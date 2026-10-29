Çalıştığı yerden 400 kilometre uzaklıktaki işyerinde görevlendirilen kamu işçisi, bir süre sonra 600 kilometre uzaklıktaki işyerine gönderildi. Aldığı ücret de düşürülen işçi, soluğu İş Mahkemesi'nde aldı. Davacı işçi, mahkeme kararıyla eski görevine iade edildi. Ancak işçi eski görevine başladıktan sadece 3 ay sonra İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı kararıyla başka kentteki işletmeye atanınca ikinci kez İş Mahkemesi'ne başvurdu. İşlemin açıkça hukuka aykırı olduğunu, eski görevine iadesi ile çalışma şartlarındaki söz konusu esaslı değişikliğin durdurulması hakkında ihtiyati tedbire hükmedilmesini talep etti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Yargıtay’dan kamu işçisine emsal karar: 400 kilometre uzağa sürülen işçiye müjdeli haber Eski görevine mahkeme kararıyla döndükten 3 ay sonra rızası dışında başka bir kente atanan kamu işçisinin açtığı davada, Yargıtay Bölge Adliye Mahkemesi'nin ret kararını bozdu. Uzak mesafelere görevlendirilen ve ücreti düşürülen kamu işçisi, mahkeme kararıyla eski görevine iade edildikten 3 ay sonra başka bir kentteki işletmeye atanınca yeniden dava açtı. İş Mahkemesi, işçinin rızası dışında yapılan naklen atamanın çalışma şartlarında esaslı değişiklik niteliğinde olduğuna hükmederek davayı kabul etti. Bölge Adliye Mahkemesi, İş Kanunu'nda işverenin yönetim hakkı kapsamındaki işyeri değişikliği işleminin iptali için bir dava türü bulunmadığını belirterek davanın reddine karar verdi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, hukuki yararın varlığı durumunda nakil işleminin hukuka aykırılığının tespitine karar verilebileceğini belirterek BAM'ın ret kararını bozdu.

DAVALI AVUKATI NAKLEN ATAMA İŞLEMİNİ MAHKEME DENETLEYEMEZ DEDİ

Davalı şirket avukatı, gerçekleştirilen naklen tayin işleminin idari bir işlem olması dolayısıyla dava konusunun idare mahkemelerinin görev ve yetkisine girdiğini, naklen atama işleminin bir işletmesel karar olduğunu, söz konusu kararların doğruluğu ve yerindeliği hususunda Mahkemece bir denetime tâbi tutulmasının mümkün olmadığını öne sürdü.

İŞ MAHKEMESİ DAVANIN KABULÜNE KARAR VERDİ

İş Mahkemesi, davacının davalı işverence kendi istek ve rızası dışında başka bir termik santrale naklen atandığı, bu atama işleminin çalışma şartlarında esaslı değişiklik niteliğinde olduğuna hükmederek davanın kabulüne karar verdi.

DAVALI TARAF KARARI İSTİNAFA TAŞIDI

Davalı şirket avukatı kararı istinafa taşıdı. Bölge İdare Mahkemesi, 4857 sayılı İş Kanunu'nda işverenin yönetim hakkı kapsamında işçinin işyerini veya işini değiştirmesi işleminin iptali için öngörülmüş bir dava türü mevcut olmadığına dikkat çekti. İş Mahkemesi hükmünü kaldıran BAM, yeniden esas hakkında hüküm kurmak suretiyle davanın reddine karar verdi.

YARGITAY BAM KARARINI BOZDU

Davacı işçi, kararı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Daire, nakil işleminin iptaline ilişkin açılan bir davada, işlemin iptaline karar verilemez ise de hukuki yararın varlığı durumunda işlemin hukuka aykırı olup olmadığı değerlendirilerek sonucuna göre hukuka aykırılığın tespitine karar verilebilmesinin mümkün olduğunu hatırlattı. Davanın kabulü ile davaya konu nakil işleminin hukuka aykırı olduğunun tespitine karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile davanın reddine karar verilmesini hatalı bulan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, BAM kararını bozdu.