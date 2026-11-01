Rusya'da başkent Moskova'daki Tsaritsyno Sarayı Müzesi'ne terör saldırısı hazırlığında olduğu öne sürülen 1 şüpheli gözaltına alındı.

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HABERİN ÖZETİ ABD istihbarat verdi! Moskova'da Tsaritsyno Sarayı’na terör saldırısı hazırlığındaki şüpheli yakalandı Moskova'daki Tsaritsyno Sarayı Müzesi'ne terör saldırısı hazırlığında olduğu öne sürülen reşit olmayan 1 şüpheli, ABD'den alınan istihbarat doğrultusunda Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından gözaltına alındı. FSB, gözaltı işleminin ABD güvenlik güçlerinden gelen muhtemel saldırı hazırlığına ilişkin bilgilerin incelenmesiyle yapıldığını açıkladı ve Amerikan tarafına teşekkür etti. Rusya vatandaşı ve reşit olmadığı belirtilen şüphelinin, sosyal medyada askeri kıyafetli ve silah benzeri bir cisimle çekilmiş fotoğraf ve videolar paylaştığı aktarıldı. Şüphelinin müzede çektiği fotoğrafları 'Bir yer buldum' notuyla paylaştığı, neo-Nazi içerikli bir kanala üye olduğu ve toplu katliamlar hakkında araştırmalar yaptığı belirlendi. Saldırı planı bilgisi üzerine Tsaritsyno Müzesi geçici olarak kapatıldı ve parka girişler kısıtlandı. ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nin Mart 2024'teki benzer uyarısından günler sonra Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen saldırıda 149 kişi hayatını kaybetmişti.

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) yapılan açıklamada, gözaltı işleminin ABD güvenlik güçlerinden alınan ve müzeye yönelik muhtemel saldırı hazırlıklarına ilişkin bilgilerin incelenmesi sonucunda gerçekleştirildiği bildirildi.

SOSYAL MEDYA HESABI ŞÜPHELERİ KUVVETLENDİRDİ

Reşit olmayan ve Rusya vatandaşı olduğu belirtilen şüphelinin sosyal medya hesaplarında askeri kıyafet, kar maskesi, şapka, gözlük ve kulaklık taktığı, elinde ise otomatik silaha benzeyen bir cisim tuttuğu fotoğraf ve videolar paylaştığı aktarıldı.

NEO-NAZİ KANALINA ÜYE OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Şüphelinin ayrıca müze kompleksinde çektiği fotoğrafları "Bir yer buldum" notuyla paylaştığı kaydedildi. Şüphelinin sosyal medya üzerinden neo-Nazi içerikli bir kanala abone olduğu ve internet üzerinden toplu katliamlara ilişkin araştırmalar yaptığının da belirlendiği belirtildi. FSB, söz konusu bilgiler doğrultusunda yürütülen soruşturma kapsamında şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Açıklamada, "Sağladıkları bilgiler için Amerikan tarafına minnettarız" ifadeleri kullanıldı.

ABD İSTİHBARAT VERDİ

FSB’den dün yapılan açıklamada, ilgili kanallar aracılığıyla ABD tarafından Moskova’da planlanan bir terör saldırısına yönelik bilgi alındığı belirtilmişti. Rus basınında yer alan haberlerde, Moskova'nın güneyinde bulunan saray müzesi ve park kompleksinden oluşan Tsaritsyno Müzesi’nin geçici olarak kapatıldığı ve parka girişlerin kısıtlandığı kaydedilmişti.

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, Mart 2024 tarihinde de Moskova'da çeşitli grupların yakın zamanda bir saldırı gerçekleştirme planları bulunduğuna ilişkin uyarıda bulunmuştu. Bu uyarıdan günler sonra Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall konser salonuna silahlı saldırı düzenlenmiş ve 149 kişi hayatını kaybetmişti.