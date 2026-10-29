Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için video mesaj paylaştı. "Cumhuriyet tarihimiz şanlı zaferlerle dolu" diyen Erdoğan, "Kendi teknolojisini geliştiren, savunma alanındaki imkanlarını artıran ülkemiz, daha güçlü geleceğe emin adımlarla yürümektedir" ifadesini kullandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla paylaştığı video mesajında, Türkiye'nin kendi teknolojisini geliştirdiğini ve savunma alanındaki imkanlarını artırarak daha güçlü bir geleceğe yürüdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanımız, Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü gururla kutladıklarını ifade etti. Cumhuriyetin, Türk milletinin bağımsızlık iradesinin ve kendi geleceğini tayin etme azminin nişanesi olduğunu vurguladı. Son 24 yılda savunma sanayinden enerjiye, ulaştırmadan diplomasiye uzanan geniş bir yelpazede önemli mesafeler kat edildiğini belirtti. Türkiye'nin yakın çevresinde ve dünyada yaşanan zorluklara rağmen istikrarını koruduğunu ve anlaşmazlıkların çözümünde sorumluluk aldığını dile getirdi. "Türkiye Yüzyılı" hedefiyle ortak değerler etrafında kenetlenerek daha aydınlık yarınlara yürüyeceklerini söyledi.

"CUMHURİYETİMİZİN 103. YIL DÖNÜMÜNÜ BÜYÜK GURURLA KUTLUYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları şöyle:

"Sevgili vatandaşlarım, kıymetli misafirlerimiz, sizlere en kalbi duygularımla, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün Cumhuriyetimizin kuruluşunun 103. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Aziz milletimizin, Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizin ve dünyanın farklı yerlerinde yaşayan tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. Yurt dışı misyonlarımızda bayram sevincimize ve heyecanımıza ortak olan kıymetli misafirlerimize en samimi şükranlarımı iletiyorum. Gönül ve kültür coğrafyamızın farklı köşelerinde kalbi milletimizle çarpan, bizimle sevinip, bizimle üzülen, kader ve gönül birliği yaptığımız bütün dost ve kardeşlerimizi de muhabbetle kucaklıyorum.

"CUMHURİYETİMİZ ŞANLI ZAFERLERLE DOLU"

Cumhuriyetimiz tarihi şanlı zaferler ve mücadelelerle dolu Türk milletinin bağımsızlık iradesinin, hür yaşama kararlılığının ve kendi geleceğini tayin etme azminin en güçlü nişanesidir. Gazi Mustafa Kemal önderliğinde büyük fedakarlıklarla yürüttüğümüz Milli Mücadele birlik ve beraberlik içinde kenetlenen bir milletin en zor şartlarda dahi neleri başarabileceğini bütün dünyaya göstermiştir. İmkansızlıklar içerisinde elde edilen bu büyük başarı yalnızca bir milletin kaderini değiştirmekle kalmamış, aynı zamanda milli iradenin gücünü ve bağımsız yaşama hakkının vazgeçilmez azmini tarihe nakşetmiştir.

"103 YIL ÖNCEKİ AZİM BUGÜN DE SÜRÜYOR"

Bundan tam 103 yıl önce milletçe sergilediğimiz azim, cesaret ve kararlılık bugün de en güçlü motivasyon kaynağımız olmaya devam ediyor. Son 24 yılda savunma sanayinden enerjiye, ulaştırmadan diplomasiye uzanan geniş bir yelpazede katettiğimiz mesafeyi müesser ve müreffeh Türkiye'ye giden yolun kilometre taşları olarak görüyoruz. Kendi teknolojisini geliştiren, savunma alanındaki imkan ve kabiliyetlerini arttıran, enerji arz güvenliğini güçlendiren, ulaştırma altyapısını çağın gereklerine göre yenileyen ve üretim kapasitesini sürekli büyüten ülkemiz daha güçlü bir geleceğe doğru emin adımlarla ilerlemektedir.

"SAVAŞLARA RAĞMEN İSTİKRARI KORUYORUZ"

Türkiye olarak yakın çevremizde ve dünyanın farklı yerlerinde savaşların, çatışmaların, krizlerin yaşandığı zor bir dönemde istikrarımızı korumakla kalmayıp anlaşmazlıkların çözümü için de sorumluluk alıyoruz. Dünyada barış, bölgede barış ve yurtta barış şiarıyla barış için, adalet için gayret göstermeye bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğiz.

"TÜRKİYE YÜZYILI"NA YÜRÜYORUZ"

86 milyon olarak ortak değerlerimiz etrafında kenetlenerek Türkiye Yüzyılı hedefimizi kuvveden fiile geçirecek gök kubbemiz olarak gördüğümüz Türkiye Cumhuriyeti'ni çok daha aydınlık yarınlara hep birlikte taşıyacağız.

"BU ASRA TÜRK MİLLETİ MÜHÜR VURACAK"

Şunu büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim ki Türkiye hamdolsun bugün dün den daha güçlüdür. İnşallah yarın çok daha güçlü, çok daha itibarlı, her alanda çok daha etkin olacaktır. Allah'ın izniyle içinde bulunduğumuz asra Türk milleti mührünü vuracaktır. Rabbim milletçe yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum.

Bu vesileyle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Milli Mücadele kahramanlarımızı ve vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun."