Mantar toplamak için gittiği ormanda dehşeti yaşadı: Ayıyla dakikalarca boğuştu, kanlar içinde kaldı

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İstanbul
Pamukova ilçesine bağlı Kazımiye Mahallesi Düdüklü mevkiindeki ormanlık alanda mantar arayan 67 yaşındaki R.E. dehşeti yaşadı. Ormanda ayı ile karşılaşan adam kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı.
Saldırı neticesinde R.E., baş, boyun ve el bölgesinden aldığı darbelerle yaralandı. Sesleri duyan bölgedeki diğer vatandaşlar duruma müdahale ederek ayıyı bağırma sesleriyle bölgeden uzaklaştırdı.
İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı vatandaş, önce Pamukova Devlet Hastanesi'ne, ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (SEAH) sevk edilerek tedavi altına alındı.