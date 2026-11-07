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Politika
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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 14:59
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 15:05

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e özel mektup: 'Bir millet, iki devlet' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e tebrik mektubu gönderdi. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güçlü kardeşlik bağlarına dikkat çeken Erdoğan, Güney Kafkasya'nın çatışmalar yerine iş birliği ve kalkınmayla anılmaya başladığını vurguladı.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e özel mektup: 'Bir millet, iki devlet' mesajı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 14:59
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 15:05

Cumhurbaşkanı , 'ın 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı 'e tebrik mektubu gönderdi. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sarsılmaz dostluk ve kardeşlik bağlarına vurgu yapan Erdoğan, "Güney Kafkasya artık çatışma ve istikrarsızlık bölgesi olarak değil, işbirliği ve kalkınma bölgesi olarak bilinmektedir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e özel mektup: 'Bir millet, iki devlet' mesajı

TÜRK DÜNYASI İÇİN BİR GURUR KAYNAĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Karabağ'da elde ettiği zaferin tarihi önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Büyük Zafer ile taçlandırılan Azerbaycan'ın haklı mücadelesi, tüm Türk dünyası için bir gurur kaynağı olmuştur. İşgalden kurtarılan toprakların yeniden inşası ve canlandırılması sürecindeki hızlı ilerleme, hepimizde gurur duygusu uyandırmaktadır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e özel mektup: 'Bir millet, iki devlet' mesajı

"BİR MİLLET, İKİ DEVLET"

Şuşa Deklarasyonu ile üst seviyeye taşınan 'Bir millet, iki devlet' anlayışına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Şuşa Deklarasyonu ile en üst düzeye çıkardığımız 'Bir millet, iki devlet' kavramına dayalı sarsılmaz dostluk ve kardeşlik bağlarımızdan aldığımız güçle, hem ikili ilişkilerimizde hem de uluslararası toplumda yakın iş birliği ve dayanışma içinde çalışmaya devam edeceğimize tamamen inanıyorum.

Bölgemizde kalıcı barış, huzur ve istikrarı tesis etmek için yürüttüğümüz koordineli çalışmalar sonucunda, Güney Kafkasya artık çatışma ve istikrarsızlık bölgesi olarak değil, işbirliği ve kalkınma bölgesi olarak bilinmektedir.

Vatanlarının bağımsızlığı için verdikleri mücadelede canlarını kaybeden kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, onların aziz hatıralarını saygı ve hürmetle anıyorum ve gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Sevgili kardeşim, bu vesileyle sana sağlık ve mutluluk, Azerbaycan halkına ise müreffeh ve barış dolu bir gelecek diliyorum ve en içten dileklerimi iletiyorum."

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ETİKETLER
#azerbaycan
#Recep Tayyip Erdoğan
#ilham aliyev
#8 Kasım Zafer Günü
#Şuşa Deklarasyonu
#Politika
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