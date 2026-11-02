TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 11:10
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 11:10

ABD'de seçimlere 1 gün kala Trump'tan İran'a saldırı sinyali: Onlara çekiçle vurmamız gerekecek!

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki insanların hayatını kurtarmak istediğini fakat bir noktada 'Onlara çekiçle vurmaları gerektiğini' söyledi. Trump, Çin ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio hakkında da ettiği iki çift laf ile dikkat çekti.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
ABD'de seçimlere 1 gün kala Trump'tan İran'a saldırı sinyali: Onlara çekiçle vurmamız gerekecek!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 11:10
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 11:10

Başkanı , 3 Kasım'daki Kongre ara seçimleri öncesi Iowa eyaletinde yaptığı seçim mitinginde 'a ilişkin değerlendirmede bulundu. "İran ile işi bitirmememin tek sebebi iyi biri olmak istemem. Oradaki (kişilerin) hayatlarını kurtarmaya çalışmak istiyorum. Ancak bir noktada onlara çekiçle vurmamız gerekecek." diye konuşan Trump, İran'ın uçakları ve gemilerinin çoğunun yok edildiğini savundu.

ABD'de seçimlere 1 gün kala Trump'tan İran'a saldırı sinyali: Onlara çekiçle vurmamız gerekecek!

''ÇİN BİZİ, BİZ ÇİN'İ GÖZETLİYORUZ''

Trump, 'e ilişkin ise "Bazı insanlar 'Çin bizi gözetliyor.' diyor. Ben de 'Evet, biz de onları gözetliyoruz.' dedim." ifadesini kullandı.

ABD'de seçimlere 1 gün kala Trump'tan İran'a saldırı sinyali: Onlara çekiçle vurmamız gerekecek!

''BÖYLE GİDERSE ONA 'KOVULDUN' DİYECEĞİM''

Trump, Kansas eyaletinde yaptığı seçim konuşmasında ise ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun "giderek popülerleştiğini" söyledi.

Bu durumdan hoşlanmadığını belirten Trump, şakayla karışık yolla "Daha fazla popülerleşirse 'Kovuldun.' diyeceğim." dedi.

ABD'de seçimlere 1 gün kala Trump'tan İran'a saldırı sinyali: Onlara çekiçle vurmamız gerekecek!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Florida'daki özel jet kazasında ağır bilanço: Çok sayıda ölü var! Trump detayı dikkat çekti
Netanyahu'dan Trump'a İran baskısı! Yeniden saldırmak istiyor
ETİKETLER
#donald trump
#Çin
#ABD
#iran
#Kongre Ara Seçimleri
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.