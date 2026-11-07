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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 13:51
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 13:51

Bursa'da mantar yiyen kadın hayatını kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde komşusundan mantar alıp evinde tüketen 54 yaşındaki kadından acı haber geldi.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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Bursa'da mantar yiyen kadın hayatını kaybetti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 13:51
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 13:51

’nın ilçesinde komşularından aldığı mantarı evinde pişirerek tüketen 54 yaşındaki kadın, rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

SABAHA KARŞI MİDE BULANTISI

Olay saat 10.00 sıralarında İnegöl’ün Baykoca Mahallesi Mimar Sokaktaki evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede ikamet eden Feriha Sabitoğlu (54), komşularından aldığı mantarı evinde pişirerek yedi. Sabaha karşı mide bulantısı ve kusma şikâyetleri yaşamaya başlayan kadını gören ailesi 112’ye bildirdi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbar üzerine adrese gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Feriha Sabitoğlu’na ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılan kadın, burada tedavi altına alındı.

Bursa'da mantar yiyen kadın hayatını kaybetti

Kalbi duran kadın doktorların tüm müdahalelerine kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kadının cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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ETİKETLER
#bursa
#adli tıp kurumu
#inegöl
#İnegöl Devlet Hastanesi
#Feriha Sabitoğlu
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