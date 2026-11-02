TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 10:40
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 10:40

Bakan Ömer Polat duyurdu: Türkiye ve Libya'dan 5 milyar dolarlık ticaret hamlesi

Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat, Libya Milli Birlik Hükümeti Ekonomi ve Ticaret Bakanı Süheyl Abdülmüttalib Buşıha ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılması hedefi ve ekonomik iş birliği imkanları ele alındı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Bakan Ömer Polat duyurdu: Türkiye ve Libya'dan 5 milyar dolarlık ticaret hamlesi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 10:40
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 10:40

Ticaret Bakanı Sayın , 'da düzenlenen 42. İSEDAK Bakanlar Toplantısı kapsamında Libyalı mevkidaşı Süheyl Abdülmüttalib Buşıha ile görüştü. Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Bolat, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik mesajlar verdi.

Bolat, görüşmeye ilişkin açıklamasında, "Görüşmemizde, 500 yılı aşkın tarihi ve köklü ilişkilere sahip olduğumuz dost ve kardeş ile 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize yönelik kararlılığımızı teyit ettik, ticari ve ekonomik alandaki iş birliği imkanlarımızı değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

Bakan Ömer Polat duyurdu: Türkiye ve Libya'dan 5 milyar dolarlık ticaret hamlesi

TÜRKİYE-LİBYA İŞ VE YATIRIM FORUMU DÜZENLENMESİ HEDEFLENİYOR

İki ülke arasındaki iş dünyası ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik planlara da değinen Bolat, "JETCO 1. Dönem Toplantısı ile eş zamanlı olarak, Türkiye-Libya İş ve Yatırım Forumu düzenleyerek iş insanlarımızın bir araya gelmesini arzu ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Bolat, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin hukuki altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Önümüzdeki dönemde Libya ile ticaret ve yatırım ilişkilerimizin yasal altyapısının geliştirilmesi de dahil olmak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek duyurdu: Tarihi geçen kanser ilacı satanlara operasyon
Balıkesir'de feci kaza! Otomobil köprüden dereye uçtu: 1 ölü 2 yaralı
ETİKETLER
#İstanbul
#libya
#ömer bolat
#İsedak Bakanlar Toplantısı
#Süheyl Abdülmüttalib Buşıha
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.