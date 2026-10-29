Putin'den Elon Musk açıklaması: Yakın temas halindeyiz

RUSYA'DAN STARLINK'E RAKİP GELİYOR

Putin'in açıklamalarında dikkat çeken bir diğer başlık ise Rusya'nın kendi uydu ağı projesi oldu. Rusya Uzay Kurumu (Roscosmos) ve diğer Rus şirketlerinin ABD'li ortaklarıyla çalışmayı sürdürdüğünü anlatan Putin, Starlink'e benzer bir sistem geliştirdiklerini açıkladı. "Rassvet" (Şafak) adı verilen proje, alçak yörüngeli uydular üzerinden iletişim altyapısı oluşturmayı hedefliyor.

Rusya'nın üzerinde çalıştığı Rassvet projesi, ülkenin iletişim ve uydu altyapısında dışa bağımlılığını azaltma hedefinin önemli parçalarından biri olarak görülüyor.