Bakan Ömer Polat duyurdu: Türkiye ve Libya'dan 5 milyar dolarlık ticaret hamlesi

Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat, İstanbul'da düzenlenen 42. İSEDAK Bakanlar Toplantısı kapsamında Libyalı mevkidaşı Süheyl Abdülmüttalib Buşıha ile görüştü. Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Bolat, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik mesajlar verdi.

Bolat, görüşmeye ilişkin açıklamasında, "Görüşmemizde, 500 yılı aşkın tarihi ve köklü ilişkilere sahip olduğumuz dost ve kardeş Libya ile 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize yönelik kararlılığımızı teyit ettik, ticari ve ekonomik alandaki iş birliği imkanlarımızı değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE-LİBYA İŞ VE YATIRIM FORUMU DÜZENLENMESİ HEDEFLENİYOR

İki ülke arasındaki iş dünyası ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik planlara da değinen Bolat, "JETCO 1. Dönem Toplantısı ile eş zamanlı olarak, Türkiye-Libya İş ve Yatırım Forumu düzenleyerek iş insanlarımızın bir araya gelmesini arzu ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Bolat, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin hukuki altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Önümüzdeki dönemde Libya ile ticaret ve yatırım ilişkilerimizin yasal altyapısının geliştirilmesi de dahil olmak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.