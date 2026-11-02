Pamukova ilçesine bağlı Kazımiye Mahallesi Düdüklü mevkiindeki ormanlık alanda mantar arayan 67 yaşındaki R.E. dehşeti yaşadı. Ormanda ayı ile karşılaşan adam kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı.

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HABERİN ÖZETİ Mantar toplamak için gittiği ormanda dehşeti yaşadı: Ayıyla dakikalarca boğuştu, kanlar içinde kaldı Pamukova'da ormanda mantar arayan bir kişi, ayı saldırısına uğrayarak yaralandı. Olay Pamukova ilçesine bağlı Kazımiye Mahallesi Düdüklü mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Mantar arayan 67 yaşındaki R.E. isimli şahıs ayı ile karşılaştı. Saldırı sonucu R.E. baş, boyun ve ellerinden yaralandı. Bölgedeki diğer vatandaşların müdahalesiyle ayı uzaklaştırıldı. Yaralı şahıs hastanede tedavi altına alındı.

BAŞ, BOYUN VE ELLERİNDEN YARALANDI

Saldırı neticesinde R.E., baş, boyun ve el bölgesinden aldığı darbelerle yaralandı. Sesleri duyan bölgedeki diğer vatandaşlar duruma müdahale ederek ayıyı bağırma sesleriyle bölgeden uzaklaştırdı.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA ALINDI

İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı vatandaş, önce Pamukova Devlet Hastanesi'ne, ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (SEAH) sevk edilerek tedavi altına alındı.