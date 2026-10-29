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Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 07:00
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 07:15

Beştepe'de tarihi zirve: Türk dünyası Ankara'da buluşuyor

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı 13. Liderler Zirvesi başlıyor. Türk dünyasının liderleri bugün Beştepe'de bir araya gelecek. 2 gün sürecek organizasyonda diplomatik temaslar kurulacak. Ayrıca Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’a nişan ve Ali Şir Nevai Ödülü verilecek. Zirve kapsamında Beştepe Millet Ormanı’nın açılışı ve kültürel etkinlikler de yapılacak.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Beştepe'de tarihi zirve: Türk dünyası Ankara'da buluşuyor
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 07:00
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 07:15

'da düzenlenecek (TDT) 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi bugün başlıyor. İki gün sürecek zirve kapsamında diplomatik temasların yanı sıra kültürel etkinlikler de öne çıkacak.

HABERİN ÖZETİ

Beştepe'de tarihi zirve: Türk dünyası Ankara'da buluşuyor

Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, diplomatik temaslar ve çeşitli kültürel etkinliklerle başlıyor.
İki gün sürecek zirveye üye beş ülkenin liderleri ile üç gözlemci devletin üst düzey temsilcilerinin katılması bekleniyor.
Zirve kapsamında Beştepe Millet Ormanı'nın açılışı yapılacak ve alanda Bilge Kağan, Kül Tigin, Tonyukuk Yazıtları ile Ahlat Mezar Taşlarının replikaları sergilenecek.
Akşam programında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a nişan tevcih edilecek ve Ali Şir Nevai Ödülü takdim edilecek.
Programda Millî Savunma Bakanlığı Mehteran Takımı, Muhafız Alayı Bandosu, Türk Dünyası Müzik Topluluğu ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yer alacak, TÜRKSOY dans gösterisi gerçekleştirecek.
Konser programında sanatçı Kıraç ile Kazakistanlı sanatçı Dimash Kudaibergen sahne alacak.
Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre; bugün Beştepe Millet Ormanı'nın açılışında atlı dans gösterisi düzenlenecek. 16 Türk devletinin bayrağının tam ortasına dikilen Bilge Kağan, Kül Tigin ve Tonyukuk Yazıtları'nın birebir örneği dünyaya duyurulacak. Ahlat Mezar Taşlarının replikaları ile her üye ülkeyi temsil eden otağlar ve ünlü tarihi yapıtlar ziyaretçileri ağırlayacak.

Beştepe'de tarihi zirve: Türk dünyası Ankara'da buluşuyor

Zirve kapsamında düzenlenecek akşam programında ise davetlileri Millî Savunma Bakanlığı Mehteran Takımı karşılayacak. Salon girişinde 16 Türk devletini temsil eden askerler ve bayraklar yer alacak. Cumhurbaşkanı ile konuk devlet başkanlarının salona girişinde ise Muhafız Alayı Bandosu marşlar seslendirecek.

Beştepe'de tarihi zirve: Türk dünyası Ankara'da buluşuyor

ALİYEV ANKARA'YA GELİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde yapılacak Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne, teşkilata üye beş ülkenin liderleri ile üç gözlemci devletin üst düzey temsilcilerinin katılması bekleniyor.

Bu kapsamda Erdoğan'ın yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı , Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in zirveye iştirak etmesi öngörülüyor.

Beştepe'de tarihi zirve: Türk dünyası Ankara'da buluşuyor

KIRGIZ LİDER CAPAROV'A NİŞAN

Akşam yemeğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabının ardından Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a nişan tevcih töreni düzenlenecek. Törenin ardından Caparov da davetlilere hitap edecek. Programda ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Caparov'a, Ali Şir Nevai Ödülü'nü takdim edecek.

Beştepe'de tarihi zirve: Türk dünyası Ankara'da buluşuyor

Daha sonra, Türk Dünyası Müzik Topluluğu ile Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sahne alarak, Türk dünyasının müzikal zenginliğini yansıtan eserler seslendirilecek. TÜRKSOY tarafından dans gösterisi gerçekleştirilecek.

Beştepe'de tarihi zirve: Türk dünyası Ankara'da buluşuyor

Akşamın konser programında ise sanatçı Kıraç ile Kazakistanlı sanatçı Dimash Kudaibergen sahne alacak.

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#ankara
#Recep Tayyip Erdoğan
#ilham aliyev
#sadır caparov
#türk devletleri teşkilatı
#Gündem
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