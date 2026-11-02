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Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 06:34
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 06:51

Florida'daki özel jet kazasında ağır bilanço: Çok sayıda ölü var! Trump detayı dikkat çekti

ABD'nin Teksas eyaletinden Bahamalar'a giden özel jet, Florida eyaletinde ABD Başkanı Donald Trump'ın malikanesinin yakınlarına düştü. Feci kazada 9 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Trump'ın faciadan yaklaşık 1 saat önce başkanlık uçağıyla bölgeden ayrıldığı öğrenilirken, acil durum çağrısı yapan pilotun son sözleri ortaya çıktı. Uçağın irtifa kaybettiğini bildiren pilotun "İmdat! Dakikada 20 bin fit alçalıyoruz. Yere çakılacağız" sözleri kayıtlara geçti.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 06:34
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 06:51

ABD'nin Teksas eyaletindeki Austin-Bergstrom Uluslararası Havalimanı'ndan Bahamalar'daki North Eleuthera Havalimanı'na gitmek üzere havalanan Learjet 60 tipi özel uçak, yerel saatle 12.50 sıralarında Florida eyaleti Palm Beach County yakınlarındaki Cresthaven yerleşim bölgesine düştü. Uçağın yere çarpmasının ardından büyük bir patlama meydana gelirken, enkaz alevlere teslim oldu.

HABERİN ÖZETİ

Florida'daki özel jet kazasında ağır bilanço: Çok sayıda ölü var! Trump detayı dikkat çekti

Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
Teksas'tan Bahamalar'a gitmekte olan Learjet 60 tipi özel uçağın Florida'da yerleşim bölgesine düşmesi sonucu uçaktaki 9 kişi hayatını kaybetti.
Austin-Bergstrom Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan uçak, Florida'nın Palm Beach County yakınlarındaki Cresthaven yerleşim bölgesine düştü ve uçaktaki 9 kişinin tamamı yaşamını yitirdi.
Pilotun düşüş öncesindeki telsiz kayıtlarında hafif buzlanma ve türbülans bildirdiği, ardından hızla irtifa kaybederek acil durum ilan ettiği belirlendi.
Kaza yerinde derin bir krater oluşurken, evlerde ve altyapıda oluşan hasar nedeniyle yaklaşık 600 kişi için tahliye ve barınma çalışmaları başlatıldı.
Kazanın meydana geldiği bölgede olay saatinde şiddetli fırtına ve FAA tarafından yayımlanmış tehlikeli meteoroloji uyarısı (SIGMET) bulunuyordu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın kazadan yaklaşık bir saat önce bölgeden Air Force One ile ayrıldığı bildirildi.
Kazanın kesin nedenini tespit etmek amacıyla NTSB öncülüğünde resmi soruşturma başlatıldı.
Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.

KAZADA 9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Feci kazanın bilançosu netleşti. ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, uçakta bulunan 9 kişinin tamamının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Florida'daki özel jet kazasında ağır bilanço: Çok sayıda ölü var! Trump detayı dikkat çekti

PİLOTUN SON SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kazanın ardından ortaya çıkan hava trafik kontrol kayıtları, uçağın düşmeden önceki son dakikalarında yaşananları gözler önüne serdi.

Miami Hava Trafik Kontrol Merkezi ile iletişim kuran pilot, uçakta hafif ve kontrol edilebilir düzeyde şeffaf buzlanma bulunduğunu, orta şiddette türbülans yaşandığını bildirdi. Bölgede yağışın başlaması üzerine daha yüksek irtifaya çıkmak için izin isteyen pilot, kısa süre sonra uçağın hızla irtifa kaybetmesi nedeniyle acil durum ilan etti.

Pilotun telsiz konuşmasında, "Dakikada 8 bin fit alçalıyoruz. İmdat, imdat! Dakikada 10 bin fit alçalıyoruz" ifadelerini kullandığı duyuldu. Kontrolün kaybedildiği son anlarda ise pilotun, "Aşırı hız durumundayız, dakikada 20 bin fit alçalıyoruz. Yere çakılacağız" sözleri kayıtlara geçti.

Florida'daki özel jet kazasında ağır bilanço: Çok sayıda ölü var! Trump detayı dikkat çekti

"SANKİ FÜZE DÜŞÜYORDU"

Florida Valisi , kaza bölgesinde yaptığı açıklamada olayın son derece yıkıcı olduğunu belirterek, "Bu felaket niteliğinde bir uçak kazasıydı. Sanki bir füze düşüyordu. Yol kenarında büyük bir krater bıraktı" ifadelerini kullandı.

