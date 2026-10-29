MEB düğmeye bastı! Devamsızlığa karşı yeni takip sistemi: Riskli öğrenciler okulda tutulacak

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), okula devamsızlığı azaltmak ve eğitimden kopma riski taşıyan öğrencileri sistem içinde tutmak amacıyla yeni bir takip mekanizması oluşturacak.

İZLENECEK, RİSKLERE KARŞI TEDBİR ALINACAK

Öğrencilerin sosyal ve akademik gelişimleri izlenecek, risklere karşı okul-aile iş birliğiyle önleyici tedbirler alınacak. Eğitim dışına çıkan çocukların yeniden okula kazandırılması için çalışmalar yürütülecek. Mevsimlik tarım işçisi, göçer ve yarı göçer ailelerin çocuklarının eğitime erişimi için hazırlanan il ve ilçe eylem planları da takip edilecek.

HEDEF: FIRSAT EŞİTLİĞİ

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında okul öncesi eğitime erişimin artırılması ve fırsat eşitliğinin sağlanması da hedefleniyor. Bu doğrultuda geçici köy ana sınıfı, taşıma merkezinde ana sınıfı ve evde okul öncesi eğitim modelleri uygulanacak.

BAŞARI FARKI İÇİN DESTEK PROGRAMLARI

Ayrıca öğrenciler arasındaki başarı farklarının ve okulların nitelik farklılıklarının azaltılması için telafi edici ve destekleyici yetiştirme programları izlenerek öğrencilerin ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenecek. İlkokul 3. sınıflarda uygulanan İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) ise Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yapılandırılacak.