Son günlerde ekonomi gündeminin zirvesinde emekli maaş zamları yer alıyor. Farklı cephelerden yapılan açıklamalar farklı oranlara işaret ederken emekliler maaş zammına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Son olarak Cumhur İttifakı ortaklarından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici dikkat çeken bir en düşük emekli maaşı rakamı geldi.

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HABERİN ÖZETİ En düşük emekli maaşı için çarpıcı çıkış! Mustafa Destici net rakam verdi: Oran hesabı dikkat çekti BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, emekli maaşlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak en düşük emekli maaşının 40 bin liranın üzerinde olması gerektiğini belirtti. Mustafa Destici, 2023 seçimleri öncesinde kamu işçisine ve memura artış yapılırken emeklinin adeta unutulduğunu söyledi. 2023 Ocak'ta en düşük emekli maaşı 7.500 TL, en düşük kamu işçisi ve memur maaşı 11.000 TL iken oranın üçte iki olduğunu, günümüzde ise 23.000 liraya 70.000 lira seviyesiyle oranın üçte birin altına düştüğünü ifade etti. Geçmişteki oranın yakalanabilmesi için en düşük emekli maaşının 40.000 liranın üzerinde olması gerektiğini savundu. Prim gün sayısına göre yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini, farklı prim günü yatıranların aynı maaşı almaması gerektiğini belirtti.

Aksu TV yayınında konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, kendisine yöneltilen emekli zammı sorusuna şu cevabı verdi:

“EMEKLİ ADETA UNUTULDU”

"Bu konuda en net, sık öneri getiren, görüş ortaya koyan ben ve partim. Ne zamandan beri söylüyoruz? Biz bunu bugün konuşmuyoruz. 2023 Temmuz'undan beri konuşuyoruz. Neden 2023 Temmuz'u? 2023 seçimlerine giderken kamu işçileriyle bir toplu sözleşme yapıldı. Ve ciddi bir artış yapıldı. Hakkıdır çalışanların. Bunun üzerine memura da çalışan memura da ciddi bir artış yapıldı. Hem enflasyon farkı verildi hem 8000 lira seyyanen zam verildi. Fakat emekli burada adeta unutuldu.

MEMUR-EMEKLİ MAAŞ FARLI 3’TE 2’DEN, 3’TE 1’İN ALTINA DÜŞTÜ

Bakın cümleyi söyleyeceğim, yani bu cümle her şeyi anlatıyor; 2023 Ocak'ında en düşük emekli maaşı 7500 lirayken en düşük kamu işçisi ve kamu memuru maaşı da 11.000 liraydı. Yani oran 3'e 2'ydi. Bugün 70.000 liraya 23.000 lira. Yani oran üçte birin de altında. Bunun için önce o 2023 Ocak'taki oran yakalanmalı. Yani o 3'te 2 denge çalışanla emekli o korunmalı ve bize göre en düşük emekli maaşı 40.000 liranın üzerinde olmalı. Ancak öyle yakalıyorsunuz. Yani o oranı ancak öyle yakalıyorsunuz"

“PRİM GÜNÜNE GÖRE DÜZENLEME YAPILMASI GEREKİR”

Prim gün sayılarına da değinen Destici "Tabii burada bir de şu var yani bir düzenleme yapılması şurada gerekiyor; birisi var sadece 3000 gün prim yatırmış ya da çalışmış, öbürü var 8000. Şimdi bunların da aynı maaşı almaması lazım. Yani yeni bir düzenlemeyle kim ne kadar prim yatırmışsa, kim ne kadar daha fazla gün ya da yıl çalışmışsa oraya göre yeniden düzenlenmesi yapılması gerekir diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.