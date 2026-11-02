ABD'de cadılar bayramı kutlamalarına silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

ABD, cadılar bayramı kutlamalarında düzenlenen silahlı saldırılarla sarsıldı. Farklı kentlerdeki olaylarda can kayıpları ve yaralıların olduğu bilgisi açıklandı.

Texas eyaletinin Dallas kentindeki Deep Ellum bölgesinde meydana gelen üç ayrı silahlı saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Dallas Polis Şefi Daniel Comeaux, söz konusu saldırıların birbiriyle bağlantılı olup olmadığının araştırıldığını belirtti.

Saldırıların nedeninin henüz bilinmediğini aktaran Comeaux, bazı kişilerin gözaltına alındığını ve sorgulandığını ifade etti.

SALDIRILAR ARASINDAKİ BAĞLANTILAR ARAŞTIRILIYOR

Comeaux, "Bu gerçekten çok geniş bir olay. Olay alanı oldukça geniş. Şu anda gözaltına aldığımız bazı kişileri sorguluyoruz, buradaki tüm silahlı saldırılarda nasıl bir bağlantı olduğunu hala anlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Illinois eyaletinin Bloomington kentinde de Illinois Wesleyan Üniversitesi yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Yetkililer, olayda 6 kişinin daha hayati tehlikesi bulunmayan şekilde yaralandığını ancak bu kişilerin silahla vurulup vurulmadığının henüz netleşmediğini kaydetti.

Ayrıca Delaware eyaletinin Newark kentinde ise Delaware Üniversitesi kampüsü yakınlarında meydana gelen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı.

ABD'nin Alabama eyaletinde futbol maçı sonrası stadyum yakınındaki bir caddede yaşanan silahlı saldırıda da 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Eyaletteki Birmingham Şehri Polis Departmanı Şefi Michael Pickett gazetecilere yaptığı açıklamada, geleneksel "Magic City Classic" futbol maçı sonrası Legion Field stadyumu yakınında silahlı saldırı düzenlendiğini belirtti.