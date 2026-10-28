TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 19:51
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 19:58

Muğla'da sağanak kabusu! Üç ilçe sular altında kaldı, seralar havuza döndü

Muğla genelinde etkisini artıran şiddetli sağanak yağış Bodrum, Dalaman ve Fethiye ilçelerinde hayatı felç etti. Bodrum'da evinde mahsur kalan hamile bir kadın itfaiye ekiplerince kurtarılırken, Dalaman'da Tersakan Deresi'nin taşması sonucu yollar, evler ve tarım arazileri sular altında kaldı.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 19:51
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 19:58

'nın ilçesinde etkili olan olumsuz hava koşulları ve şiddetli yağış, Bitez Mahallesi Söğütlü Caddesi'ni adeta dereye çevirdi. Cadde üzerinde bulunan bir ikamette yaşayan hamile bir kadının su baskını nedeniyle evinde mahsur kalması üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Bodrum Belediyesi ekipleri sevk edildi.

ANNE VE BEBEĞİN DURUMU İYİ

Adrese kısa sürede ulaşan ekipler, dereye dönen caddeden çıkamayan hamile kadını sedyeyle güvenli bir şekilde tahliye etti. Ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Muğla'da sağanak kabusu! Üç ilçe sular altında kaldı, seralar havuza döndü

DALAMAN'DA TERSAKAN DERESİ TAŞTI: EVLER VE ARAZİLER SULAR ALTINDA

Muğla'nın ilçesinde sağanak nedeniyle Tersakan Deresi'nin taşması sonucu evler, iş yerleri ve tarım arazileri su altında kaldı, bazı yollar ulaşıma kapatıldı.

Muğla'da sağanak kabusu! Üç ilçe sular altında kaldı, seralar havuza döndü

İlçede etkili olan yağışın ardından taşan dere suları çevredeki yerleşim alanlarını ve tarım arazilerini etkiledi.

Trafik ekipleri, su altında kalan Dalaman Atatürk Caddesi ile eski Göcek kara yolunu ulaşıma kapattı. Yol kenarındaki nar ve narenciye bahçeleri ile çok sayıda ev de taşkından etkilendi.

Muğla'da sağanak kabusu! Üç ilçe sular altında kaldı, seralar havuza döndü

Su alarak zarar gören araçlar, çekiciler yardımıyla bulundukları yerden alınarak sanayi sitesine götürüldü.

Muğla'da sağanak kabusu! Üç ilçe sular altında kaldı, seralar havuza döndü

Sağanak nedeniyle sanayi sitesinin bir bölümü, buradaki iş yerleri ve çevredeki tarım arazileri de su altında kaldı.

Muğla'da sağanak kabusu! Üç ilçe sular altında kaldı, seralar havuza döndü

Taşkının etkilediği alanlar dronla görüntülendi. Görüntülerde çok sayıda evin, iş yerinin ve tarım arazisinin suyla kaplandığı görüldü.

Muğla'da sağanak kabusu! Üç ilçe sular altında kaldı, seralar havuza döndü

KÖYCEĞİZ-ORTACA KARA YOLUNDA HEYELAN

Köyceğiz-Ortaca kara yolunun Kocabel mevkisinde heyelan meydana geldi. Yola düşen kaya parçaları ve toprak, kara yolunun bir şeridini kapattı.

Muğla'da sağanak kabusu! Üç ilçe sular altında kaldı, seralar havuza döndü

Bölgede çalışma başlatan ekipler yolu temizlemek için harekete geçerken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Muğla'da sağanak kabusu! Üç ilçe sular altında kaldı, seralar havuza döndü

FETHİYE VE ÖLÜDENİZ SULAR ALTINDA

’de etkisini artıran sağanak yağış, ilçenin farklı noktalarında su baskınlarına neden oldu. Yağışın ardından yollar suyla kaplanırken, bazı bölgelerde oluşan su birikintileri ulaşımı güçleştirdi. Biriken suların ev ve iş yerlerine kadar ulaşması vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Yağışın ardından bazı yollarda su seviyesi araçların tekerleklerini kapatacak noktaya ulaştı. Sürücüler suyla kaplanan yollarda ilerlemekte zorlanırken, yayalar da karşıdan karşıya geçmekte ve yürümekte güçlük çekti.

Muğla'da sağanak kabusu! Üç ilçe sular altında kaldı, seralar havuza döndü

OTOMOBİL SU BİRİKİNTİSİNDE MAHSUR KALDI

Sağanağın etkili olduğu noktalardan birinde bir otomobil, içindeki kişilerle birlikte su birikintisinde mahsur kaldı. Yükselen su seviyesi nedeniyle araçta bulunanlar zor anlar yaşadı. Şiddetli yağış, dünyaca ünlü turizm merkezi Ölüdeniz’de de etkisini gösterdi. Bölgede yollar suyla kaplanırken, oluşan su birikintileri nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Fethiye Köprübaşı’nda ise etkili olan sağanak nedeniyle bir kanalın su seviyesi yükseldi. Kanalın taşma noktasına geldiği görülürken, bölgedeki durum endişeye neden oldu.

Muğla'da sağanak kabusu! Üç ilçe sular altında kaldı, seralar havuza döndü

Öte yandan Fethiye’de etkili olan yağış ev ve iş yerlerini de etkiledi. Biriken suların bazı noktalarda bina girişlerine ve iş yerlerine kadar taşmasıyla vatandaşlar su baskınlarına karşı mücadele etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bodrum’u sağanak vurdu: Mahsur kalan hamile kadın sedyeyle tahliye edildi
Meteoroloji 25 kente sarı, 4 kente turuncu kod verdi: İstanbul'da şiddetli sağanak için saat belli oldu
ETİKETLER
#muğla
#bodrum
#Fethiye
#dalaman
#Bitez
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.