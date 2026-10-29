TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 09:52
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 09:58

Yargıtay’dan kamu işçisine emsal karar: 400 kilometre uzağa sürülen işçiye müjdeli haber

Kamu işçisi olarak görev yapan bir teknisyen, çalıştığı işyerinden aynı şirketin 400 kilometre uzaklıktaki işyerine gönderildi üstüne bir de maaşı düştü. Durumu mahkemeye taşıyan teknisyene müjdeli haber ise Yargıtay’dan geldi. Yüksek Mahkeme, görev yeri değişen ve ücreti düşürülen davacıyı eski işyerindeki görevine iade etti.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Yargıtay’dan kamu işçisine emsal karar: 400 kilometre uzağa sürülen işçiye müjdeli haber
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 09:52
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 09:58

Çalıştığı yerden 400 kilometre uzaklıktaki işyerinde görevlendirilen kamu işçisi, bir süre sonra 600 kilometre uzaklıktaki işyerine gönderildi. Aldığı ücret de düşürülen işçi, soluğu 'nde aldı. Davacı işçi, mahkeme kararıyla eski görevine iade edildi. Ancak işçi eski görevine başladıktan sadece 3 ay sonra İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı kararıyla başka kentteki işletmeye atanınca ikinci kez İş Mahkemesi'ne başvurdu. İşlemin açıkça hukuka aykırı olduğunu, eski görevine iadesi ile çalışma şartlarındaki söz konusu esaslı değişikliğin durdurulması hakkında ihtiyati tedbire hükmedilmesini talep etti.

HABERİN ÖZETİ

Yargıtay’dan kamu işçisine emsal karar: 400 kilometre uzağa sürülen işçiye müjdeli haber

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Eski görevine mahkeme kararıyla döndükten 3 ay sonra rızası dışında başka bir kente atanan kamu işçisinin açtığı davada, Yargıtay Bölge Adliye Mahkemesi'nin ret kararını bozdu.
Uzak mesafelere görevlendirilen ve ücreti düşürülen kamu işçisi, mahkeme kararıyla eski görevine iade edildikten 3 ay sonra başka bir kentteki işletmeye atanınca yeniden dava açtı.
İş Mahkemesi, işçinin rızası dışında yapılan naklen atamanın çalışma şartlarında esaslı değişiklik niteliğinde olduğuna hükmederek davayı kabul etti.
Bölge Adliye Mahkemesi, İş Kanunu'nda işverenin yönetim hakkı kapsamındaki işyeri değişikliği işleminin iptali için bir dava türü bulunmadığını belirterek davanın reddine karar verdi.
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, hukuki yararın varlığı durumunda nakil işleminin hukuka aykırılığının tespitine karar verilebileceğini belirterek BAM'ın ret kararını bozdu.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Yargıtay’dan kamu işçisine emsal karar: 400 kilometre uzağa sürülen işçiye müjdeli haber

DAVALI AVUKATI NAKLEN ATAMA İŞLEMİNİ MAHKEME DENETLEYEMEZ DEDİ

Davalı şirket avukatı, gerçekleştirilen naklen tayin işleminin idari bir işlem olması dolayısıyla dava konusunun idare mahkemelerinin görev ve yetkisine girdiğini, naklen atama işleminin bir işletmesel karar olduğunu, söz konusu kararların doğruluğu ve yerindeliği hususunda Mahkemece bir denetime tâbi tutulmasının mümkün olmadığını öne sürdü.

Yargıtay’dan kamu işçisine emsal karar: 400 kilometre uzağa sürülen işçiye müjdeli haber

İŞ MAHKEMESİ DAVANIN KABULÜNE KARAR VERDİ

İş Mahkemesi, davacının davalı işverence kendi istek ve rızası dışında başka bir termik santrale naklen atandığı, bu atama işleminin çalışma şartlarında esaslı değişiklik niteliğinde olduğuna hükmederek davanın kabulüne karar verdi.

Yargıtay’dan kamu işçisine emsal karar: 400 kilometre uzağa sürülen işçiye müjdeli haber

DAVALI TARAF KARARI İSTİNAFA TAŞIDI

Davalı şirket avukatı kararı istinafa taşıdı. Bölge İdare Mahkemesi, 4857 sayılı 'nda işverenin yönetim hakkı kapsamında işçinin işyerini veya işini değiştirmesi işleminin iptali için öngörülmüş bir dava türü mevcut olmadığına dikkat çekti. İş Mahkemesi hükmünü kaldıran BAM, yeniden esas hakkında hüküm kurmak suretiyle davanın reddine karar verdi.

Yargıtay’dan kamu işçisine emsal karar: 400 kilometre uzağa sürülen işçiye müjdeli haber

YARGITAY BAM KARARINI BOZDU

Davacı işçi, kararı temyiz edince devreye girdi. Daire, nakil işleminin iptaline ilişkin açılan bir davada, işlemin iptaline karar verilemez ise de hukuki yararın varlığı durumunda işlemin hukuka aykırı olup olmadığı değerlendirilerek sonucuna göre hukuka aykırılığın tespitine karar verilebilmesinin mümkün olduğunu hatırlattı. Davanın kabulü ile davaya konu nakil işleminin hukuka aykırı olduğunun tespitine karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile davanın reddine karar verilmesini hatalı bulan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, BAM kararını bozdu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yargıtay’dan kiracılara müjde! Masrafları ev sahibi ödeyecek
Yargıtay’dan gurbetçiler için emsal karar: Yurt dışında boşananları ilgilendiriyor
ETİKETLER
#İş Kanunu
#iş mahkemesi
#Bölge İdare Mahkemesi
#Yargıtay 9. Hukuk Dairesi
#İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.