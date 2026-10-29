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Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 08:57
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 09:03

İspanya'daki tren faciasında ölümcül hata! Kaza öncesi telsiz kayıtları ortaya çıktı

İspanya'da dün sabah saatlerinde iki hızlı tren çarpıştı. Kazada 68 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Kaza öncesindeki telsiz kayıtlarına ulaşılmasıyla facianın nedeni belli oldu. Ana istasyondaki teknisyen ile tren makinisti arasında geçen konuşma, ölümcül hatayı gözler önüne serdi.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 08:57
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 09:03

’da dün yerel saat ile 08:54’te iki hızlı trenin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 68 kişi hayatını kaybetti, 15'i ağır olmak üzere 77 kişi de yaralandı.

HABERİN ÖZETİ

İspanya'daki tren faciasında ölümcül hata! Kaza öncesi telsiz kayıtları ortaya çıktı

Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
İspanya'da iki hızlı trenin çarpışması sonucu 68 kişi hayatını kaybetti, 77 kişi yaralandı ve ülke genelinde üç günlük ulusal yas ilan edildi.
Urda Tren İstasyonundaki sistem arızasının ardından kontrolü devralan Madrid Atocha Ana Kontrol Merkezinin, önündeki treni kontrol etmeden arkadaki AVE trenine normal seyir talimatı verdiği ses kayıtlarıyla ortaya çıktı.
Durmakta olan Iryo treni makinisti treni çalıştıramadığını bildirmesine rağmen, çarpma anına kadar geçen 5 dakikada AVE trenine herhangi bir uyarı yapılmadı.
Kazada ağır kusuru belirlenen ADİF demir yolları ana kontrol merkezindeki tüm görevlilerin ifadesi alındı.
Kazada hayatını kaybedenler arasında AVE hızlı treni makinisti Antanio Acedo Meneses ve stajyer makinist David Cabanas da bulunuyor.
Kazaya karışan Renfe şirketi, Aralık ayına kadar Madrid-Endülüs tren seferleri için bilet satışlarını durdurdu.
Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.

3 GÜNLÜK ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

İspanya Başbakanı ise kazanın yaşandığı Urda’yı ziyaret ederek açıklamalarda bulundu. Sanchez, tren kazasının meydana geldiği olay yerinde incelemelerde bulunarak başsağlığı dileklerini iletti ve ülke genelinde üç günlük resmi yas ilan edildiğini duyurdu.

İspanya'daki tren faciasında ölümcül hata! Kaza öncesi telsiz kayıtları ortaya çıktı

SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Tren kazasının detayları da ortaya çıkmaya başladı. İspanya’nın en önemli gazetelerinden El Pais, korkunç kaza sırasında tren makinistleri ile Madrid Atocha Ana İstasyon birim sorumlusu arasındaki konuşma kayıtlarını paylaştı.

Buna göre, Madrid-Endülüs hattının kontrol noktalarından biri olan Urda Tren İstasyonunda sistem arızası yaşandı. Bunun üzerine güzergah boyunda demiryolunda bulunan tüm trenler durdu. Sistem arızası nedeniyle Urda Tren İstasyonunun görevini Madrid Atocha Ana Kontrol Merkezi devraldı.

İspanya'daki tren faciasında ölümcül hata! Kaza öncesi telsiz kayıtları ortaya çıktı

FACİA GÖZ GÖRE GÖRE GELMİŞ

Ses kayıtlarına göre durmakta olan Iryo treninin makinisti ile Atocha’daki kontrol operatörü arasındaki iki görüşme ve arkadan gelen AVE treninin makinisti ile aynı kontrol operatörü arasındaki bir görüşme gerçekleşti. Atocha’daki sorumlu teknisyen Iryo treninin 25 kilometre gerisinde bulunan AVE trenine, protokolde belirtildiği gibi saatte 40 kilometre hız sınırıyla "görüş mesafesi içinde" değil, "normal seyir"e yeniden başlaması emrini verdi. Bunu, önlerinde hattı tıkayan başka bir tren olup olmadığını kontrol etmeden yaptı.

Iryo treninin makinisti de "normal sürüşe" devam etme emrini aldı ancak 7 dakika sonra treni yeniden çalıştıramadığı için hâlâ durduğunu bildirdi. Ancak buna rağmen AVE trenine normal hızda devam et talimatı verildi. Iryo makinistinin halen durduğu bildirimden çarpma anına kadar geçen 5 dakikada da herhangi bir uyarı yapılmadığı için korkunç kaza meydana geldi.

İspanya'daki tren faciasında ölümcül hata! Kaza öncesi telsiz kayıtları ortaya çıktı

El Pais gazetesinde konuşmaların dökümü paylaşıldı. İşte AVE Makinisti ile Atocha Merkez görüşmesi:

-Evet
-Saat 08.36’da.
-Evet
-2080 numaralı tren makinisti. LZB’yi kapatıp yeniden açın. Sürüşe devam edin. Ardından BSL’nin koruması altında normal hızda sürüşe devam edin
-Normal hızda mı?
-Evet.

Iryo ile Atocha Merkez Görüşmesi (Saat 08.41: Iryo ile ilk görüşme)

-Günaydın, Atocha. BSL’de seyir halindeyken sinyal kaybı yaşadım. Önümdeki araç 113 numaralı şeritte 200’ün üzerinde hızla ilerliyor. Ancak sinyali alamadım. Durmuş durumdayım. Urda girişinde.

İspanya'daki tren faciasında ölümcül hata! Kaza öncesi telsiz kayıtları ortaya çıktı

GÖREVLİLERİN İFADESİ ALINDI

İspanya Toledo yakınlarındaki tren kazasında ağır kusuru ortaya çıkan Madrid'deki Atocha tren istasyonundaki ADİF demir yolları ana kontrol merkezinde görevli tüm çalışanların ifadesi alındı.

İspanya'daki tren faciasında ölümcül hata! Kaza öncesi telsiz kayıtları ortaya çıktı

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İspanya Toledo yakınlarındaki tren kazasında bir gün geride kalırken gece boyunca arama kurtarma çalışmaları devam etti.

İş makinaları ve bine yakın personel aydınlatılan kaza bölgesinde tren vagonlarında ceset ve yaralı aradı.

Helikopter dron arama köpekleri dahil tüm imkanlar kullanılırken hayatını kaybeden AVE hızlı trenindeki makinistin Antanio Acedo Meneses olduğu açıklandı. 36 yaşındaki makinistin dede ve babasının da demiryolu çalışanı olduğu bu nedenle kendisinin de makinistliği seçtiği belirtildi. Kazada stajyer makinist David Cabanas’ın öldüğü ifade edildi.

İspanya'daki tren faciasında ölümcül hata! Kaza öncesi telsiz kayıtları ortaya çıktı

Kaza bölgesinde ve Toledo şehrinde aileler için irtibat merkezleri kuruldu. Ancak buna rağmen İspanya dışında veya kaza bölgesine uzak olan kaza kurbanlarının yakınları ise sosyal medyadan tanıdıklarına ulaşmak için çağrıda bulunuyor.

Kazaya karışan şirketlerden biri olan Renfe ise Aralık ayına kadar Madrid Endülüs tren seferleri için bilet satışını durdurdu.

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ETİKETLER
#İspanya
#pedro sanchez
#Urda
#El Pais
#Madrid Atocha Ana İstasyon
#Atocha Ana İstasyon
#Dünya
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