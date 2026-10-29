Emekliler kaç TL zam alacak? İşte oran oran refah paylı yeni maaş senaryoları

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Ankara'dan gelecek yeni düzenlemeye çevrilirken, uzmanlardan emeklilerin merakla beklediği ve yeni yılda yürürlüğe girmesi beklenen yasal paketle ilgili art arda tahminler yapmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret fişeğini yaktığı çalışmalar kapsamında; kök maaşlara kademeli seyyanen dokunuş, sistem birliği ve %5 ile %20 arasında değişen refah payı formülleri masaya yatırıldı.

Peki bu olası artışlar halihazırdaki emekli maaşlarını nasıl etkileyecek? İşte 25 bin TL'den 50 bin TL'ye kadar maaş maaş olası zam hesapları...