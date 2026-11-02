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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 11:36
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 12:06

Mantar toplamak için gittiği ormanda dehşeti yaşadı: Ayıyla dakikalarca boğuştu, kanlar içinde kaldı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde mantar toplamaya giden 67 yaşındaki adam ormanda ayı saldırısına uğradı. Bir süre ayı ile boğuşan adamı çevredekiler kurtardı.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 11:36
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 12:06

ilçesine bağlı Kazımiye Mahallesi Düdüklü mevkiindeki ormanlık alanda mantar arayan 67 yaşındaki R.E. dehşeti yaşadı. Ormanda ile karşılaşan adam kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı. 

HABERİN ÖZETİ

Mantar toplamak için gittiği ormanda dehşeti yaşadı: Ayıyla dakikalarca boğuştu, kanlar içinde kaldı

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Pamukova'da ormanda mantar arayan bir kişi, ayı saldırısına uğrayarak yaralandı.
Olay Pamukova ilçesine bağlı Kazımiye Mahallesi Düdüklü mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi.
Mantar arayan 67 yaşındaki R.E. isimli şahıs ayı ile karşılaştı.
Saldırı sonucu R.E. baş, boyun ve ellerinden yaralandı.
Bölgedeki diğer vatandaşların müdahalesiyle ayı uzaklaştırıldı.
Yaralı şahıs hastanede tedavi altına alındı.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.

BAŞ, BOYUN VE ELLERİNDEN YARALANDI

Saldırı neticesinde R.E., baş, boyun ve el bölgesinden aldığı darbelerle yaralandı. Sesleri duyan bölgedeki diğer vatandaşlar duruma müdahale ederek ayıyı bağırma sesleriyle bölgeden uzaklaştırdı. 

Mantar toplamak için gittiği ormanda dehşeti yaşadı: Ayıyla dakikalarca boğuştu, kanlar içinde kaldı

HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA ALINDI

İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı vatandaş, önce Pamukova Devlet Hastanesi'ne, ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (SEAH) sevk edilerek tedavi altına alındı.

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ETİKETLER
#ormanlık alan
#ayı
#pamukova
#Kazımiye Mahallesi
#Pamukova Devlet Hastanesi
#3. Sayfa
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