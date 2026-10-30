Rusya'da yayımlanan "Novaya Gazeta" (Yeni Gazete), 30 yılı aşkın yayın hayatının ardından faaliyetlerini sonlandıracağını duyurdu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Rusya'da muhalif Novaya Gazeta kapanıyor: Işıklarımızı kapatıp gidiyoruz Rusya'da 30 yılı aşkın süredir yayımlanan 'Novaya Gazeta', maruz kaldığı baskılar nedeniyle faaliyetlerini 9 Kasım'da sonlandıracağını duyurdu. Gazete, kapatma kararını 'Bizi öldürdüler' başlığıyla duyurarak baskılar nedeniyle yayın faaliyetlerinin sürdürülemez hale geldiğini açıkladı. 1993'te kurulan ve Rus yönetimini eleştiren yayınlarıyla bilinen gazete, eylülde Rusya Adalet Bakanlığı tarafından 'yabancı ajan' listesine dahil edilmişti. Gazete adına çalışan, aralarında 2006'da Moskova'da öldürülen Anna Politkovskaya'nın da bulunduğu 6 basın mensubu cinayete kurban gitti. Novaya Gazeta'nın kurucularından ve eski Genel Yayın Yönetmeni Dmitriy Muratov da 2023 yılında 'yabancı ajan' listesine alınmıştı.

"30 YILLIK EVİMİZİN IŞIKLARINI KAPATIP GİDECEĞİZ"

Novaya Gazeta, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Gazeteye baskı uygulandığı ve bu nedenle yayın faaliyetlerinin sürdürülemez hale geldiği öne sürülen açıklamada, "30 yıldır çalışan evimizin ışıklarını 9 Kasım'da kapatarak gideceğiz. Artık gazete yok." ifadeleri yer aldı.

"BİZİ ÖLDÜRDÜLER"

Gazetenin, kapatma kararını duyurduğu açıklamasında "Bizi öldürdüler" başlığına yer vererek Rus yönetimine göndermede bulundu.

6 GAZETECİSİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Rus yönetimini eleştiren yayınlarıyla bilinen Novaya Gazeta, 1993'te kurulmuştu. Gazete, eylülde Rusya Adalet Bakanlığı tarafından "yabancı ajan" olarak tanımlanan kuruluşlar listesine dahil edilmişti.

Gazete adına çalışan 6 basın mensubu cinayete kurban gitmişti. Bu gazeteciler arasında 2006 yılında başkent Moskova'da evinin önünde silahla vurularak öldürülen araştırmacı gazeteci Anna Politkovskaya da yer alıyor. Politkovskaya, Rus ordusunun Çeçenistan'daki yolsuzluk ve insan hakları ihlalleriyle ilgili haberler yapmıştı.

Novaya Gazeta'nın kurucularından ve eski Genel Yayın Yönetmeni Dmitriy Muratov da 2023'te "yabancı ajan" listesine alınmıştı.