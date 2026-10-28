Muğla'da sağanak kabusu! Üç ilçe sular altında kaldı, seralar havuza döndü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan olumsuz hava koşulları ve şiddetli yağış, Bitez Mahallesi Söğütlü Caddesi'ni adeta dereye çevirdi. Cadde üzerinde bulunan bir ikamette yaşayan hamile bir kadının su baskını nedeniyle evinde mahsur kalması üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Bodrum Belediyesi ekipleri sevk edildi.

ANNE VE BEBEĞİN DURUMU İYİ

Adrese kısa sürede ulaşan ekipler, dereye dönen caddeden çıkamayan hamile kadını sedyeyle güvenli bir şekilde tahliye etti. Ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DALAMAN'DA TERSAKAN DERESİ TAŞTI: EVLER VE ARAZİLER SULAR ALTINDA

Muğla'nın Dalaman ilçesinde sağanak nedeniyle Tersakan Deresi'nin taşması sonucu evler, iş yerleri ve tarım arazileri su altında kaldı, bazı yollar ulaşıma kapatıldı.

İlçede etkili olan yağışın ardından taşan dere suları çevredeki yerleşim alanlarını ve tarım arazilerini etkiledi.

Trafik ekipleri, su altında kalan Dalaman Atatürk Caddesi ile eski Göcek kara yolunu ulaşıma kapattı. Yol kenarındaki nar ve narenciye bahçeleri ile çok sayıda ev de taşkından etkilendi.

Su alarak zarar gören araçlar, çekiciler yardımıyla bulundukları yerden alınarak sanayi sitesine götürüldü.

Sağanak nedeniyle sanayi sitesinin bir bölümü, buradaki iş yerleri ve çevredeki tarım arazileri de su altında kaldı.

Taşkının etkilediği alanlar dronla görüntülendi. Görüntülerde çok sayıda evin, iş yerinin ve tarım arazisinin suyla kaplandığı görüldü.

KÖYCEĞİZ-ORTACA KARA YOLUNDA HEYELAN

Köyceğiz-Ortaca kara yolunun Kocabel mevkisinde heyelan meydana geldi. Yola düşen kaya parçaları ve toprak, kara yolunun bir şeridini kapattı.

Bölgede çalışma başlatan ekipler yolu temizlemek için harekete geçerken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

FETHİYE VE ÖLÜDENİZ SULAR ALTINDA

Fethiye’de etkisini artıran sağanak yağış, ilçenin farklı noktalarında su baskınlarına neden oldu. Yağışın ardından yollar suyla kaplanırken, bazı bölgelerde oluşan su birikintileri ulaşımı güçleştirdi. Biriken suların ev ve iş yerlerine kadar ulaşması vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Yağışın ardından bazı yollarda su seviyesi araçların tekerleklerini kapatacak noktaya ulaştı. Sürücüler suyla kaplanan yollarda ilerlemekte zorlanırken, yayalar da karşıdan karşıya geçmekte ve yürümekte güçlük çekti.

OTOMOBİL SU BİRİKİNTİSİNDE MAHSUR KALDI

Sağanağın etkili olduğu noktalardan birinde bir otomobil, içindeki kişilerle birlikte su birikintisinde mahsur kaldı. Yükselen su seviyesi nedeniyle araçta bulunanlar zor anlar yaşadı. Şiddetli yağış, dünyaca ünlü turizm merkezi Ölüdeniz’de de etkisini gösterdi. Bölgede yollar suyla kaplanırken, oluşan su birikintileri nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Fethiye Köprübaşı’nda ise etkili olan sağanak nedeniyle bir kanalın su seviyesi yükseldi. Kanalın taşma noktasına geldiği görülürken, bölgedeki durum endişeye neden oldu.

Öte yandan Fethiye’de etkili olan yağış ev ve iş yerlerini de etkiledi. Biriken suların bazı noktalarda bina girişlerine ve iş yerlerine kadar taşmasıyla vatandaşlar su baskınlarına karşı mücadele etti.