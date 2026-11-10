Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay İzmir Aliağa'da gerçekleşen ve 17 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan patlamaya ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltı sayının 11'e yükseldiğini duyurdu.

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HABERİN ÖZETİ İzmir'deki fabrika patlamasına ilişkin gözaltı sayısı 11'e yükseldi Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, İzmir Aliağa'da 17 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin soruşturmada gözaltı sayısının 11'e yükseldiğini duyurdu. İzmir Aliağa'da patlama gerçekleşti. Patlamada 17 kişi hayatını kaybetti. Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay açıklama yaptı. Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturmada gözaltı sayısı 11'e yükseldi.

BİR İŞÇİNİN CENAZESİNE ULAŞILAMADI

Adalet Bakan Yardımcısı Tuncay açıklamasında ailelerin başvurusuna göre bir işçinin cenazesine ulaşılamadığını ifade etti ve olay yerinde incelemelerin devam ettiği kaydetti.

HAYATINI KAYBEDEN İŞÇİLERİN DEFNİNE DAİR DETAYLAR BELLİ OLDU

Patlamada hayatını kaybeden İlker Sığırtmaçoğlu, Hüsnü Ersoy ve Göksel Ünaldı'nın Aliağa Bozköy Mezarlığı'nda defnedileceği belirtildi. Yasin Taşçı ve Ferhat Maraşlı'nın Menemen Koyundere Mezarlığı'nda, Abdülkadir Kınacı'nın Menemen Yahşelli Çınarlıdere Mezarlığı'nda, Ceylan Bıyıklı'nın Menemen Emiralem Mezarlığı'nda, Mustafa Sert'in Menemen Asarlık Mezarlığı'nda ve Kadir Kaan Özçelik'in Menemen Ulukent Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

İşçilerden Orhan Altay'ın Buca Kaynaklar Mezarlığı'nda, Uğur Temel'in Buca'daki bir mezarlıkta, Ersin Oğuz'un Kınık Büyükova Köyü Mezarlığı'nda ve Serkan Kurt'un Doğançay Örnekköy Mezarlığı'nda defnedileceği bildirildi.

4 İŞÇİ FARKLI ŞEHİRLERDE DEFNEDİLECEK

Patlamada yaşamını yitiren diğer 4 işçinin cenazelerinin ise İzmir dışına götürüleceği öğrenildi. Barış Güney'in Afyonkarahisar Güneytepe Mezarlığı'nda, Recep Fedai'nin Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Karacaören/Karaadilli Köyü Mezarlığı'nda, Özcan Efe'nin Manisa Şehzadeler Kırtıkdere Mezarlığı'nda ve Fatih Işık'ın Kırıkkale Yuva Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.