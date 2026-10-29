Emekliler kaç TL zam alacak? İşte oran oran refah paylı yeni maaş senaryoları

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İstanbul
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Ankara'dan gelecek yeni düzenlemeye çevrilirken, uzmanlardan emeklilerin merakla beklediği ve yeni yılda yürürlüğe girmesi beklenen yasal paketle ilgili art arda tahminler yapmaya devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret fişeğini yaktığı çalışmalar kapsamında; kök maaşlara kademeli seyyanen dokunuş, sistem birliği ve %5 ile %20 arasında değişen refah payı formülleri masaya yatırıldı.
Peki bu olası artışlar halihazırdaki emekli maaşlarını nasıl etkileyecek? İşte 25 bin TL'den 50 bin TL'ye kadar maaş maaş olası zam hesapları...
Kabine sonrası verilen mesajlar ve yapılması planlanan yasal düzenlemenin 3 temel ayağı:
Tahmini 6 aylık enflasyon farkı (%10) ve üzerine eklenecek refah payı oranlarıyla birlikte, farklı gelir gruplarındaki emeklilerin ocak ayında alması beklenen yeni maaş rakamları şöyle şekillendi:
25.000 TL ALAN EMEKLİLER İÇİN OLASI YENİ MAAŞLAR
30.000 TL ALAN EMEKLİLER İÇİN OLASI YENİ MAAŞLAR
35.000 TL ALAN EMEKLİLER İÇİN OLASI YENİ MAAŞLAR
40.000 TL ALAN EMEKLİLER İÇİN OLASI YENİ MAAŞLAR
45.000 TL ALAN EMEKLİLER İÇİN OLASI YENİ MAAŞLAR
50.000 TL ALAN EMEKLİLER İÇİN OLASI YENİ MAAŞLAR
Faruk Erdem'in aktardığı kulis bilgilerine göre masadaki teknik düzenleme başlıkları: