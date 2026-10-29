Putin'den Elon Musk açıklaması: Yakın temas halindeyiz

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İstanbul
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile alçak yörüngeli uydu sistemleri konusunda yakın temas halinde olduklarını duyurdu. Moskova'daki Rusya-Afrika Zirvesi kapsamında ziyaret ettiği sergide konuşan Putin, ABD ile siyasi anlaşmazlıkların uzay alanındaki işbirliğini durdurmadığını vurguladı.
Putin, özellikle yörüngedeki uydu faaliyetlerinin düzenli yürütülmesi için iki ülke arasındaki iletişimin önemine dikkat çekti.
ABD'li şirketlerle işbirliğinin sürdüğünü belirten Putin, "Amerikalı ortaklarımızla, Sayın Musk dahil, yakın temas halindeyiz. Çünkü yörüngede birbirimize engel olmamak, belirli bir disiplin ve düzeni korumak çok önemli." ifadelerini kullandı.
Elon Musk'ın uzay teknolojilerindeki çalışmalarından da övgüyle söz eden Rus lider, "Elon Musk, dahi bir insan, gerçekten dahi. Onun yörüngede kaç uydusu var? 5 binden fazla. Biz ise henüz ilk adımları atıyoruz." dedi.
Putin'in açıklamalarında dikkat çeken bir diğer başlık ise Rusya'nın kendi uydu ağı projesi oldu. Rusya Uzay Kurumu (Roscosmos) ve diğer Rus şirketlerinin ABD'li ortaklarıyla çalışmayı sürdürdüğünü anlatan Putin, Starlink'e benzer bir sistem geliştirdiklerini açıkladı. "Rassvet" (Şafak) adı verilen proje, alçak yörüngeli uydular üzerinden iletişim altyapısı oluşturmayı hedefliyor.
Rusya'nın üzerinde çalıştığı Rassvet projesi, ülkenin iletişim ve uydu altyapısında dışa bağımlılığını azaltma hedefinin önemli parçalarından biri olarak görülüyor.