Rusya'da muhalif Novaya Gazeta kapanıyor: Işıklarımızı kapatıp gidiyoruz

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İstanbul
Rusya'da yayımlanan "Novaya Gazeta" (Yeni Gazete), 30 yılı aşkın yayın hayatının ardından faaliyetlerini sonlandıracağını duyurdu.
Novaya Gazeta, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Gazeteye baskı uygulandığı ve bu nedenle yayın faaliyetlerinin sürdürülemez hale geldiği öne sürülen açıklamada, "30 yıldır çalışan evimizin ışıklarını 9 Kasım'da kapatarak gideceğiz. Artık gazete yok." ifadeleri yer aldı.
Gazetenin, kapatma kararını duyurduğu açıklamasında "Bizi öldürdüler" başlığına yer vererek Rus yönetimine göndermede bulundu.
Rus yönetimini eleştiren yayınlarıyla bilinen Novaya Gazeta, 1993'te kurulmuştu. Gazete, eylülde Rusya Adalet Bakanlığı tarafından "yabancı ajan" olarak tanımlanan kuruluşlar listesine dahil edilmişti.
Gazete adına çalışan 6 basın mensubu cinayete kurban gitmişti. Bu gazeteciler arasında 2006 yılında başkent Moskova'da evinin önünde silahla vurularak öldürülen araştırmacı gazeteci Anna Politkovskaya da yer alıyor. Politkovskaya, Rus ordusunun Çeçenistan'daki yolsuzluk ve insan hakları ihlalleriyle ilgili haberler yapmıştı.
Novaya Gazeta'nın kurucularından ve eski Genel Yayın Yönetmeni Dmitriy Muratov da 2023'te "yabancı ajan" listesine alınmıştı.