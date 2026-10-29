Şanlıurfa'da aniden bastıran şiddetli sağanak taşkınına yol açtı: Otel ve akaryakıt istasyonu sular altında kaldı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Şanlıurfa’da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, Eyyübiye ilçesine bağlı Karaali Mahallesi'nde hayatı olumsuz etkiledi. Taşkın nedeniyle mahallede bulunan bir termal otelin bahçesi ile akaryakıt istasyonunun bahçesi sular altında kaldı. Yağış sonrası yollarda biriken sular nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, su birikintisi oluşan alanlarda tahliye ve temizlik çalışması başlattı.