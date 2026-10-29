Ankara'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi bugün başlıyor. İki gün sürecek zirve kapsamında diplomatik temasların yanı sıra kültürel etkinlikler de öne çıkacak.

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HABERİN ÖZETİ Beştepe'de tarihi zirve: Türk dünyası Ankara'da buluşuyor Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, diplomatik temaslar ve çeşitli kültürel etkinliklerle başlıyor. İki gün sürecek zirveye üye beş ülkenin liderleri ile üç gözlemci devletin üst düzey temsilcilerinin katılması bekleniyor. Zirve kapsamında Beştepe Millet Ormanı'nın açılışı yapılacak ve alanda Bilge Kağan, Kül Tigin, Tonyukuk Yazıtları ile Ahlat Mezar Taşlarının replikaları sergilenecek. Akşam programında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a nişan tevcih edilecek ve Ali Şir Nevai Ödülü takdim edilecek. Programda Millî Savunma Bakanlığı Mehteran Takımı, Muhafız Alayı Bandosu, Türk Dünyası Müzik Topluluğu ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yer alacak, TÜRKSOY dans gösterisi gerçekleştirecek. Konser programında sanatçı Kıraç ile Kazakistanlı sanatçı Dimash Kudaibergen sahne alacak.

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre; bugün Beştepe Millet Ormanı'nın açılışında atlı dans gösterisi düzenlenecek. 16 Türk devletinin bayrağının tam ortasına dikilen Bilge Kağan, Kül Tigin ve Tonyukuk Yazıtları'nın birebir örneği dünyaya duyurulacak. Ahlat Mezar Taşlarının replikaları ile her üye ülkeyi temsil eden otağlar ve ünlü tarihi yapıtlar ziyaretçileri ağırlayacak.

Zirve kapsamında düzenlenecek akşam programında ise davetlileri Millî Savunma Bakanlığı Mehteran Takımı karşılayacak. Salon girişinde 16 Türk devletini temsil eden askerler ve bayraklar yer alacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuk devlet başkanlarının salona girişinde ise Muhafız Alayı Bandosu marşlar seslendirecek.

ALİYEV ANKARA'YA GELİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde yapılacak Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne, teşkilata üye beş ülkenin liderleri ile üç gözlemci devletin üst düzey temsilcilerinin katılması bekleniyor.

Bu kapsamda Erdoğan'ın yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in zirveye iştirak etmesi öngörülüyor.

KIRGIZ LİDER CAPAROV'A NİŞAN

Akşam yemeğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabının ardından Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a nişan tevcih töreni düzenlenecek. Törenin ardından Caparov da davetlilere hitap edecek. Programda ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Caparov'a, Ali Şir Nevai Ödülü'nü takdim edecek.

Daha sonra, Türk Dünyası Müzik Topluluğu ile Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sahne alarak, Türk dünyasının müzikal zenginliğini yansıtan eserler seslendirilecek. TÜRKSOY tarafından dans gösterisi gerçekleştirilecek.

Akşamın konser programında ise sanatçı Kıraç ile Kazakistanlı sanatçı Dimash Kudaibergen sahne alacak.