Bakır piyasasında dikkat çeken ayrışma! Çin'de stoklar eridi, Londra yükseldi

Küresel metal piyasalarında bakır fiyatları farklı yönlerde hareket ediyor. Arz sıkıntısına yönelik kaygılar ve petrol fiyatlarındaki gerileme Londra'da bakırı yukarı taşırken, Şanghay'da satışlar öne çıktı. Piyasaların dikkatini çeken asıl gelişme ise Çin'den geldi. Ülkedeki bakır stokları son altı ayda yüzde 75'in üzerinde eridi. Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakır kontratları yüzde 0,55 yükselerek ton başına 14 bin 233 dolara çıktı. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) ise bakır yüzde 0,35 düşüşle 108 bin 630 yuana geriledi.

ÇİN'DE BAKIR STOKLARI HIZLA TÜKENİYOR

Bakır piyasasında gözler dünyanın önemli tüketim merkezlerinden Çin'e çevrildi. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki bakır stoklarının altı ayda yüzde 75'ten fazla azalması, piyasadaki arz sıkışıklığını yeniden gündeme taşıdı. Stoklardaki sert düşüşün yanı sıra Çin'e ithal edilen bakır için uygulanan Yangshan primi de ton başına 200 dolar seviyesinde gerçekleşti.

ABD'NİN TARİFE İHTİMALİ PİYASAYI HAREKETLENDİRDİ

Bakır arzını etkileyen bir diğer gelişme ABD'de yaşanıyor. Washington yönetiminin olası bakır ithalat tarifesi öncesinde ülke içindeki depolara yönelik sevkiyatlar devam ediyor. Öte yandan dünyanın önemli bakır üreticilerinden Şili'de de üretim beklentileri aşağı çekildi. Şili Bakır Komisyonu (Cochilco), 2026 yılına ilişkin bakır üretim tahminini düşürdü. Çin'deki stok kaybı, ABD'ye yönelen sevkiyatlar ve Şili'nin üretim beklentisindeki düşüş, küresel bakır arzına ilişkin endişeleri canlı tutuyor.

PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ BAKIRA DESTEK OLDU

Bakır fiyatlarının seyrinde petrol piyasasındaki gelişmeler de etkili oldu. Petrol fiyatlarının gerilemesi, enerji ve üretim maliyetleri üzerindeki baskıyı hafifleterek endüstriyel metaller açısından destekleyici bir unsur olarak öne çıktı. Ancak bakır piyasasında fiyatların yönünü yalnızca enerji maliyetleri belirlemiyor. Çin'deki hızlı stok erimesi ve üretici ülkelerden gelen arz sinyalleri de yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor.

LONDRA'DA YÜKSELİŞ, ŞANGHAY'DA SATIŞ DALGASI

Bakırdaki ayrışma diğer baz metallerde de kendini gösterdi. Londra Metal Borsası'nda alüminyum yüzde 0,57, çinko yüzde 0,16 değer kaybederken kurşun yüzde 0,08 yükseldi.

Londra'da günün en dikkat çeken yükselişleri ise nikel ve kalayda yaşandı. Nikel yüzde 1,40, kalay yüzde 1,34 değer kazandı.

Şanghay'da ise tablo tamamen farklıydı. Başlıca baz metallerin tamamında düşüş görüldü. Alüminyum yüzde 1,04, çinko yüzde 1,18, kurşun yüzde 0,25, nikel yüzde 0,66 ve kalay yüzde 0,44 geriledi.