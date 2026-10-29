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Eğitim
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 08:37
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 08:42

MEB düğmeye bastı! Devamsızlığa karşı yeni takip sistemi: Riskli öğrenciler okulda tutulacak

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin okuldan uzaklaşmasını önlemek için yeni bir izleme sistemi kurmaya hazırlanıyor. Yeni düzenlemeyle devamsızlık oranlarını düşürmek ve eğitimden kopma riski bulunan çocukları okul hayatında tutmak hedefleniyor.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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MEB düğmeye bastı! Devamsızlığa karşı yeni takip sistemi: Riskli öğrenciler okulda tutulacak
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 08:37
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 08:42

Millî Eğitim Bakanlığı (), okula devamsızlığı azaltmak ve eğitimden kopma riski taşıyan öğrencileri sistem içinde tutmak amacıyla yeni bir takip mekanizması oluşturacak.

MEB düğmeye bastı! Devamsızlığa karşı yeni takip sistemi: Riskli öğrenciler okulda tutulacak

İZLENECEK, RİSKLERE KARŞI TEDBİR ALINACAK

Öğrencilerin sosyal ve akademik gelişimleri izlenecek, risklere karşı okul-aile iş birliğiyle önleyici tedbirler alınacak. Eğitim dışına çıkan çocukların yeniden okula kazandırılması için çalışmalar yürütülecek. Mevsimlik tarım işçisi, göçer ve yarı göçer ailelerin çocuklarının eğitime erişimi için hazırlanan il ve ilçe eylem planları da takip edilecek.

MEB düğmeye bastı! Devamsızlığa karşı yeni takip sistemi: Riskli öğrenciler okulda tutulacak

HEDEF: FIRSAT EŞİTLİĞİ 

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında okul öncesi eğitime erişimin artırılması ve fırsat eşitliğinin sağlanması da hedefleniyor. Bu doğrultuda geçici köy ana sınıfı, taşıma merkezinde ana sınıfı ve evde okul öncesi eğitim modelleri uygulanacak.

MEB düğmeye bastı! Devamsızlığa karşı yeni takip sistemi: Riskli öğrenciler okulda tutulacak

BAŞARI FARKI İÇİN DESTEK PROGRAMLARI

Ayrıca öğrenciler arasındaki başarı farklarının ve okulların nitelik farklılıklarının azaltılması için telafi edici ve destekleyici yetiştirme programları izlenerek öğrencilerin ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenecek. İlkokul 3. sınıflarda uygulanan İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) ise kapsamında yapılandırılacak.

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#MEB
#milli eğitim bakanlığı
#türkiye yüzyılı maarif modeli
#Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı
#İyep
#Eğitim
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