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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 12:04
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 12:08

Hasan Sözbilir'den kritik deprem açıklaması: Tehlikeli 4 fayı açıkladı

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 117 kişinin hayatını kaybettiği 30 Ekim depreminin 6. yıl dönümünde önemli uyarılarda bulundu. “İzmir’i depreme hazır bir kent olarak değerlendiremeyiz.” diyen Sözbilir, her iki binadan birinin riskli olduğunu belirtti. Uzman isim, 4 fayın tehlikeli olduğunun ise altını çizdi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Hasan Sözbilir'den kritik deprem açıklaması: Tehlikeli 4 fayı açıkladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 12:04
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 12:08

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. , 30 Ekim 2020'de yaşanan ve 117 kişinin hayatını kaybettiği depreminin 6. yıl dönümünde önemli uyarılarda bulundu. Deprem Master Planı ve yapı stoku envanteriyle kentin afetlere karşı daha dirençli hale getirilmesinin hedeflendiğini söyleyen uzman isim, kentteki tehlikeye dikkat çekti. 

Hasan Sözbilir'den kritik deprem açıklaması: Tehlikeli 4 fayı açıkladı

“YÜZDE 50'Sİ PROBLEMLİ OLABİLİR”

Depremin en çok Bayraklı ve 'da etkili olduğunu anımsatan Sözbilir, o günden itibaren kent genelinde yapı stokuyla ilgili çalışmaların daha çok hız kazandığını belirtti.

Hasan Sözbilir'den kritik deprem açıklaması: Tehlikeli 4 fayı açıkladı

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ile Dokuz Eylül Üniversitesinin Deprem Master Planı çalışmalarını başlattığını bildirerek, şöyle konuştu:

"Burada fayların özellikleri hem bunların il düzeyindeki etkileri, denizaltındaki faylar çalıştığı zaman tsunami tehlikesinin ne şekilde etkili olacağı, yapı stokunun ne gibi özelliklere sahip olduğunu, hangi depremde hangi yapı stokunun zarar göreceği önceden belirlenmiş olacak ve önlem alma şansımız olacak. Yapı stoku ilçe ilçe yapılıyor. Seferihisar ve Balçova daha önce yapılmıştı. Yakın dönemde Bayraklı, Bornova ve Karşıyaka gibi ilçelerde yapı stoku envanteri çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki birkaç yıl içinde tüm ilçe yapı stoku envanterinin çıkarılması hedefleniyor. Yapılan çalışmalarda 1 milyonun üzerinde bir yapı stoku olduğu biliniyor. Yüzde 50 civarındaki yapı stokunun problemli olduğu düşünülebilir."

Sözbilir, sorunlu yapı stoklarının deprem ya da afetler yaşanmadan önce güçlendirilmesi ya da yeniden yapılması gerektiğini ifade etti.

4 FAYIN TEHLİKELİ OLDUĞU BELİRLENDİ

İzmir'i depreme hazırlamak için yapılan ikinci projenin "Dirençli İzmir" projesi olduğunu aktaran Sözbilir, "Bu çalışma AFAD Başkanlığı tarafından yürütülüyor. Kentin tüm afetlere karşı dirençli olması için bugüne kadar yapılanlar, bundan sonra yapılması gerekenler planlanıyor. Dünya Bankasının desteklediği bir proje kapsamında sürüyor." dedi.

Sözbilir, depremin ardından üniversite olarak kentteki faylara ilişkin çalışmalar yaptıklarını, son 6 yılda kentteki ve denizaltındaki tüm fayları çalıştıklarını vurgulayarak, "Çalışmalar tamamlandı. İzmir ölçeğinde hangi fayımızın daha tehlikeli olduğunu belirledik. Çalışmalarımızda özellikle İzmir'de Tuzla, Gülbahçe, Seferihisar, Bergama faylarının belli ölçekte tehlike içerdiği ortaya çıktı. Buna göre de kentin yapılandırılması için çalışmalar başlatılmış durumda." diye konuştu.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇOK ÖNEMLİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, şunları kaydetti:

"İzmir'deki çalışmalar son 5 yıldır arttığı için İzmir'i depreme hazır bir kent olarak değerlendiremeyiz. Ama önümüzdeki 5 yıl içinde yapılacak çalışmalarla sadece depreme karşı değil, tüm afetlere karşı dirençli bir İzmir'i ortaya çıkarmış olacağız. Kentsel dönüşüm çok önemli. Bu konuda çalışmaların yapılmasını hem devletimize hem de ilgili belediye söylüyoruz. Onlar da bir nevi seferberlik ilan etmiş durumda. Kentsel dönüşüm risk azaltma çalışmalarında çok önemli bir parametre."

YENİ KONUTLAR YÜKSELİYOR

Depremin ardından Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yürütülen projelerin yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından afetten en çok etkilenen Bayraklı ilçesindeki Manavkuyu, Mansuroğlu ve Osmangazi mahallelerinde toplam 12 rezerv yapı alanı belirlendi.

Belirlenen 2 alanda yaklaşık 200 bağımsız bölüm üretilip hak sahiplerine teslim edildi. Geriye kalan 10 alanda toplam 1020 bağımsız bölümün yapım çalışmalarına devam ediliyor.

Ayrıca binalarını dönüştürmek isteyen hak sahiplerine İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi kapsamında yaklaşık 1600 bağımsız bölüme kredi desteği sağlandı.

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#izmir
#Bayraklı
#bornova
#Dokuz Eylül Üniversitesi
#Hasan Sözbilir
#Gündem
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