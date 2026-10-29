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Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 04:47
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 05:11

Bakan Çiftçi'den kuvvetli sağanak uyarısı! İstanbul dahil 30 ilde turuncu ve sarı kodlu alarm verildi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 29 Ekim Perşembe günü etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağışa karşı uyarılarda bulundu. Meteoroloji'nin İstanbul dahil 30 il için turuncu ve sarı kod verdiğini belirten Bakan Çiftçi, sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması çağrısını yaptı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 04:47
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 05:11

Türkiye'nin büyük bölümü yağışlı ve fırtınalı havanın etkisi altına girdi. Kuvvetli sağanak bazı bölgelerde sel ve su baskınlarına neden oldu.

HABERİN ÖZETİ

Bakan Çiftçi'den kuvvetli sağanak uyarısı! İstanbul dahil 30 ilde turuncu ve sarı kodlu alarm verildi

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Meteoroloji'nin değerlendirmeleri doğrultusunda 29 Ekim Perşembe günü beklenen kuvvetli sağanak ve olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 30 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı yapıldı.
Muğla, Antalya, Mersin ve Adana turuncu kodlu uyarı verilen iller arasında yer aldı.
İstanbul, İzmir, Bursa, Gaziantep ve Şanlıurfa'nın da aralarında bulunduğu 26 il için sarı kodlu uyarı verildi.
Bakan Çiftçi; sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı azami dikkat ve teyakkuz çağrısında bulundu.
AFAD koordinasyonunda gerekli tedbirlerin alındığı ve gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

İçişleri Bakanı , NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, kuvvetli sağanağa karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

Bakan Çiftçi'den kuvvetli sağanak uyarısı! İstanbul dahil 30 ilde turuncu ve sarı kodlu alarm verildi

Bakan Çiftçi, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, 29 Ekim Perşembe günü yurdun çeşitli bölgelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini hatırlattı.

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT!

Başta turuncu kodlu uyarı verilen , , Mersin ve olmak üzere, sarı kodlu uyarı kapsamındaki illere de dikkat çeken Bakan Çiftçi; sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı azami dikkat gösterilmesi ve teyakkuz halinde olunmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bakan Çiftçi'den kuvvetli sağanak uyarısı! İstanbul dahil 30 ilde turuncu ve sarı kodlu alarm verildi

BAKAN ÇİFTÇİ: TEDBİR HAYAT KURTARIR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"AFAD'ımızın koordinasyonunda, ilgili kurumlarımızla muhtemel risklere karşı gerekli tedbirleri alıyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımızdan, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün ve AFAD'ımızın uyarılarına hassasiyetle riayet etmelerini, can ve mal güvenliklerini riske atabilecek durumlardan uzak durmalarını istirham ediyorum.

Unutmayalım, zamanında alınan tedbir hayat kurtarır. Rabbim ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

Bakan Çiftçi'den kuvvetli sağanak uyarısı! İstanbul dahil 30 ilde turuncu ve sarı kodlu alarm verildi

30 KENTE TURUNCU VE SARI KODLU UYARI

İşte Meteoroloji'nin turuncu ve sarı kodla uyardığı 30 ilin listesi...

Turuncu Kodlu Uyarı Yapılan İller
Muğla
Antalya
Mersin
Adana
Sarı Kodlu Uyarı Yapılan İller
BalıkesirAydın
BurdurBingöl
ÇanakkaleBursa
DiyarbakırDenizli
GaziantepElazığ
IspartaHatay
İstanbulİzmir
KocaeliMalatya
KahramanmaraşMardin
SakaryaMuş
ŞanlıurfaTunceli
YalovaBatman
AdıyamanOsmaniye
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ETİKETLER
#adana
#muğla
#Antalya
#mustafa çiftçi
#meteoroloji genel müdürlüğü
#Gündem
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