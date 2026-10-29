TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır

Emekliler kaç TL zam alacak? İşte oran oran refah paylı yeni maaş senaryoları

KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 10:52
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 11:23
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
1
Emekliler kaç TL zam alacak? İşte oran oran refah paylı yeni maaş senaryoları

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Ankara'dan gelecek yeni düzenlemeye çevrilirken, uzmanlardan emeklilerin merakla beklediği ve yeni yılda yürürlüğe girmesi beklenen yasal paketle ilgili art arda tahminler yapmaya devam ediyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret fişeğini yaktığı çalışmalar kapsamında; kök maaşlara kademeli seyyanen dokunuş, sistem birliği ve %5 ile %20 arasında değişen refah payı formülleri masaya yatırıldı. 

Peki bu olası artışlar halihazırdaki emekli maaşlarını nasıl etkileyecek? İşte 25 bin TL'den 50 bin TL'ye kadar maaş maaş olası zam hesapları...

 

2
Emekliler kaç TL zam alacak? İşte oran oran refah paylı yeni maaş senaryoları

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN İŞARET FİŞEĞİ VE DÜZENLEMENİN ÇERÇEVESİ

Kabine sonrası verilen mesajlar ve yapılması planlanan yasal düzenlemenin 3 temel ayağı:

  • Ocak Enflasyonundan Bağımsız Paket: Yıl sonuna kadar meclise gelmesi beklenen düzenleme, sadece Ocak ayı enflasyon farkını değil, emeklilerin genel gelir düzeyini artırmayı hedefliyor.
  • Farklı Maaş Sistemlerinin Eşitlenmesi: SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyonu alırken, memur emeklilerinin toplu sözleşme farkı almasından doğan makasın kapatılması gündemde.
  • Kök Maaşlara Kademeli Düzeltme: Prim gün sayısı ve ödenen prim tutarına göre emekliler arasında oluşan kök maaş adaletsizliğini gidermek adına kademeli seyyanen artışlar değerlendiriliyor.

 

3
Emekliler kaç TL zam alacak? İşte oran oran refah paylı yeni maaş senaryoları

MAAŞ DİLİMLERİNE GÖRE YENİ EMEKLİ MAAŞI SİMÜLASYONU

Tahmini 6 aylık enflasyon farkı (%10) ve üzerine eklenecek refah payı oranlarıyla birlikte, farklı gelir gruplarındaki emeklilerin ocak ayında alması beklenen yeni maaş rakamları şöyle şekillendi:

25.000 TL ALAN EMEKLİLER İÇİN OLASI YENİ MAAŞLAR

  • Mevcut/Kök Maaş: 25.000 TL
  • %15 Zam İle (%10 Enf + %5 Refah): 28.750 TL
  • %20 Zam İle (%10 Enf + %10 Refah): 30.000 TL
  • %25 Zam İle (%10 Enf + %15 Refah): 31.250 TL
  • %30 Zam İle (%10 Enf + %20 Refah): 32.500 TL

 

4
Emekliler kaç TL zam alacak? İşte oran oran refah paylı yeni maaş senaryoları

30.000 TL ALAN EMEKLİLER İÇİN OLASI YENİ MAAŞLAR

  • Mevcut/Kök Maaş: 30.000 TL
  • %15 Zam İle (%10 Enf + %5 Refah): 34.500 TL
  • %20 Zam İle (%10 Enf + %10 Refah): 36.000 TL
  • %25 Zam İle (%10 Enf + %15 Refah): 37.500 TL
  • %30 Zam İle (%10 Enf + %20 Refah): 39.000 TL

 

5
Emekliler kaç TL zam alacak? İşte oran oran refah paylı yeni maaş senaryoları

35.000 TL ALAN EMEKLİLER İÇİN OLASI YENİ MAAŞLAR

  • Mevcut/Kök Maaş: 35.000 TL
  • %15 Zam İle (%10 Enf + %5 Refah): 40.250 TL
  • %20 Zam İle (%10 Enf + %10 Refah): 42.000 TL
  • %25 Zam İle (%10 Enf + %15 Refah): 43.750 TL
  • %30 Zam İle (%10 Enf + %20 Refah): 45.500 TL

 

6
Emekliler kaç TL zam alacak? İşte oran oran refah paylı yeni maaş senaryoları

40.000 TL ALAN EMEKLİLER İÇİN OLASI YENİ MAAŞLAR

  • Mevcut/Kök Maaş: 40.000 TL
  • %15 Zam İle (%10 Enf + %5 Refah): 46.000 TL
  • %20 Zam İle (%10 Enf + %10 Refah): 48.000 TL
  • %25 Zam İle (%10 Enf + %15 Refah): 50.000 TL
  • %30 Zam İle (%10 Enf + %20 Refah): 52.000 TL

 

7
Emekliler kaç TL zam alacak? İşte oran oran refah paylı yeni maaş senaryoları

45.000 TL ALAN EMEKLİLER İÇİN OLASI YENİ MAAŞLAR

  • Mevcut/Kök Maaş: 45.000 TL
  • %15 Zam İle (%10 Enf + %5 Refah): 51.750 TL
  • %20 Zam İle (%10 Enf + %10 Refah): 54.000 TL
  • %25 Zam İle (%10 Enf + %15 Refah): 56.250 TL
  • %30 Zam İle (%10 Enf + %20 Refah): 58.500 TL

 

8
Emekliler kaç TL zam alacak? İşte oran oran refah paylı yeni maaş senaryoları

50.000 TL ALAN EMEKLİLER İÇİN OLASI YENİ MAAŞLAR

  • Mevcut/Kök Maaş: 50.000 TL
  • %15 Zam İle (%10 Enf + %5 Refah): 57.500 TL
  • %20 Zam İle (%10 Enf + %10 Refah): 60.000 TL
  • %25 Zam İle (%10 Enf + %15 Refah): 62.500 TL
  • %30 Zam İle (%10 Enf + %20 Refah): 65.000 TL

 

9
Emekliler kaç TL zam alacak? İşte oran oran refah paylı yeni maaş senaryoları

KÖK MAAŞ VE SİSTEMSEL REFORM MASASINDA 4 KRİTİK BAŞLIK

Faruk Erdem'in aktardığı kulis bilgilerine göre masadaki teknik düzenleme başlıkları:

  • Kök Maaş Ayarlaması: Prim ödemeleri yüksek olmasına rağmen taban aylık eşiğinde kalan emekliler için kademeli taban yükseltmesi.
  • Kademeli Seyyanen Artış: Prim gün sayısı çok olan emekliyi koruyacak adil bir skala oluşturulması.
  • Zam Oranlarında Standart: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı arasındaki zam farklarını ortadan kaldıracak yeknesak model.
  • Taban Aylık Revizyonu: Refah payı desteğiyle birlikte en düşük emekli maaşının 30 bin TL psikolojik eşiğinin üzerine çıkarılması.

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.