilişkin başlatılan soruşturmada sayının 11'e yükseldiğini duyurdu.

HABERİN ÖZETİ

İzmir'deki fabrika patlamasına ilişkin gözaltı sayısı 11'e yükseldi

Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.
Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, İzmir Aliağa'da 17 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin soruşturmada gözaltı sayısının 11'e yükseldiğini duyurdu.
İzmir Aliağa'da patlama gerçekleşti.
Patlamada 17 kişi hayatını kaybetti.
Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay açıklama yaptı.
Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Soruşturmada gözaltı sayısı 11'e yükseldi.
Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.

BİR İŞÇİNİN CENAZESİNE ULAŞILAMADI

Adalet Bakan Yardımcısı Tuncay açıklamasında ailelerin başvurusuna göre bir işçinin cenazesine ulaşılamadığını ifade etti ve olay yerinde incelemelerin devam ettiği kaydetti. 

İzmir'deki fabrika patlamasına ilişkin gözaltı sayısı 11'e yükseldi

HAYATINI KAYBEDEN İŞÇİLERİN DEFNİNE DAİR DETAYLAR BELLİ OLDU

Patlamada hayatını kaybeden İlker Sığırtmaçoğlu, Hüsnü Ersoy ve Göksel Ünaldı'nın Aliağa Bozköy Mezarlığı'nda defnedileceği belirtildi. Yasin Taşçı ve Ferhat Maraşlı'nın Menemen Koyundere Mezarlığı'nda, Abdülkadir Kınacı'nın Menemen Yahşelli Çınarlıdere Mezarlığı'nda, Ceylan Bıyıklı'nın Menemen Emiralem Mezarlığı'nda, Mustafa Sert'in Menemen Asarlık Mezarlığı'nda ve Kadir Kaan Özçelik'in Menemen Ulukent Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

İşçilerden Orhan Altay'ın Buca Kaynaklar Mezarlığı'nda, Uğur Temel'in Buca'daki bir mezarlıkta, Ersin Oğuz'un Kınık Büyükova Köyü Mezarlığı'nda ve Serkan Kurt'un Doğançay Örnekköy Mezarlığı'nda defnedileceği bildirildi.

4 İŞÇİ FARKLI ŞEHİRLERDE DEFNEDİLECEK

Patlamada yaşamını yitiren diğer 4 işçinin cenazelerinin ise İzmir dışına götürüleceği öğrenildi. Barış Güney'in Afyonkarahisar Güneytepe Mezarlığı'nda, Recep Fedai'nin Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Karacaören/Karaadilli Köyü Mezarlığı'nda, Özcan Efe'nin Manisa Şehzadeler Kırtıkdere Mezarlığı'nda ve Fatih Işık'ın Kırıkkale Yuva Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İzmir'de minibüs şoförüne silahlı infaz: Cinayet anı kamerada
İzmir’de demir-çelik fabrikasında şiddetli patlama: Can kaybı 17'ye yükseldi! 5 şüpheli gözaltına alındı
ETİKETLER
#soruşturma
#gözaltı
#Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay
#İzmir Aliağa
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.