Uçağın yerleşim alanının hemen yanında bulunan Military Trail yolu yakınlarına çarpması sonucu zeminde derin bir çukur oluştu. Patlamanın etkisiyle uçak parçaları geniş bir alana dağıldı, çevrede yangınlar çıktı ve elektrik hatları zarar gördü. Olay yerinden paylaşılan görüntülerde yolun bir bölümünün çöktüğü ve enkaz parçalarının evlerin yakınlarına savrulduğu görüldü.

YÜZLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Kazanın ardından uçak enkazının düştüğü bölgedeki evlerde ve altyapıda meydana gelen hasar nedeniyle geniş çaplı tahliye başlatıldı. Palm Beach County 3. Bölge Komiseri Joel Flores, olay yerine ulaşan ilk yerel yetkililerden biri olarak, yaklaşık 600 kişinin geceyi geçirebilecekleri güvenli bir barınağa ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Flores, bölge sakinlerinin geçici barınma merkezlerine yönlendirildiğini ve Amerikan Kızılhaçının (American Red Cross) ihtiyaç sahiplerine destek sağlamak üzere hazır beklediğini bildirdi. Tahliye edilen kişilerin güvenli alanlara yerleştirilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

ŞİDDETLİ FIRTINA VE BUZLANMA UYARISI YAPILMIŞTI

Kazanın meydana geldiği saatlerde Florida'nın güneyinde gök gürültülü sağanak yağışlar ve kuvvetli fırtına hücrelerinin etkili olduğu belirlendi. Uçağın ani irtifa kaybından birkaç dakika önce daha güçlü bir fırtına hücresinden geçtiği kaydedildi.

Uçuşun gerçekleştiği bölgede, ABD Federal Havacılık İdaresi (Federal Aviation Administration - FAA) tarafından havacılık faaliyetleri için yayımlanan ve şiddetli gök gürültülü fırtına gibi tehlikeli meteorolojik koşulları bildiren konvektif SIGMET (Significant Meteorological Information) uyarısı bulunuyordu.

Pilotun buzlanma, yağış ve türbülans bildirmesine rağmen kötü hava koşullarının kazaya doğrudan neden olup olmadığı henüz kesinlik kazanmadı. Yetkililerin uçağın teknik durumu ve hava koşullarının uçuş üzerindeki etkisini soruşturma kapsamında değerlendirmesi bekleniyor.

TRUMP KAZADAN 1 SAAT ÖNCE BÖLGEDEN AYRILMIŞ

Kazanın yaşandığı noktanın West Palm Beach'teki havalimanının yaklaşık 6,4 kilometre güneyinde bulunduğu bildirildi.

ABD Başkanı 'ın da pazar günü erken saatlerde West Palm Beach'te bulunduğu, ancak kazadan yaklaşık bir saat önce başkanlık uçağı Air Force One ile bölgeden ayrıldığı öğrenildi. Trump'ın uçuşuyla kaza arasında herhangi bir bağlantı bulunduğuna ilişkin resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Florida'daki özel jet kazasında ağır bilanço: Çok sayıda ölü var! Trump detayı dikkat çekti

KAZANIN NEDENİNE İLİŞKİN SORUŞTURMA

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada 9 kişinin hayatını kaybettiği kazayı "Korkunç bir trajedi" olarak nitelendirdi. Duffy, FAA'nın soruşturma çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye ekip gönderdiğini açıkladı.

Kazanın nedenini belirlemek amacıyla ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (National Transportation Safety Board - NTSB) öncülüğünde soruşturma başlatıldı. NTSB müfettişlerinin pazar ve pazartesi günleri olay yerinde incelemelerde bulunması, pazartesi günü ise soruşturmanın ilk bulgularına ilişkin basın toplantısı düzenlenmesi planlanıyor.

Yetkililer, uçakta hayatını kaybeden 9 kişinin kimliklerini ve kaçının mürettebat, kaçının yolcu olduğunu henüz açıklamadı. Kesin kaza nedeninin teknik incelemeler sonucunda belirlenmesi bekleniyor.

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#donald trump
#ron desantis
#Sean Duffy
#Austin Bergstrom Uluslararası Havalimanı
#North Eleuthera Havalimanı
#Dünya
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