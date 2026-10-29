Bakan Çiftçi'den kuvvetli sağanak uyarısı! İstanbul dahil 30 ilde turuncu ve sarı kodlu alarm verildi

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İstanbul
Türkiye'nin büyük bölümü yağışlı ve fırtınalı havanın etkisi altına girdi. Kuvvetli sağanak bazı bölgelerde sel ve su baskınlarına neden oldu.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, kuvvetli sağanağa karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.
Bakan Çiftçi, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, 29 Ekim Perşembe günü yurdun çeşitli bölgelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini hatırlattı.
Başta turuncu kodlu uyarı verilen Muğla, Antalya, Mersin ve Adana olmak üzere, sarı kodlu uyarı kapsamındaki illere de dikkat çeken Bakan Çiftçi; sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı azami dikkat gösterilmesi ve teyakkuz halinde olunmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"AFAD'ımızın koordinasyonunda, ilgili kurumlarımızla muhtemel risklere karşı gerekli tedbirleri alıyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımızdan, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün ve AFAD'ımızın uyarılarına hassasiyetle riayet etmelerini, can ve mal güvenliklerini riske atabilecek durumlardan uzak durmalarını istirham ediyorum.
Unutmayalım, zamanında alınan tedbir hayat kurtarır. Rabbim ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."
İşte Meteoroloji'nin turuncu ve sarı kodla uyardığı 30 ilin listesi...
|Turuncu Kodlu Uyarı Yapılan İller
|Muğla
|Antalya
|Mersin
|Adana
|Sarı Kodlu Uyarı Yapılan İller
|Balıkesir
|Aydın
|Burdur
|Bingöl
|Çanakkale
|Bursa
|Diyarbakır
|Denizli
|Gaziantep
|Elazığ
|Isparta
|Hatay
|İstanbul
|İzmir
|Kocaeli
|Malatya
|Kahramanmaraş
|Mardin
|Sakarya
|Muş
|Şanlıurfa
|Tunceli
|Yalova
|Batman
|Adıyaman
|Osmaniye